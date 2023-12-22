POCO M6 5G፡ የበጀት ስማርትፎን አውሬውን ይፋ ማድረግ

ታዋቂው የቻይና ስማርት ስልክ አምራች የሆነው POCO በበጀት ተስማሚ የሆነውን POCO M6 5G የተባለውን ስጦታ በህንድ ሊጀምር ነው። ይፋዊው ማስታወቂያ ለታህሳስ 22፣ 2023 በ12 ፒኤም IST ተይዞለታል። ሆኖም ግን, ከመጀመሩ በፊት, ኩባንያው ስለ መሳሪያው የማከማቻ አቅም አንዳንድ አስደሳች ዝርዝሮችን የሚያሳይ ቲሸር አውጥቷል.
በX (የቀድሞው ትዊተር) ላይ የተጋራው ቲሸር፣ የPOCO M6 5G ማከማቻ አቅምን የሚጠቁም የምስል ፖስተር ያሳያል። በቲሰርቱ መሰረት ስማርት ስልኮቹ እስከ 256 ጊባ የሚደርስ የውስጥ ማከማቻ አማራጭ ይዘው ይመጣሉ። በተጨማሪም፣ በMediaTek Dimensity 6100+ SoC የተጎላበተ ሲሆን ይህም ለስላሳ አፈጻጸም እና ቀልጣፋ ብዝሃ ተግባርን ያረጋግጣል። የመሳሪያው ዋጋም ተሳቅቷል፣ የመሠረት ሞዴል ዋጋው ከ10,000 INR (በግምት 120 የአሜሪካ ዶላር) እንደሚሆን ይጠበቃል።
ወደ መመዘኛዎቹ ስንሄድ፣ POCO M6 5G ባለ 6.74 ኢንች HD+ ማሳያ፣ የ90Hz የማደስ ፍጥነት፣ 600 ኒት ከፍተኛ ብሩህነት እና የ180Hz የመዳሰሻ ናሙና ፍጥነት አለው። መሳሪያውን ማገዶ 5,000W ፈጣን ባትሪ መሙላት የሚችል ግዙፍ 18mAh ባትሪ ነው። ከማህደረ ትውስታ አንፃር በሶስት አወቃቀሮች ማለትም 4GB፣ 6GB እና 8GB RAM፣በሁለት ማከማቻ አማራጮች 128ጂቢ እና 256ጂቢ፣ይህም በልዩ ማይክሮ ኤስዲ ካርድ ማስገቢያ ሊሰፋ ይችላል ተብሎ ይጠበቃል።
በካሜራው ፊት፣ የPOCO M6 5G የኋላ ባለሁለት ካሜራ ቅንብር፣ ባለ 50-ሜጋፒክስል ዋና ሌንስ ያሳያል። ለራስ ፎቶዎች እና የቪዲዮ ጥሪዎች ባለ 5 ሜጋፒክስል የፊት ካሜራ ያቀርባል። በተጨማሪም መሣሪያው በ MIUI 13 ብጁ ቆዳ ላይ በመመስረት በአንድሮይድ 14 ስርዓተ ክወና ቀድሞ የተጫነ ይሆናል።
ወሬዎች እንደሚጠቁሙት POCO M6 5G በቅርቡ የጀመረው የሬድሚ 13ሲ 5ጂ የታደሰ ስሪት ነው። ሆኖም አድናቂዎች እና የቴክኖሎጂ አድናቂዎች ይህንን ግምት ለማረጋገጥ ኦፊሴላዊው የማስጀመሪያ ክስተት እስኪመጣ ድረስ መጠበቅ አለባቸው። የPOCO M6 5G የነገውን ይፋ ማድረጉ ለተጨማሪ ዝመናዎች እና ሽፋን ይጠብቁን።