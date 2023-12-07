አዲስ ኮከቦች በቡክስ ካውንቲ እና በምስራቅ ሞንትጎመሪ ካውንቲ የቅርጫት ኳስ ብቅ አሉ።

የክረምቱ የቅርጫት ኳስ ወቅት በቡክስ ካውንቲ እና በምስራቅ ሞንትጎመሪ ካውንቲ ተጀምሯል፣ ከዲሴምበር 1 ጀምሮ አስደሳች የወንዶች የቅርጫት ኳስ ቲፖፍ ውድድሮች እየተካሄዱ ነው። የውድድር ዘመኑ እየገፋ ሲሄድ ትኩረቱ ወደ ሊጉ እና የኮንፈረንስ ጨዋታዎች አዲስ ኮከቦች ያደምቃሉ ተብሎ ይጠበቃል።
በጉጉት እየተጠናከረ፣ በ2023-24 የውድድር ዘመን በጣም ስለሚጓጉዋቸው ተጫዋቾች ከአንባቢዎቻችን መስማት እንፈልጋለን። ፍርድ ቤቶችን ተቆጣጥሮ በጨዋታው ላይ አሻራውን የሚያሳርፍ ማን ይመስላችኋል?
በ Courier Times/Intelligencer በቅርቡ በተደረገ የሕዝብ አስተያየት፣ አንባቢዎች ለማየት በጉጉት ለሚጠብቁት ጎልቶ የወጣ ተጫዋች የመምረጥ ዕድል አላቸው። እስከ ዲሴምበር 11 ከቀኑ 4 ሰአት ድረስ ክፍት ሆኖ የሚቆየው ምርጫ የቅርጫት ኳስ አፍቃሪዎች ምርጫቸውን እንዲያደርጉ እና ሀሳባቸውን እንዲገልጹ ያስችላቸዋል።
መጪው ወቅት በቡክስ ካውንቲ እና በምስራቅ ሞንትጎመሪ ካውንቲ ውስጥ ምርጡን ተሰጥኦ ለማሳየት ቃል ገብቷል፣ እና እነዚህን ብቅ ያሉ ኮከቦችን መከታተል አስፈላጊ ነው። ያለፈው የውድድር ዘመን ምርጥ ተጨዋቾች በጉልበት ቢቀጥሉም አዳዲስ ፊቶች ብቅ ብለው በጨዋታው ላይ አሻራቸውን ያሳርፋሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ወጣት አትሌቶች የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የቅርጫት ኳስ ውስጥ በሚያልፉበት ጊዜ እድገት እና እድገትን መመስከር ሁል ጊዜ አስደሳች ነው። የ2023-24 የውድድር ዘመን ትልቅ ተስፋ አለው፣ ምክንያቱም እነዚህ ተጫዋቾች ችሎታቸውን፣ የስራ ስነ ምግባራቸውን እና ቁርጠኝነትን በፍርድ ቤቱ ላይ ያሳያሉ።
በዚህ በጣም በሚጠበቀው የቅርጫት ኳስ ወቅት በቡክስ ካውንቲ እና በምስራቅ ሞንትጎመሪ ካውንቲ ውስጥ ስለሚመለከቷቸው ተጫዋቾቹ ስናቀርብ ይከታተሉን። የአዳዲስ ኮከቦች መነሳት እና ወደፊት ስለሚመጣው አስደሳች ውድድር ለመመስከር ይዘጋጁ።