ባለስልጣናት በታዋቂው የገበያ አዳራሽ ውስጥ ድራማዊ ስርቆትን መርምረዋል።

የአርካዲያ ባለስልጣናት በተጨናነቀ የገበያ አዳራሽ በጠራራ ፀሀይ የተፈፀመውን ዘግናኝ ስርቆት እየተመለከቱ ነው። ክስተቱ የተከሰተው በሳንታ አኒታ ሞል በሚገኘው The Shops ውስጥ ሲሆን ይህም የአርካዲያ ፖሊስ ዲፓርትመንት በአካባቢው ላሉ ሸማቾች ማስጠንቀቂያ እንዲሰጥ አድርጓል።
እንደ ኃላፊዎቹ ገለጻ፣ አራት ተጠርጣሪዎች ሰማያዊ ኮፍያ፣ ጭንብል እና የላብ ሱሪ ለብሰው፣ መዶሻ ተጠቅመው የመስታወት መያዣዎችን በመሰባበር ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን ቦርሳዎችና የእጅ ሰዓቶች አወጡ። ግለሰቦቹ ለመጨረሻ ጊዜ የታየው በነጭ ኢንፊኒቲ ሴዳን ውስጥ ሲሸሹ ነው፣ የት እንዳሉ አይታወቅም።
በዜጎች መተግበሪያ ላይ የተጋሩት ምስሎች ከገበያ ማዕከሉ ውጭ እየጨመረ የመጣውን የፖሊስ መገኘት አሳይተዋል፣ በፍርሃት የተደናገጡ ሸማቾች በተሽከርካሪዎቻቸው ከመኪና ማቆሚያ ስፍራው በፍጥነት ሲወጡ። የማህበራዊ ሚዲያው በኤክስ (የቀድሞው ትዊተር) ላይ ያለ አንድ ተጠቃሚ በቦታው ላይ የተኩስ ድምጽ መስማቱን እና ለደህንነት ሲባል መሸሹን ዘግቧል። ሌላ ተጠቃሚ የጓደኛቸው እናት ከገበያ ማዕከሉ በፍጥነት ከሚወጡት ሸማቾች መካከል አንዷ ነች በማለት መለያውን በድጋሚ ለጥፏል።
ፖሊስ እስካሁን ጥይት መተኮሱን ማረጋገጥ ባይችልም፣ በአደጋው ምንም አይነት ጉዳት እንዳልደረሰ ለህዝቡ አረጋግጧል። ዘረፋው አሁን የነቃ ምርመራ ትኩረት ነው፣ ባለሥልጣናቱ መረጃ ያለው ማንኛውም ሰው የአርካዲያ ፖሊስ ዲፓርትመንትን እንዲያነጋግር ወይም ማንነታቸው ያልታወቁ ምክሮችን በወንጀል አስተላላፊዎች በኩል እንዲሰጥ ያሳስባል።
ይህ ደፋር ስርቆት በህዝባዊ ቦታዎች ላይ በተለይም ከፍተኛ የገበያ ሰአት ላይ የደህንነት እርምጃዎችን መጨመር እንደሚያስፈልግ ያሳያል። እንደዚህ አይነት ክስተቶች ሸማቾች ተጋላጭ እንዲሆኑ እና የችርቻሮ ተቋማትን ለስላሳ ስራ ሊያውኩ ይችላሉ። ለባለሥልጣናት እና የገበያ አዳራሾች ወንጀለኞችን የሚከለክሉ እና የሁሉንም ጎብኝዎች ደህንነት የሚያረጋግጡ አጠቃላይ የደህንነት ፕሮቶኮሎችን በመተግበር ላይ መተባበር አስፈላጊ ነው።