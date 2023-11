ኢንዲጎ ዲስክ፡ በፖክሞን ስካርሌት እና ቫዮሌት ውስጥ አዳዲስ ገጠመኞችን እና ተግዳሮቶችን መፍጠር

By

በፖክሞን ዓለም ውስጥ አዲስ ጀብዱ መጀመር ሁል ጊዜ አስደሳች ነው ፣ በተለይም አዲስ ማስፋፊያዎች ሲገቡ። ለፖክሞን ስካርሌት እና ቫዮሌት በጣም የሚጠበቀው ሁለተኛ DLC የሆነው የኢንዲጎ ዲስክ ሁኔታ እንደዚህ ነው። እንደ የመጨረሻ ጨዋታ DLC፣ ተጫዋቾች ይህን አስደሳች አዲስ ይዘት ከመድረሳቸው በፊት ሁለቱንም የ Scarlet እና Violet ዋና ታሪኮችን እንዲሁም The Teal Maskን በመጀመሪያ ማጠናቀቅ አለባቸው።

ኢንዲጎ ዲስክ አሰልጣኞችን ወደ ማራኪው ብሉቤሪ አካዳሚ ይወስዳል፣ ለታዋቂው የናራንጃ አካዳሚ እህት ትምህርት ቤት። ይህ ሙሉ ለሙሉ አዲስ የሆነ አካባቢ ከድሮ ጓደኞች ጋር ከመገናኘት ጀምሮ አዲስ ፊት ያላቸው አሰልጣኞች እስከማግኘት ድረስ ብዙ አስደሳች ተሞክሮዎችን ያመጣል። ያ በቂ ያልሆነ ይመስል፣ ተጫዋቾችም ከእነዚህ አሰልጣኞች ጋር ለመፋለም እና በአካዳሚው ሰፊው ቴራሪየም የሚንከራተቱ አዳዲስ እና የታወቁ የፖክሞን ዝርያዎችን ለመያዝ እድሉ ይኖራቸዋል።

ቴራሪየም በብሉቤሪ አካዳሚ ውስጥ ከሞቃታማ የባህር ዳርቻዎች እስከ የቀዘቀዙ ታንድራዎች ​​ያሉ የተለያዩ አካባቢዎችን ለመድገም የተነደፈ አስደናቂ አበረታች ተቋም ነው። ይህ ደማቅ መኖሪያ ካለፉት ትውልዶች ጀማሪዎችን ጨምሮ አስገራሚ የፖክሞን ስብስብ መኖሪያ ነው። ይህን ገጠመኝ የበለጠ አስደሳች የሚያደርገው እነዚህ ፖክሞን ራሳቸውን ችለው የሚንቀሳቀሱ እና በፕሮፌሰሮች በሚቀርቡት በፖኬ ኳሶች ብቻ ያልተገደቡ መሆናቸው ነው። ባህሪያቸውን ፍጹም በተለየ መልኩ የመመስከር እድል ነው።

ግን ፖክሞንን መያዝ በቴራሪየም ውስጥ የጀብዱ መጀመሪያ ነው። ኢንዲጎ ዲስክ አዳዲስ የዝግመተ ለውጥ ለውጦችን በማስተዋወቅ እና ፓራዶክስ ፖክሞንን እንደ አርቹላዶን፣ ራጂንግ ቦልት እና አይረን ዘውድን የሚማርክ ብቻ አይደለም። እንዲሁም ከአሮጌ ጀማሪዎች መመለሻ በላይ የሚዘልቅ ብዙ ተመላሽ ፖክሞንን ይቀበላል። ትክክለኛው ቁጥሩ እንቆቅልሽ ሆኖ ሳለ፣ ሁሉንም መያዙ በጣም ለታታሪ አሰልጣኞች እንኳን ከባድ ፈተና እንደሚሰጥ እርግጠኛ ይሁኑ።

ሆኖም፣ ለብዙዎች ሊቋቋሙት የማይችሉት ማራኪነት ያለው ቴራሪየም ራሱ ነው። አስደናቂ መጠነ-ሰፊ እና ለዝርዝር ትኩረት የሚሰጠው ይህ የተንጣለለ ቦታ ማለቂያ የሌላቸውን የአሰሳ እድሎችን ይሰጣል። ምንም እንኳን የተወሰኑ ዝርዝሮች በጥቅል ውስጥ ቢቆዩም፣ የዚህ አስማጭ አካባቢ ትልቅነት ሁሉንም ጅራቶች አሰልጣኞች እንደሚማርክ ቃል ገብቷል።

ከማራኪው ቴራሪየም ባሻገር የብሉቤሪ አካዳሚ አካዳሚክ ጎን አለ። አሰልጣኞች ትምህርት ለመውሰድ እድል ይኖራቸዋል, እያንዳንዱም ለትምህርት ምቹ አቀራረብ አለው. በቴራሪየም ውስጥ ከተካሄደው የክፍል ክፍል የተወሰነውን መመስከር ራሴን አሎላን ፖክሞን የመያዝ ኃላፊነት አገኘሁ። Alolan Grimer እና Alolan Exeggutor በእጄ ይዤ፣ በድል ተመለስኩኝ፣ ሌሎችን ያልተፈለገ የቤት ስራቸውን ትቼ ነበር።

በእርግጥ ጦርነቶች የፖክሞን ልምድ ዋና አካል ናቸው፣ እና ብሉቤሪ አካዳሚ ድርብ ውጊያዎችን ይደግፋል። ይህ ተጨማሪ ታክቲካዊ ውሳኔ አሰጣጥ እና የቡድን ግንባታን ያስተዋውቃል፣ ይህም አሰልጣኞች ተቃራኒ አሰልጣኞችን በሚገጥሙበት ጊዜ ሁለት ፖክ ኳሶችን ለመልቀቅ መዘጋጀታቸውን ያረጋግጣል። ከኢንዲጎ ዲስክ ጋር በነበረኝ ቆይታ ያካሄዷቸው ጦርነቶች የማይረሱ እና ፈታኝ ሆነው፣የቡድን አስተዳደር ክህሎቶቼን በየጊዜው በመሞከር፣የአይነት ግጥሚያዎችን በመረዳት እና ምርጫን በማንቀሳቀስ ላይ ነበሩ።

መሰረቱን አንዴ ከተጣለ፣ ዋጋዎን ከ Elite Four ጋር ለመፈተሽ ጊዜው አሁን ነው። አሰልጣኞች የElite Four አባላትን በቀጥታ ከመሞገታቸው በፊት መሰናክልን የሚያስታውስ የElite Trial ማጠናቀቅ አለባቸው። የአማሪስን የፍርድ ሂደት በመመስከር፣ በአየር ወለድ ቀለበቶች ከኮራይዶን ወይም ከሚራይዶን ጋር እሽቅድምድም፣ በስፓይሮ ዘንዶ ውስጥ ስላለው አስደሳች መሰናክሎች አስታውሳለሁ። ይህ መንፈስን የሚያድስ ሽክርክሪት ከእያንዳንዱ የElite Four ጦርነት በፊት ደስታን ይፈጥራል፣ ይህም ለከፍተኛ የፖክሞን-በፖክሞን ፍልሚያ መድረክ ያዘጋጃል።

ከአማሪስ ጋር በነበረኝ ግንኙነት በድል የወጣሁበት ባይሆንም ወደ ኢንዲጎ ዲስክ ለመመለስ ያደረግኩትን ቁርጠኝነት አባባሰው። ከ230 በላይ አዳዲስ እና ተመላሽ ፖክሞንን ለማግኘት እና ለመያዝ፣ ቴራሪየምን ለመዳሰስ እና አስቸጋሪ አሰልጣኞችን በመቃወም፣ ኢንዲጎ ዲስክ የፖክሞን አድናቂዎች የሚፈልጉትን አጠቃላይ የድህረ ጨዋታ ይዘት ያቀርባል ብሎ መናገር ምንም ችግር የለውም። እኔ በበኩሌ የዳግም ግጥሚያዬን በጉጉት እየጠበቅኩ ነው እና ራሴን ወደ ፖክሞን ስካርሌት አለም መልሼ ራሴን ሰጥቻለሁ። ጀብዱ ይቀጥላል, እና እድሎች ማለቂያ የሌላቸው ናቸው.