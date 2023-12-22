Pocket-Friendly Poco M6 5G ስማርትፎን በማስተዋወቅ ላይ

ማጠቃለያ፡ የበጀት 5ጂ የስማርትፎን ገበያ በፖኮ ኤም 6 5ጂ መምጣት እየሞቀ ነው። ፖኮ “የምን ጊዜም በጣም ተመጣጣኝ የሆነውን 5G ስልክ” በማቅረብ ገበያውን ለመንካት ያለመ ነው። በአስደናቂው ዝርዝር መግለጫው እና ማራኪ የዋጋ ወሰን፣ Poco M6 5G ተፎካካሪዎቻቸውን ለገንዘባቸው እንዲያደርጉ ተዘጋጅቷል።
የፖኮ ኤም 6 ዝርዝር መግለጫዎች፡- ፖኮ ኤም6 በኃይለኛው የMediaTek Dimensity 6100+ ቺፕሴት የታጠቁ ሲሆን አስደናቂ የሆነ የአንቱቱ ቤንችማርክ ነጥብ 428,000 ነው። ትልቅ ባለ 6.74 ኢንች ማሳያ ለስላሳ 90Hz የማደስ ፍጥነትን ይደግፋል፣ ይህም አስደሳች የእይታ ተሞክሮ ይሰጣል። ጥቅም ላይ የዋለው ስለ Corning Gorilla Glass ስሪት ትክክለኛ ዝርዝሮች ገና ይፋ ባይሆኑም፣ ስክሪኑ አስተማማኝ ጥበቃ እንደሚያደርግ ይጠበቃል።
የማከማቻ እና የ RAM አማራጮች፡ Poco M6 እስከ 8GB RAM እና እስከ 256GB ማከማቻ ድረስ ተለዋዋጭነትን ይሰጣል። ተጠቃሚዎች በሁለት ማራኪ የቀለም አማራጮች መካከል መምረጥ ይችላሉ-ኦሪዮን ሰማያዊ እና ጋላክቲክ ጥቁር. ይህን የበጀት ስማርትፎን የሚለየው ለ 8GB ቨርቹዋል ራም ያለው ድጋፍ ሲሆን ፖኮ "Turbo RAM" ሲል የጠራው ሲሆን ይህም የመሳሪያውን አጠቃላይ አፈጻጸም ያሳድጋል።
አስደናቂ ካሜራ እና ዲዛይን፡ ከኦፕቲክስ አንፃር ፖኮ ኤም 6 ባለሁለት የኋላ ካሜራ ቅንብር ባለከፍተኛ ጥራት 50ሜፒ ቀዳሚ ሴንሰር ያልተገለጸ ሁለተኛ ሴንሰር ያሳያል። ስልኩ በጎን በኩል የተገጠመ የጣት አሻራ ዳሳሽ እና ከፊት ለፊት ያለው የሚያምር የውሃ ጠብታ ንድፍ አለው ፣ ይህም የእይታ ማራኪነቱን ይጨምራል።
ረጅም ጊዜ የሚቆይ ባትሪ እና ፈጣን ባትሪ መሙላት፡ የፖኮ ኤም 6 5ጂ ሃይል መስራት ጠንካራ 5,000mAh ባትሪ ሲሆን ይህም በተደጋጋሚ ስለሚሞላ ባትሪ ሳይጨነቅ የተራዘመ አጠቃቀምን ያረጋግጣል። ነገር ግን ስልኩ ከ 10 ዋ ቻርጀር ጋር ሲመጣ ደንበኞቻቸው በፍጥነት ለመሙላት 18 ዋ ቻርጀር መግዛት እንዳለባቸው ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው።
ተወዳዳሪ የዋጋ አወጣጥ፡- ፖኮ በተመጣጣኝ ዋጋ እና ፕሪሚየም ባህሪያት መካከል ከፖኮ M6 ዋጋ ጋር ሚዛን አሳትፏል። ስልኩ በሶስት ተለዋጮች ይገኛል፡ 4GB RAM/128GB ማከማቻ በ£10,499፣ 6GB RAM/128GB ማከማቻ በ₹11,499 እና 8GB RAM/256 ማከማቻ በ£13,499 ዋጋ ያለው። ደንበኞች ለግዢያቸው ICICI ባንክ ካርዶችን ሲጠቀሙ ተጨማሪ ₹1,000 ቅናሽ ማግኘት ይችላሉ።
በማጠቃለያው ፣ፖኮ ኤም 6 5ጂ ስማርትፎን በሚያስደንቅ ሁኔታ እና ወጪ ቆጣቢ ዋጋ የበጀት ክፍልን እንደሚያሻሽል ቃል ገብቷል። ወደ ገበያ መግባቱ በተመጣጣኝ ዋጋ 5ጂ መሳሪያ ለሚፈልጉ ሸማቾች አፈጻጸምን እና ባህሪያቱን ሳይጎዳ ተጨማሪ አማራጮችን ይጨምራል። Poco M6 5G በስማርትፎን ኢንደስትሪ ውስጥ የራሱን አሻራ በማሳረፍ ለዝማኔዎች ይከታተሉ።