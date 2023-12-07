ShreddRRz የምግብ መኪና እና ሬስቶራንት በቋሚነት ለመዝጋት ተዘጋጅቷል።

ታዋቂው የአካባቢ ተቋም፣ ShreddRRz፣ በሚድስቴት አካባቢ ውስጥ ሥራዎችን በቋሚነት እንደሚያቆም አስታውቋል። ባለንብረቱ ልብ በሚነካ የፌስቡክ ጽሁፍ ላይ ላለፉት አመታት የምግብ መኪና እና ሬስቶራንት ስራቸውን ሲደግፉ ለቆዩ ታማኝ ደንበኞቻቸው እና ጓደኞቻቸው ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ነገር ግን ሽሬድአርዜን አብቅቶ ከገበያ ለመቀጠል ጊዜው እንደደረሰ ገለጹ።
ShreddRRz ሶስት የተለያዩ ቦታዎችን ይሰራል፣የእነሱን ምግብ መኪና፣በሀሪስበርግ በአለንታውን ቦሌቫርድ የሚገኘው ሬስቶራንት እና በሄርሼ የሚገኘው ትኩስ ገበያ። ከዚህ ቅዳሜና እሁድ በኋላ ሦስቱም ይዘጋሉ። ባለቤቶቹ ደንበኞቻቸው ለመጨረሻ ጊዜ እንዲጎበኙ እድል በመስጠት ለሃሪስበርግ ሬስቶራንት እና ትኩስ የገበያ ቦታ የመጨረሻውን የስራ ሰዓት አጋርተዋል።
በ2016 በ Rob Billet እና Rock Kinderman የተመሰረተው ShreddRRz በአካባቢው ተወዳጅነትን አገኘ። በሚያዝያ 2021 የጡብ እና የሞርታር ሬስቶራንት ቦታ በመክፈት እና በ2022 ትኩስ ገበያ ላይ ማቆሚያ በማዘጋጀት ስራቸውን አስፋፉ። እንደ አለመታደል ሆኖ፣ ምንም እንኳን ጥረት ቢያደርጉም ባለቤቶቹ በእነዚህ ተጨማሪ ቦታዎች የሚጠበቀውን ሽያጭ ማሳካት ባለመቻላቸው ወደዚህ መራቸው። ጡረታ ለመውጣት እና ንግዱን ለመዝጋት ከባድ ውሳኔ ያድርጉ.
ShreddRRz ቅዳሜ ዲሴምበር 9 ላይ ሁሉንም ስራዎች በይፋ ያቆማል። የአካባቢው ማህበረሰብ እና ታማኝ ደንበኞች ShreddRRz ያቀረበውን ልዩ ጣዕም እና ምናሌ አማራጮች እንደሚያመልጡ እርግጠኛ ናቸው። ይሁን እንጂ አንድ ተወዳጅ ተቋም በሩን ለመዝጋት ሲወስን ሁልጊዜ መራራ ነው.
ተጨማሪ መረጃ ሲገኝ፣ abc27 ዜና ህዝቡን ማዘመን ይቀጥላል።