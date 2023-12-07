የፕለም ነዋሪዎች የዋጋ ግሽበት እየጨመረ በመምጣቱ የንብረት ግብር መጨመር ይገጥማቸዋል።

እያንዣበበ ያለው የንብረት ግብር መጨመር በፕለም ፔንሲልቬንያ ያሉ የቤት ባለቤቶች በሚቀጥለው ዓመት ከፍተኛ የታክስ ሂሳቦችን ሲጠባበቁ ያሳስባቸዋል። የታቀደው የ2024 በጀት የሚሌጅ መጠኑ ከ4.78 ወደ 6.63 በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩን ይጠቁማል፣ ይህም አስደንጋጭ የ38.7% ዝላይ። የፕለም ቦሮው ነዋሪ ብሬንዳ ዴሜሎ የአካባቢውን ህዝብ የሚሸከም "የፊኛ ፊኛ ክፍያ" በማለት በመጥቀስ ስለዚህ ድንገተኛ ጭማሪ እንዳሳሰቧት ተናግራለች።
የፕሉም ፋይናንስ ዳይሬክተር ሚካኤል ዊቲኮ ከ 2017 ጀምሮ የፍጆታ መጠኑ ምንም ለውጥ እንደሌለ አምነዋል። ሆኖም ከደመወዝ ክፍያ እና ከማህበራዊ ዋስትና ጥቅማ ጥቅሞች ጋር በተያያዙ ወጪዎች እየጨመረ በመምጣቱ፣ የአካባቢው ባለስልጣናት ይህ ጭማሪ አስፈላጊ መሆኑን ያምናሉ። አጠቃላይ ፈንድ. ዊቲኮ ለግምገማው ለእያንዳንዱ $185 የንብረቱ ባለቤቶች ተጨማሪ $100,000 መክፈል እንዳለባቸው ይገምታል።
የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ማይክ ዶይል የወፍጮውን መጠን ከፍ ማድረግ ወይም አገልግሎቶችን የመቁረጥ ችግር አጋጥሞታል። ወጭዎች ያለማቋረጥ እየጨመረ በመምጣቱ እና የተትረፈረፈ ገንዘብ በመሟጠጡ፣ ምክር ቤቱ ጭማሪው የማይቀር እና የክልል ደንቦችን ለማክበር አስፈላጊ ነው ሲል ደምድሟል። ዶይሌ ይህ ማስተካከያ ለቀጣዮቹ ስድስት ዓመታት በጀትን ለማረጋጋት ያለመ መሆኑን አፅንዖት ሰጥቷል, ይህም በጉዳዩ ላይ አመታዊ ውይይት አስፈላጊነትን ያስወግዳል.
እንደ ደሜሎ ያሉ አንዳንድ ነዋሪዎች፣ ይህን መሰል ከፍተኛ ጭማሪ በአንድ ጊዜ ከመተግበር ይልቅ መቀዝቀዝ እንዳለበት ቢከራከሩም፣ ምክር ቤቱ አፋጣኝ እርምጃ መውሰድ አስፈላጊ መሆኑንና የህብረተሰቡን ጥቅም እንደሚያስከብር ይገልፃል። የታክስ ጭማሪን ጨምሮ በ2024 በታቀደው በጀት ላይ የመጨረሻው ውሳኔ በታህሳስ 13 ድምጽ ይሰጣል።
የዋጋ ግሽበት በአገር አቀፍ ደረጃ ማህበረሰቦች ላይ ተጽእኖ ማሳደሩን ሲቀጥል፣ ፕለም የአካባቢው መንግስታት የነዋሪዎችን ፍላጎት በሚያሟሉበት ወቅት በጀትን በማመጣጠን ላይ ለሚገጥሟቸው ተግዳሮቶች ዋና ምሳሌ ሆኖ ያገለግላል።