አዲስ የፊልም ማስታወቂያ ለፖክሞን ስካርሌት እና ቫዮሌት ማስፋፊያ አስደሳች ተጨማሪዎችን ያሳያል

በታኅሣሥ 14፣ 2023 ሊጀመር ከታቀደው ቀደም ብሎ የፖክሞን ስካርሌት እና ቫዮሌት ማስፋፊያ የፊልም ማስታወቂያ ዛሬ ተለቋል። አዲሱ አፈ ታሪክ ፖክሞን ቴራፓጎስ፣ የፊልም ማስታወቂያው በጨዋታው ላይ የበለጠ አስደሳች ተጨማሪዎችን አሳይቷል።
ለተጫዋቾች በመደብር ውስጥ ካሉት አስገራሚ ነገሮች መካከል የደጋፊ-ተወዳጅ አፈ ታሪክ ፖክሞን መታየት ይገኙበታል። የፊልም ማስታወቂያው ሆ-ኦህ፣ ሉጊያ፣ ኪዮግሬ፣ ግሩደን፣ ሶልጋሊዮ እና ሉናላ ሁሉም ወደ ፖክሞን ስካርሌት እና ቫዮሌት እንደሚሄዱ አሳይቷል። ይህ ማለት ተጫዋቾች እነዚህን ተወዳጅ አፈታሪካዊ ፍጥረታት ለመያዝ እና ለማሰልጠን እድሉ ይኖራቸዋል ማለት ነው።
ከእነዚህ ታዋቂ አፈታሪኮች በተጨማሪ ሌሎች በርካታ ታዋቂ ፖክሞን ወደ ጨዋታው እንደሚመለሱም ተረጋግጧል። ይህ የመጀመሪያዎቹን አፈ ታሪክ ወፎች፣ እንዲሁም ኢንቴ፣ ራስን ማጥፋት እና ራኢኩን ያጠቃልላል። ተጫዋቾች በጨዋታው አዲስ አካባቢ በብሉቤሪ አካዳሚ ውስጥ ተልዕኮዎችን በማጠናቀቅ እነዚህን ታዋቂ ፖክሞን የመገናኘት እድል ያገኛሉ።
ተጫዋቾቹ እነዚህን ኃይለኛ ፍጥረታት የመያዝ እድል ብቻ ሳይሆን ስናክስዎርዝ ከተባለው አዲስ ገፀ ባህሪ እውቀት እና ታሪኮችም ይጠቀማሉ። በቴራሪየም ውስጥ የብሉቤሪ ተልዕኮዎችን (BBQs) በማጠናቀቅ፣ አሰልጣኞች ከSnacksworth መክሰስ ማግኘት ይችላሉ፣ ይህም የተወሰኑ አፈ ታሪክ ፖክሞን ለመገናኘት ሊያገለግል ይችላል። Snacksworth ስለእነዚህ ፖክሞን ያለውን ሰፊ እውቀት ያካፍላል እና አሰልጣኞችን በጀግንነት ተረቶች ያዝናናል።
በማስፋፊያው ውስጥ የተዋወቀው ሌላው አስደሳች ባህሪ የሲንክሮ ሁነታ ነው. ይህ አዲስ የጨዋታ ሜካኒክ ተጫዋቾች ዓለምን በሚወዱት ፖክሞን ዓይን እንዲያዩ ያስችላቸዋል። ሲንክሮ ማሽንን በመጠቀም ተጫዋቾቹ ጨዋታውን በልዩ እይታ ሊለማመዱት ይችላሉ ፣በሚወዷቸው ፖክሞን ሚና ውስጥ እራሳቸውን ያጠምቃሉ።
ከዚህም ባሻገር ማስፋፊያው ሁሉንም የቀድሞ ጀማሪ ፖክሞንን ያመጣል, ይህም ተጫዋቾች ከቀደሙት ትውልዶች የሚወዷቸውን ጀማሪዎች ለመምረጥ እና ለማሰልጠን እድል ይሰጣቸዋል.
በእነዚህ አስደሳች ዝመናዎች እና ተጨማሪዎች፣ የፖክሞን ስካርሌት እና የቫዮሌት ማስፋፊያ የተሻሻለ እና መሳጭ የጨዋታ ተሞክሮን በዓለም ዙሪያ ላሉ አሰልጣኞች ለመስጠት ቃል ገብቷል። ወደዚህ አዲስ ጀብዱ ለመጥለቅ አድናቂዎች የጨዋታውን መለቀቅ በጉጉት እየጠበቁ ናቸው።
እባክዎን በመነሻ መጣጥፉ ውስጥ የተጠቀሰው የፖክሞን ስካርሌት እና ቫዮሌት ግምገማ በጽሁፉ ውስጥ አልተካተተም።