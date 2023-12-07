ፖርቴጅ ከተማ ለደቡብ ዌስትኔጅ የንግድ ኮሪደር የመልሶ ማቋቋም ዕቅድን ይከተላል

የፖርቴጅ ከተማ በሳውዝ ዌስትኔጅ አቬኑ የንግድ ኮሪደር ውስጥ የንግድ ንብረት ዋጋ ማሽቆልቆሉን ለመቅረፍ ንቁ እርምጃዎችን እየወሰደ ነው፣ይህም በአንድ ወቅት የበለፀገ እና በቅርብ ዓመታት ውስጥ ትልቅ ፈተናዎች የገጠመው። እያሽቆለቆለ የመጣው የንብረት ዋጋ በአካባቢው ለሚገኙ የተለያዩ የህዝብ አገልግሎቶች እና ድርጅቶች ከታክስ ገቢ ላይ አሉታዊ ተጽእኖ አሳድሯል።
መንታ መንገድ ሞል እና በዙሪያው ያሉ ንብረቶች ካለፉት አስርት አመታት ውስጥ ቀስ በቀስ የዋጋ ቅናሽ አሳይተዋል። ከ2017 እስከ 2022፣ ኮሪደሩ በንብረት ታክስ ዋጋ 37% ቅናሽ፣ ከ80 ሚሊዮን ዶላር ወደ 50 ሚሊዮን ዶላር ወርዷል። ይህ ማሽቆልቆል ባዶ የንግድ ቦታ እንዲበዛ አድርጓል።
እነዚህ የታክስ ገቢዎች እንደ ትምህርት፣ ቤተመጻሕፍት እና ትራንስፖርት ላሉ አስፈላጊ አገልግሎቶች ያለውን ጠቀሜታ በመገንዘብ የፖርቴጅ ከተማ ጉዳዩን ለመፍታት ትጓጓለች። የከተማው ስራ አስኪያጅ ፓት ማክጊኒስ አዳዲስ ኢንቨስትመንቶችን ሊያደናቅፉ በሚችሉ ነባር ስነስርዓቶች ላይ እንቅፋቶችን ማስወገድ እና ከአሁኑ የንብረት ባለቤቶች ጋር ግልፅ ግንኙነት እንዲኖር ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥተዋል።
የግል የንግድ መልሶ ኢንቨስትመንትን ለማበረታታት፣ ፖርቴጅ የመስቀለኛ መንገድ አካባቢ የሽግግር ዕቅድን ተግባራዊ ለማድረግ እያሰበ ነው። ይህ መድረክ በሳውዝ ዌስትኔጅ ጎዳና ላይ ያሉ ንብረቶች አስፈላጊ የሆኑትን ኮዶች እና ደንቦች የሚያከብሩ መሆናቸውን በማረጋገጥ የመንግስትን ጣልቃገብነት ለመቀነስ ያለመ ነው።
እየተዳሰሰ ያለው አንዱ መፍትሄ የታክስ ጭማሪ ፋይናንሺንግ ሲሆን የወደፊት የሽያጭ እና የገቢ ታክሶች ከንብረት እሴቶች የሚመነጩት በአካባቢው አካላዊ መሠረተ ልማት ላይ እንደገና ኢንቨስት ለማድረግ ጥቅም ላይ ይውላል። የፌደራል እና የክልል ፕሮግራሞችን በመጠቀም ፖርቴጅ እነዚህን እምቅ የፋይናንስ ምንጮች ለመያዝ ተስፋ ያደርጋል።
ከፋይናንሺያል ገጽታ በተጨማሪ የከተማው ባለስልጣናት አዳዲስ የንግድ ሥራዎችን ለመሳብ እና ባዶ የሆኑትን የንግድ ቦታዎችን እንዴት እንደሚሞሉ በንቃት በመፈለግ ላይ ናቸው. አላማው የግል ኢንቨስትመንትን የሚያበረታታ እና የስራ እድል እና የኢኮኖሚ እድገትን መፍጠር ነው።
የሳውዝ ዌስትኔጅ አቨኑ የንግድ ኮሪደርን እንደገና የማደስ እቅድ በፖርቴጅ የቀድሞ የአካባቢውን ህያውነት ለመመለስ ከፍተኛ ጥረት አድርጓል። በትብብር እና በስትራቴጂክ ኢንቨስትመንቶች ላይ ትኩረት በማድረግ ከተማዋ ለግል ኢንቨስትመንት ማግኔት የሚሆን እና ለፖርቴጅ ገበያ ኢኮኖሚያዊ እድገት አስተዋፅዖ የምታደርግ ማራኪ እና የበለፀገ ወረዳ ለመፍጠር ያለመ ነው።