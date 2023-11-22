Pokémon GO Black Friday ሽያጭ ለአሰልጣኞች ድርብ የጉርሻ ሳንቲሞችን ይሰጣል

Pokémon GO የዚህ አመት የጥቁር ዓርብ ሽያጭ አስደሳች ዝርዝሮችን በቅርቡ ገልጿል። አሰልጣኞች በኦፊሴላዊው Pokémon GO ድር ማከማቻ ከ20 ዶላር በላይ ጥቅሎችን ሲገዙ PokéCoins ያላቸውን ጉርሻ በእጥፍ ለማሳደግ እድሉ ይኖራቸዋል። ይህ ልዩ ማስተዋወቂያ ተጫዋቾቹ ለግዢቸው ሽልማት ተጨማሪ የጉርሻ ሳንቲሞችን እያገኙ ከመደበኛው የውስጠ-መተግበሪያ ሱቅ ውጪ PokéCoins እንዲገዙ ያስችላቸዋል።
ዜናው አጓጊ ቢመስልም ድርብ ቦነስ ሳንቲሞች በተመሳሳይ ዋጋ የጥቅል መጠን በእጥፍ መቀበል ማለት እንዳልሆነ ልብ ሊባል ይገባል። ይልቁንም Niantic በPokémon GO ድር ማከማቻ በኩል ለተደረጉ ግዢዎች የሚሰጠውን የቦነስ ሳንቲሞች በእጥፍ እያሳደገው ነው።
በዋጋዎች እና ንጽጽሮች ላይ የተወሰነ ብርሃን ለማብራት፣ በክሮኤሺያ ውስጥ ባለው የውስጠ-መተግበሪያ ሱቅ በመደበኛው የድር መደብር ላይ ያለውን የጥቅል ወጪዎች መርምረናል። በኒያቲክ ክልል-ተኮር የዋጋ አሰጣጥ ምክንያት ዋጋዎች እንደ ክልልዎ ሊለያዩ እንደሚችሉ ያስታውሱ።
የሚገኙትን ቅርቅቦች ከገመገሙ በኋላ፣ የጥቁር ዓርብ ስምምነቶች ለትልቅ የጥቅል ግዢዎች አንዳንድ ጥቅሞችን እንደሚያቀርቡ ግልጽ ነው። ሆኖም ግን, እንደተጠበቀው አስገራሚ ላይሆኑ ይችላሉ. የ2500 ሳንቲሞችን፣ 5200 ሳንቲሞችን እና 14500 ሳንቲሞችን ትላልቅ ጥቅሎች ሲያወዳድሩ፣ መደበኛው የድር ማከማቻ ጥቅሎች ከውስጠ-ጨዋታ ጥቅሎች 7% ያህል ርካሽ መሆናቸውን ያረጋግጣሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ የጥቁር ዓርብ ጥቅሎች ከተመሳሳዩ የውስጠ-ጨዋታ ጥቅሎች ጋር ሲነፃፀሩ በአማካይ 13.5% ቁጠባዎችን ያሳያሉ።
በአጠቃላይ፣ በዚህ ሽያጭ ለመጠቀም ከመረጡ፣ በመረጡት ጥቅል ላይ በመመስረት ከ12 በመቶ እስከ 14.3 በመቶ የሚሆነውን ቦታ ለመቆጠብ መጠበቅ ይችላሉ።
እነዚህን ግኝቶች ከግምት ውስጥ በማስገባት እነዚህ የጥቁር አርብ ስምምነቶች አንዳንድ ሸማቾች እንደሚገምቱት አእምሮን የሚነኩ ላይሆኑ ይችላሉ ማለት ይቻላል። PokéCoins በአስቸኳይ የማይፈልጉ ከሆኑ ይህንን ሽያጭ መዝለልዎ ብልህነት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን፣ ግዢ ለመፈጸም የሚፈልጉ ከሆነ፣ በሚቀርቡት የጥቅል መጠኖች መካከል ከፍተኛ የቅናሽ ልዩነት እንደሌለ እርግጠኛ ይሁኑ።
በየጥ:
ጥ፡ አሰልጣኞች ከPokémon GO's Black Friday ሽያጭ እንዴት ሊጠቀሙ ይችላሉ?
መ፡ አሰልጣኞች በፖክሞን GO ድር ማከማቻ ከ20 ዶላር በላይ በሆነ ጥቅሎች በአንድ ግዢ PokéCoins ያላቸውን ቦነስ በእጥፍ ሊጨምሩ ይችላሉ።
ጥ፡ የጥቁር ዓርብ ጥቅል ዋጋ በአለምአቀፍ ደረጃ አንድ ነው?
መ፡ አይ፣ Niantic በክልል-ተኮር ዋጋ ይጠቀማል፣ ስለዚህ ዋጋው እንደ ሀገርዎ ሊለያይ ይችላል።
ጥ፡ የጥቁር ዓርብ ጥቅሎች ከመደበኛ የድር መደብር እና ከውስጠ-መተግበሪያ ቅርቅቦች ጋር እንዴት ይነጻጸራሉ?
መ፡ መደበኛ የድር መደብር ቅርቅቦች በአማካይ በ7% ከውስጠ-ጨዋታ ጥቅሎች ርካሽ ናቸው፣ጥቁር ዓርብ ጥቅሎች ደግሞ 13.5% አካባቢ ቁጠባ ይሰጣሉ።