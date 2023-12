ፖክሞን ስካርሌት እና ቫዮሌት፡ አፈ ታሪክ ፖክሞን በተደበቀ ሀብት ማስፋፊያ ውስጥ መመለስ

አዲስ የፊልም ማስታወቂያ ለፖክሞን ስካርሌት እና ቫዮሌት መጪ መስፋፋት ተለቋል፣ The Hidden Treasures of Area Zero: The Indigo Disk፣ እሱም በታህሳስ 14፣ 2023 ይጀምራል። ስለ አዲሱ አፈ ታሪክ ፖክሞን ቴራፓጎስ ቀደም ብለን ብናውቅም ቆይቷል። ደጋፊ-ተወዳጅ አፈታሪኮችም ብቅ እንደሚሉ ገልጿል። ጀብዱውን መቀላቀል ሆ-ኦ፣ ሉጊያ፣ ኪዮግሬ፣ ግሩደን፣ ሶልጋሊዮ እና ሉናላ ናቸው።

እነዚህ አፈ ታሪክ ፍጥረታት መመለሳቸው ብቻ ሳይሆን ከመላው የፖክሞን ተከታታዮች የመጡ ብዙ ሌሎችም ተመልሰው ይመጣሉ። አሰልጣኞች ከዋነኞቹ አፈ ታሪክ ወፎች እንዲሁም ኢንቴይ፣ ሱኩዩን እና ራኢኩን የመገናኘት እድል ይኖራቸዋል። ይህንን ለማድረግ የአካባቢ ዜሮ ስውር ውድ ሀብት ክፍል 2፡ ኢንዲጎ ዲስክን ዋና ታሪክ ማጠናቀቅ እና Snacksworth የተባለ ገፀ ባህሪን በብሉቤሪ አካዳሚ ማግኘት አለባቸው።

አሰልጣኞች በ Terarium ውስጥ በብሉቤሪ ተልዕኮዎች (BBQs) መሳተፍ እና ከSnacksworth መክሰስ ማግኘት ይችላሉ። እነዚህ መክሰስ በፓልዲያ ክልል ውስጥ ከተከታታዩ የተወሰኑ አፈ ታሪክ ፖክሞን እንዲገናኙ ያስችላቸዋል። Snacksworth ስለእነዚህ ፖክሞን እና የሬጌል አሰልጣኞች ያለውን ሰፊ ​​እውቀቱን ከነሱ ጋር ስላጋጠማቸው የጀግንነት ተረቶች ያካፍላል።

ከታዋቂው ፖክሞን መመለሻ በተጨማሪ ፖክሞን ስካርሌት እና ቫዮሌት አስደሳች አዲስ የማመሳሰል ሁነታን ያሳያሉ። በጀብዱ ውስጥ በቂ እድገት ያደረጉ ተጫዋቾች ሲንክሮ ማሽንን ተጠቅመው ዓለምን በሚወዱት ፖክሞን አይን ማየት ይችላሉ።

እና ያ ብቻ አይደለም! ሁሉም የቀደመው ጀማሪ ፖክሞን በፖክሞን ስካርሌት እና ቫዮሌት ውስጥም ሊገኝ ይችላል፣ ይህም ለአሰልጣኞች ተጨማሪ አማራጮችን እና ልዩነቶችን ይጨምራል።

ፖክሞን ስካርሌት እና ቫዮሌት ደፋር አዳዲስ ሀሳቦችን ሲያስተዋውቁ፣ የ IGN ግምገማ የማስፋፊያውን 6/10 ይመዘናል። ግምገማው ፅንሰ-ሀሳቦቹ ድንቅ ሲሆኑ፣ ያልተጠናቀቁ ወይም በጨዋታው አፈጻጸም ላይ የጎደሉ የሚሰማቸው አንዳንድ ገጽታዎች እንዳሉ ይጠቅሳል።

ታዋቂውን ፖክሞን በማግኘቱ እና የተስፋፋውን የፖክሞን ስካርሌት እና ቫዮሌት አለምን በማሰስ ጓጉተዋል? የአካባቢ ዜሮ ስውር ሀብቶች መጀመር፡ ኢንዲጎ ዲስክ በቅርብ ርቀት ላይ ነው፡ ስለዚህ በምትወደው ፖክሞን አዲስ ጀብዱ ለመጀመር ተዘጋጅ!