የመኪና ስርቆት ሕብረቁምፊ በደላዌር ካውንቲ ውስጥ ሽብርን ይፈጥራል

በተከታታይ ባልተረጋጋ ሁኔታ፣ በላይኛው ቺቸስተር ከተማ ነዋሪዎች ሰኞ ማለዳ ላይ በተከሰቱት የመኪና ስርቆት እና መሰባበር ተናወጠ። የአካባቢው ፖሊስ በአሁኑ ጊዜ ክስተቶቹን በማጣራት የቪዲዮ ምስሎችን በጥንቃቄ በመተንተን እና ለወንጀሎች ተጠያቂ የሆኑትን ወንጀለኞች ለመለየት ተስፋ በማድረግ ምክሮችን በመከታተል ላይ ነው።
እረፍቱ የተካሄደው ከጠዋቱ 2 ሰዓት አካባቢ በዩክሊድ ጎዳና፣ በምስራቅ ሄልምስ ማኖር እና በስብሰባ ሃውስ መንገድ ላይ ሲሆን ማህበረሰቡን በብስጭት እና ግራ መጋባት ውስጥ ጥሏል። ወንጀሎቹ ወደ ቤት በጣም ቅርብ በመሆናቸው አንዳንድ ነዋሪዎች ፍርሃታቸውን እና ጥልቅ ስጋታቸውን ገልጸዋል። ቲፋኒ እና አለን ሀንሰል የአለንን ፎርድ ኤክስፕሎረር መሰረቁን ሲያውቁ፣ ሌላው ተሽከርካሪዎቻቸው ተበላሽተው ነበር። የጨቅላ ልጃቸው የመኪና መቀመጫ በግዴለሽነት ወደ መንገዱ ተወርውሯል፣ ድንጋጤውን አጠነከረ። ጥንዶቹ ወዲያውኑ ጉዳዩን ለአካባቢው ፖሊስ ሪፖርት ያደረጉ ሲሆን በበኩሉ ቢያንስ ሶስት ተጨማሪ የተሰረቁ መኪኖች እና ሌሎች በርካታ ብልሽቶች መግባታቸውን አረጋግጠዋል።
በአክሽን ኒውስ የተገኘ የደህንነት ቀረጻ የሃንስልስ SUV በአካባቢው ሲነዳ፣ ማንነታቸው ካልታወቁ ሁለት ግለሰቦች ጋር የእጅ ባትሪ ታጥቆ የጎረቤትን ንብረት ሲጥሱ ተቀርጿል። መኪናው የተሰረቀበት ቪንሰንት ዲማጊዮ ሁኔታውን “አስቂኝ” በማለት ሁኔታው ነዋሪዎችን ዳር አድርጓቸዋል። ዲማጊዮ እና የሴት ጓደኛው ከመኪና መንገዳቸው ሲወሰዱ የተሸከርካሪዎቻቸው ድምጽ ነቅተው ነበር። የሴት ጓደኛውን የተሰረቀችውን ኪያን በጂፒኤስ በዊልሚንግተን፣ ዴላዌር ወደሚገኝ መንገድ መከታተል ሲችል፣ ፈተናው የበለጠ በራስ የመተማመን መንፈስ ያዘ። ዲማጊዮ ሌባው በተሰረቀው መኪናው ውስጥ ሲነዳ ከፖሊስ መኮንኖች ጎን ሲቆም አይቷል። ፖሊስ ወንጀለኛውን ለመያዝ ቢሞክርም ወንጀለኛውን ለመያዝ አልቻለም።
የላይኛው የቺቼስተር ከተማ ፖሊስ በዴላዌር ከሚገኙ ባለስልጣናት ጋር በመተባበር በአጎራባች ግዛት ውስጥ መፈጸሙን በማረጋገጡ ግልጽ ነው. በተጨማሪም፣ በዊልሚንግተን ከሚገኝ ነዳጅ ማደያ የተገኘ የደህንነት ፎቶዎች የዲማጊዮ የሴት ጓደኛ ክሬዲት ካርድ ለመጠቀም ሙከራ ያደረገ ጭንብል የሸፈነ ግለሰብ ያሳያሉ።
የእነዚህ ወንጀሎች ውጤት ተሽከርካሪዎችን ከማጣት በላይ ይዘልቃል; ዲማጊዮ፣ ግንብ ሰሪ፣ በመኪናው ውስጥ ያከማቸው 2,000 ዶላር የሚያወጡ መሣሪያዎችን አገኘ። በጎረቤቶች መካከል ያለው የመተጣጠፍ እና የመረጋጋት ስሜት ግልጽ ነው, ቀጥሎ ምን ሊመጣ እንደሚችል እንዲጠይቁ ይተዋቸዋል. ስጋቱ እየጨመረ በመምጣቱ፣ ተጨማሪ የወንጀል ድርጊቶችን ለመከላከል የአካባቢው የህግ አስከባሪ አካላት በአካባቢው የሚደረጉ ፓትሮሎችን እንዲጨምሩ ነዋሪዎቹ እየጠየቁ ነው።
ምርመራው በቀጠለበት ወቅት የቺቸስተር ከተማ ፖሊስ የተጠርጣሪዎችን ማንነት በተመለከተ ማንኛውንም መረጃ ህዝቡን እየጠየቀ ነው። ማንኛውም ተዛማጅ አመራር በተቻለ ፍጥነት ለባለሥልጣናት ሪፖርት ማድረግ አለበት.