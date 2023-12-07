አስደሳች አዲስ ባህሪያት አሰልጣኞችን በፖክሞን ስካርሌት እና በቫዮሌት ኢንዲጎ ዲስክ DLC ውስጥ እየጠበቁ ናቸው

በጉጉት የሚጠበቀው ኢንዲጎ ዲስክ DLC ለፖክሞን ስካርሌት እና ቫዮሌት በእርግጠኝነት በፓልዲያ ክልል ውስጥ አሰልጣኞችን የሚማርኩ አዳዲስ ባህሪያትን ማዕበል ሊያመጣ ነው። አጭር ግን አስደሳች የጎን ተልዕኮ ተሞክሮን ካቀረበው ከቀዳሚው የDLC ጠብታ በተቃራኒ ኢንዲጎ ዲስክ ለጠቅላላው ጨዋታ የበለጠ ጠቃሚ ማሻሻያ የሚሰጥ ይመስላል።
ተጫዋቾች ወደ ኡኖቫ ክልል ብሉቤሪ አካዳሚ ይጓጓዛሉ፣ እዚያም ከተለዋዋጭ ተማሪዎች ካርሚን እና ኪይራን ጋር ይገናኛሉ፣ ከቀድሞው DLC የታወቁ ገፀ-ባህሪያት። ኢንዲጎ ዲስክ የቀደሙት ትውልዶች ማስጀመሪያ ፖክሞን መመለስ እና ከዚህ ቀደም በ Scarlet እና Violet ውስጥ የማይገኙ በርካታ አፈ ታሪክ ጭራቆች ምርጫን ያካትታል። ከዚህም በላይ አሰልጣኞች አዲስ “Elite Four” በግሩም የውሃ ውስጥ ቴራሪየም ውስጥ ይገናኛሉ።
ምንም እንኳን ተጎታች ምንም አይነት አዲስ-ፖክሞን ባያስተዋውቅም ፣ ሁለት አስደሳች ባህሪያትን ያሳያል-የሲንክሮ ማሽን እና የተሻሻሉ የአፈ ታሪክ ግልቢያ ፖክሞን። ተጫዋቾች በኢንዲጎ ዲስክ ታሪክ ውስጥ ካለፉ በኋላ፣ ሲንክሮ ማሽኑ ዓለምን ከፖክሞን እይታ አንፃር እንዲለማመዱ ያስችላቸዋል። እንደ የተመሳሰለ ፖክሞን አሰልጣኞች ከዱር ጭራቆች ጋር መታገል እና ወደ አካባቢው መግባት ይችላሉ።
በዲኤልሲ ውስጥ የተዋወቀው የበረራ መካኒክ ለጨዋታው አዲስ ገጽታ ይሰጣል። አሰልጣኞች አሁን ሙሉ በሙሉ በኮራይዶን ወይም ሚራይዶን መብረር ይችላሉ፣ ይህም በ Scarlet እና Violet ውስጥ የአሰሳ እድሎችን ያሰፋሉ። የኢንዲጎ ዲስክን የመልቀቅ ጉጉት ለመገንባት ኔንቲዶ ሚስጥራዊ የስጦታ ስጦታዎችን እና የወረራ ዝግጅቶችን እያስተናገደ ነው። አሰልጣኞች Dialga፣ Palkia፣ Darkrai እና አንጸባራቂ ሉካሪዮን በስም ዝርዝር ውስጥ የመጨመር እድል ይኖራቸዋል። በተጨማሪም፣ ነፃ ማስተር ኳስ ይኖራል፣ ይህም ያለምንም ጥርጥር ጠቃሚ ይሆናል።
ኢንዲጎ ዲስክ ዲኤልሲ ልዩ ባህሪያቱ እና የተስፋፋ የጨዋታ አጨዋወት አማራጮች ያለው መሳጭ የጨዋታ ልምድን ያረጋግጣል። Pokémon Scarlet እና Violet's Indigo Disk DLC ዲሴምበር 14 ላይ በረራ ሲያደርጉ በፓልዲያ ክልል አዲስ ጀብዱ ለመጀመር ይዘጋጁ።