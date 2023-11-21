በፕለጊን ቡቲክ ውስጥ በጣም ሞቃታማውን የጥቁር አርብ ቅናሾችን ያግኙ!

በሙዚቃ ማምረቻ ሶፍትዌር ላይ በጣም አስደሳች ለሆኑ የጥቁር አርብ ቅናሾች ይዘጋጁ! ፕለጊን ቡቲክ በኢንዱስትሪው ውስጥ ላሉት ዋና ዋና የሶፍትዌር ብራንዶች ሁሉ የመጨረሻ መድረሻ ሆኗል። በተለያዩ ምርቶች ላይ ከፍተኛ ቅናሾችን በማቅረብ የዘንድሮው የጥቁር አርብ ስምምነቶች ከበፊቱ የበለጠ የተሻሉ ናቸው።
የቪንቴጅ አናሎግ ሲንት ኢምሙሌሽን ደጋፊ ከሆንክ ከዚህ በላይ ተመልከት! ፕለጊን ቡቲክ በአሁኑ ጊዜ በጥንታዊ አርቱሪያ አርእስቶች ላይ የ50% ቅናሽ እና ከታዋቂው Korg soft synths እስከ 59% ቅናሽ እያቀረበ ነው። የሚወዱትን የወይኑ ድምጽ በትንሹ በዋጋ ይለማመዱ።
ግን ስምምነቱ በዚህ ብቻ አያቆምም። ፕለጊን ቡቲክ ወደ የወጪ መርከብ ማርሽ ሲመጣ እርስዎንም ሽፋን ሰጥቶዎታል። ስብስባቸውን ያስሱ እና እስከ 90% የሚደርስ የ Universal Audio ፕለጊን ያግኙ፣ ይህም እስከ ዛሬ የተሰሩ በጣም ታዋቂ የስቱዲዮ መሣሪያዎችን ድምጾችን በታማኝነት ያድሳሉ። ባንኩን ሳይሰብሩ ያንን ሙያዊ ንክኪ ወደ ትራኮችዎ ያክሉ።
የቅርብ ጊዜውን የሶፍትዌር እድገት ለሚፈልጉ Plugin Boutique ከ iZotope እና Heavyocity ምርቶች የ75% ቅናሽ ያቀርባል። የእርስዎን የድምጽ ዲዛይን እና የድምጽ መቀላቀልን ችሎታዎች በኢንዱስትሪ መሪ መሳሪያዎች እና ተፅእኖዎች ያሳድጉ። በተጨማሪም፣ የNative Instruments እና Antares ሶፍትዌር ከመደበኛው ዋጋ በግማሽ የማግኘት እድሉ እንዳያመልጥዎት።
ለምን ሌላ ቦታ ስምምነቶችን በመፈለግ ጊዜ ያባክናል? ፕለጊን ቡቲክ ለእርስዎ ብቻ የሚሆኑ ምርጥ የጥቁር ዓርብ ተሰኪ ቅናሾችን ምርጫ አዘጋጅቷል። ከጥንታዊ ክላሲክስ እስከ ቆራጭ ሶፍትዌር፣ ለእያንዳንዱ የሙዚቃ ፕሮዲዩሰር የሆነ ነገር አለ።
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ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
Plugin Boutique ምንድን ነው?
ፕለጊን ቡቲክ ሰፋ ያሉ የሙዚቃ ማምረቻ ሶፍትዌሮችን፣ ምናባዊ መሳሪያዎችን እና የድምጽ ተሰኪዎችን የሚያቀርብ የመስመር ላይ መደብር ነው።
በፕለጊን ቡቲክ ከጥቁር አርብ ቅናሾች እንዴት ጥቅም ማግኘት እችላለሁ?
በጥቁር አርብ ጊዜ ፕለጊን ቡቲክ በተለያዩ የሶፍትዌር ምርቶች ላይ ከፍተኛ ቅናሾችን ያቀርባል፣ ይህም በሙዚቃ ማምረቻ ግዢዎ ላይ ገንዘብ እንዲቆጥቡ ያስችልዎታል።
በፕለጊን ቡቲክ ውስጥ በሁለቱም ወይን እና ዘመናዊ ሶፍትዌሮች ላይ ቅናሾችን ማግኘት እችላለሁን?
በፍፁም! ፕለጊን ቡቲክ የሁሉንም የሙዚቃ አዘጋጆች ፍላጎት ለማሟላት በቪንቴጅ አናሎግ ሲንት ኢሙሌሽን እንዲሁም የቅርብ ጊዜ የሶፍትዌር እድገቶችን ያቀርባል።
ስለ ፕለጊን ቡቲክ ጥቁር ዓርብ ስምምነቶች የበለጠ መረጃ የት ማግኘት እችላለሁ?
ስለ ፕለጊን ቡቲክ የጥቁር ዓርብ ስምምነቶች ተጨማሪ መረጃ በኦፊሴላዊ ድር ጣቢያቸው ላይ ማግኘት ይችላሉ፡ www.pluginboutique.com