በሳጊናው ከተማ ዘረፋ ላይ አዲስ መረጃ ተለቀቀ

ማጭ ክስተቱ የተከሰተው ሰኞ፣ ዲሴምበር 4፣ በስቴት ጎዳና ላይ በሚገኘው ክሮገር ላይ ነው። ቀጠን ያለ ሰው እንደሆነ የተገለፀው ተጠርጣሪው ወደ የደንበኞች አገልግሎት ዴስክ ቀርቦ ገንዘብ ጠይቆ ሽጉጡን መያዙን አመልክቷል። ተጠርጣሪው ገንዘቡን ከተቀበለ በኋላ በነጭ ኒሳን አልቲማ በነጭ ኒሳን አልቲማ ፊት ለፊት በተሳፋሪው ወገን ላይ ጉዳት በማድረስ ከቦታው ሸሸ። ፖሊስ መረጃ ያለው ሰው እንዲያገኛቸው እየጠየቀ ነው።
የሳጊናው ከተማ ባለስልጣናት በቅርቡ በስቴት ጎዳና ላይ በሚገኘው ክሮገር ሱቅ ላይ ስለተፈጸመው ዘረፋ አዲስ መረጃ አውጥተዋል። ማንነቱ ያልታወቀ ተጠርጣሪው ታኅሣሥ 11 ቀን ከጠዋቱ 30፡4 በኋላ ወደ መደብሩ ገብቶ ወደ ደንበኛ አገልግሎት ዴስክ ቀረበ። የአይን እማኞች እንደተናገሩት ተጠርጣሪው ሰራተኞቹን በተደበቀ መሳሪያ በማስፈራራት የጥሬ ገንዘብ መመዝገቢያ ደብተሩን ለማግኘት ጠይቋል።
ተጠርጣሪው ሰማያዊ ኮፍያ ያለው የሱፍ ሸሚዝ፣ ቀላል ቀለም ያለው ጂንስ እና ነጭ ጫማ ለብሶ ስስ የተሰራ ግለሰብ ነው ተብሏል። የነጩን ኒሳን አልቲማ ታርጋን በጨርቅ ወይም በጨርቅ ሸፍኖት ነበር። በተለይም ተሽከርካሪው ከፊት ለፊት በተሳፋሪ ጎኑ ላይ የሚታይ ጉዳት፣ እንዲሁም የጎደለ ጠርዝ ወይም ከዚያው ቦታ ጋር የተጣበቀ ጎማ እንዳለ ታይቷል።
የህግ አስከባሪ አካላት ተጠርጣሪውን በመለየት እርዳታ እንዲደረግላቸው ህዝቡን በመማጸን ላይ ይገኛሉ። ነዋሪዎች የሳጊናው ከተማ ፖሊስ መምሪያን በስልክ ቁጥር 989-791-7226 እንዲያነጋግሩ ወይም በኦፊሴላዊው የፌስቡክ ገጻቸው እንዲያግኙዋቸው እናሳስባለን።
በዚህ ክስተት ላይ ምርመራው በመካሄድ ላይ ነው, ባለስልጣናት በትጋት ማስረጃዎችን በማሰባሰብ እና አመራርን በመከታተል ላይ ናቸው. የፖሊስ ዲፓርትመንቱ እነዚህ አዳዲስ ዝርዝሮች ይፋ መሆናቸው ህብረተሰቡ ጉዳዩን ለመፍታት የሚያግዙ ጠቃሚ መረጃዎችን እንዲያቀርብ እንደሚያደርግ ተስፋ ያደርጋል።