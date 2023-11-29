አዲስ የፕሌክስ ባህሪ ቁጣን ያስነሳል እና የግላዊነት ስጋቶችን ያስነሳል።

ፕሌክስ፣ ታዋቂው የዥረት አገልግሎት፣ አንዳንድ ተጠቃሚዎችን ያስቆጣ አዲስ ባህሪ በቅርቡ ተቃጥሏል። አብሮ አግኝ ተብሎ የሚጠራው ባህሪ ተጠቃሚዎች የእይታ እንቅስቃሴያቸውን ለጓደኞቻቸው እንዲያካፍሉ ያስችላቸዋል። ነገር ግን፣ ቁጣን የቀሰቀሰው ይህ ተግባር በነባሪነት መንቃቱ እና ሳምንታዊ ኢሜል ለጓደኞች ይልካል ተጠቃሚው በአገልጋዩ ላይ ምን እየተመለከተ እንደሆነ ይገልፃል።
በዚህ አዲስ ባህሪ ዙሪያ ያለው ውዝግብ በግላዊነት ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ነው። ብዙ ተጠቃሚዎች ፕሌክስ፣ በራሱ የሚሰራ መድረክ እንደመሆኑ፣ እንደ Netflix ካሉ ሌሎች የዥረት አገልግሎቶች ጋር ሲወዳደር የበለጠ ግላዊነትን እንደሚያከብር ያምኑ ነበር። ስለዚህ፣ ይህ ነባሪ ቅንብር ለአንዳንድ ተጠቃሚዎች እምነት እና ግላዊነት መጣስ ሆኖ ተሰማው።
በሚያስገርም ሁኔታ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለው ውይይት እየጨመረ ስለብልግና ሥዕሎች እና ፕሌክስ ይህን መረጃ መግለጽ እንዳለበት ክርክሮችን አካትቷል። አንዳንድ ተጠቃሚዎች እንደ አንዳንድ የቲቪ ትዕይንቶች አይነት ከአዋቂዎች ይዘት የበለጠ ለማየት በጣም አሳፋሪ ነገሮች እንዳሉ አስተውለዋል።
ፕሌክስ ከመመዝገቢያው ለተነሱት ጥያቄዎች ምላሽ ባይሰጥም፣ በድጋፍ መድረኩ እና በትዊተር ላይ ያለውን ውዝግብ አስረድተዋል። የሶፍትዌር ገንቢው ይህ ተግባር መርጦ መግባቱን እና ተጠቃሚዎች በግልፅ ማንቃት አለባቸው ብሏል። ነገር ግን፣ ይህ ማብራሪያ ባህሪው በነባሪነት መንቃቱ ከመርጦ የመግባት ባህሪ ይልቅ እንደ መርጦ መውጣት አድርጎታል ብለው የሚከራከሩትን የተጠቃሚዎችን ስጋት አላረካም።
በባህሪው ቅንጅቶች ዙሪያ ያለው ግራ መጋባት አንዳንድ ተጠቃሚዎችን ቀርከሃ አስቀርቷቸዋል። አንዳንዶች ይህ መረጃ እየተጋራ መሆኑን ሳያውቁ የሌሎችን የእይታ ልማዶች የሚገልጹ ኢሜይሎች እንደተቀበሉ ሪፖርት አድርገዋል። እንደዚህ ያሉ አለመግባባቶችን ለማስወገድ የPlex የተጠቃሚ በይነገጽ ስለ ባህሪው እና ስለ ነባሪ ቅንብሮቹ የበለጠ ግልጽ ሊሆን የሚችል ይመስላል።
በአጠቃላይ ይህ ክስተት በዲጂታል አገልግሎቶች ውስጥ የግላዊነት አስፈላጊነትን ለማስታወስ ያገለግላል። ኩባንያዎች የተጠቃሚውን ፈቃድ ቅድሚያ እንዲሰጡ እና የተጠቃሚ ውሂብ እንዴት እንደሚሰበሰብ እና እንደሚጋራ በግልፅ እንዲነጋገሩ እንደሚያስፈልግ ያሳያል። የደንበኞችን እርካታ ለመጠበቅ እና በመድረክ ላይ እምነትን ለመጠበቅ የግላዊነት ጉዳዮች በቁም ነገር መታየት አለባቸው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
በPlex ውስጥ ያለው የ Discover Together ባህሪ በነባሪነት ነቅቷል?
አዎ፣ የ Discover Together ባህሪው በነባሪነት ነቅቷል፣ ይህም ማለት ተጠቃሚዎች መርጠው ካልወጡ በስተቀር የእይታ እንቅስቃሴ ለጓደኞቻቸው ይጋራሉ።
ተጠቃሚዎች የ Discover አብረው ባህሪን ማሰናከል ይችላሉ?
አዎ፣ ተጠቃሚዎች በPlex መተግበሪያ ውስጥ ቅንብሮቻቸውን በማስተካከል የ Discover Together ባህሪን ማሰናከል ይችላሉ። ተጠቃሚዎች የእይታ ልማዶቻቸውን ከጓደኞቻቸው ጋር ማጋራትን የማጥፋት አማራጭ አላቸው።
Plex ለተጠቃሚው ቁጣ እና የግላዊነት ስጋቶች ምላሽ ሰጥቷል?
ፕሌክስ ለተጠቃሚው ቁጣ እና የግላዊነት ጉዳዮች በ Discover Together ባህሪ ዙሪያ በቀጥታ ምላሽ አልሰጠም። ይሁን እንጂ ኩባንያው በድጋፍ ፎረማቸው እና በትዊተር ላይ ያለውን ውዝግብ አምኗል, ባህሪው መርጦ መግባቱን እና ተጠቃሚዎች በንቃት እንዲነቃቁ ይጠይቃል.
ተጠቃሚዎች የኢሜል ምርጫቸውን በፕሌክስ ውስጥ እንዴት ማሻሻል ይችላሉ?
የኢሜል ምርጫቸውን ለማሻሻል፣ ሳምንታዊ የእይታ ልምዶችን ግምገማን ጨምሮ ተጠቃሚዎች የሚከተለውን አገናኝ መጎብኘት ይችላሉ፡ [link] (ምንጭ፡ Plex support forum)።