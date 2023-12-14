የተሰረቀ ተሽከርካሪ እና ተጠርጣሪዎችን ለማግኘት የህዝብ እርዳታ የሚሹ ባለስልጣናት

የላሞይል ካውንቲ ባለስልጣናት በቅርብ ጊዜ በጆንሰን በሚገኘው ወንዝ ሸለቆ መደብር ውስጥ በተፈፀመ ዘረፋ ላይ በመካሄድ ላይ ባለው ምርመራ ላይ እርዳታ ለማግኘት ወደ ህዝቡ እየዞሩ ነው። ክስተቱ የተፈፀመው እሁድ ማለዳ ላይ ሲሆን ከህግ አስከባሪ አካላት ፈጣን ምላሽ ሰጥቷል።
በስርቆት ወቅት ተጠርጣሪዎቹ ከፍተኛ መጠን ያለው የተዘረፉ ዕቃዎችን ለመፈጸም ችለዋል። ከ50 በላይ ካርቶን ሲጋራዎች፣ 60 የቫፕ ካርትሬጅዎች እና 450 የአሜሪካ ዶላር የሳንቲሞች ጠፍተዋል ተብሏል። በተጨማሪም በወንጀሉ ወቅት በደረሰው የንብረት ውድመት 12,000 ዶላር የሚገመት ኪሳራ አስከትሏል ንግዱ።
ከስፍራው የተገኘ የቪዲዮ ምስል ወንጀለኞቹን በተሰረቀ ዶጅ 5500 ገልባጭ መኪና ሲሸሹ ታይቷል። ይህ ክስተት ባለሥልጣናቱ ለተሰረቀው መኪና ስቴት አቀፍ ማስጠንቀቂያ እንዲሰጡ አነሳስቷቸዋል። ከዚህም በላይ ለሁለቱ ተጠርጣሪዎች የእስር ማዘዣ ተሰጥቷል፡- የጆንሰን ነዋሪ የሆነችው አማንዳ ላራዌይ እና ከሰሜን ሃይድ ፓርክ የመጣችው ዲሊያን ጂሮን።
በሂደት ላይ ያለ ምርመራ፣ የህግ አስከባሪ አካላት ስለ ወንጀሉም ሆነ ስለ ተጠርጣሪዎቹ ቦታ መረጃ ያለው ማንኛውም ሰው እንዲቀርብ እያበረታታ ነው። የላሞይል ካውንቲ የሸሪፍ መምሪያ በስልክ ቁጥር 802-888-3502 ማግኘት ይቻላል።
የህብረተሰቡን እርዳታ በመጠየቅ ባለስልጣናቱ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር ለማዋል እና የተሰረቀውን ገልባጭ መኪና ለማዳን ተስፋ ያደርጋሉ። በህግ አስከባሪ አካላት እና በማህበረሰቡ አባላት መካከል ያለው ትብብር ለወንጀሉ ተጠያቂ የሆኑትን ለፍርድ ለማቅረብ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል።