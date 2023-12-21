PlayStation VR 2፡ ወደ አዲስ የጨዋታ ልኬት መግቢያ

ማጠቃለያ፡ አዲሱ የተለቀቀው PlayStation VR 2 ከላቁ ባህሪያቱ እና ቄንጠኛ ንድፉ ጋር መሳጭ የሆነ የጨዋታ ልምድን ይሰጣል። አንዳንድ ጥቃቅን መሰናክሎች ቢኖሩትም መሣሪያው ተጫዋቾችን ወደ ያልተለመደ እውነታ ዓለም ያስተላልፋል።
የ PlayStation VR 2 ተጫዋቾችን ወደ ምናባዊው ዓለም በማጓጓዝ ችሎታው ማረካቸው። በቀላል ክብደት ንድፉ እና ሊታወቅ በሚችል የመጫን ሂደት፣ የቪአር ጆሮ ማዳመጫ ምቹ እና መሳጭ ተሞክሮ ይሰጣል።
የ PlayStation VR 2ን ማዋቀር ቀላል ነው፣ ለመከተል ቀላል መመሪያዎች እና ፈጣን የመጫን ሂደት። አንዴ ከ PS5 ጋር ከአንድ ገመድ ጋር ከተገናኘ በኋላ ተጫዋቾች ሳይገደቡ የመንቀሳቀስ ነፃነት አላቸው። የቪአር ማዳመጫው የፕላስቲክ አካል ክብደቱ ቀላል ነው፣ ነገር ግን ትንሽ ተሰባሪ ሊሰማው ይችላል። ይሁን እንጂ በሌንሶች ዙሪያ ያለው የሲሊኮን መቆንጠጥ ምቹ ሁኔታን ያረጋግጣል.
የጆሮ ማዳመጫውን እና ሌንሶችን ማስተካከል መጀመሪያ ላይ ፈታኝ ሁኔታን ይፈጥራል፣ በተለይም ለምናባዊ እውነታ ጨዋታዎች አዲስ ለሆኑት። ትክክለኛው ማስተካከያ በጨዋታው ወቅት ለተሻለ ግልጽነት እና መረጋጋት በጣም አስፈላጊ ነው። በተጨማሪም መነፅር ያደረጉ ሰዎች የጆሮ ማዳመጫው ፍላጎቶቻቸውን በምቾት የሚያሟላ መሆኑን በማግኘታቸው ይደሰታሉ።
የቪአር የጆሮ ማዳመጫው እነሱን ሳይመለከቱ እንኳን ለመያዝ ቀላል በሆኑ ሁለት ergonomic መቆጣጠሪያዎች ተሞልቷል። ሊታወቅ የሚችል ንድፍ በአጋጣሚ መውደቅን ይከላከላል እና እንከን የለሽ የጨዋታ ጨዋታዎችን ይፈቅዳል። ተቆጣጣሪዎቹ ከPS5 ጋር በቅርበት ይመሳሰላሉ፣ ይህም በቀላሉ እንዲለማመዱ ያደርጋቸዋል።
የ PlayStation VR 2 ጎልቶ የሚታይ ባህሪው የማሳያ ጥራት ነው. በOLED 2000 x 2040 በአይን ማሳያ እና በ120Hz የማደስ ፍጥነት፣ ምስሎቹ ግልጽ ክሪስታል እና በሚገርም ሁኔታ መሳጭ ናቸው። ለስላሳ እድሳት ፍጥነት የመንቀሳቀስ ህመም ስጋትን ይቀንሳል፣ ምቹ የሆነ የጨዋታ ልምድን ያረጋግጣል።
በአጠቃላይ፣ PlayStation VR 2 አስደሳች እና የማይረሳ የጨዋታ ተሞክሮ ያቀርባል። የAloy in Horizon: የተራራው ጥሪ ወይም የነዋሪ ክፋት መንደርን አስፈሪነት በመደገፍ፣ ተጫዋቾች በአስደናቂ ግራፊክስ፣ መሳጭ ኦዲዮ እና ሃፕቲክ ግብረ መልስ ከተቆጣጣሪዎች ይማረካሉ። የዋጋ መለያው ለአንዳንዶች እንቅፋት ሊሆን ቢችልም፣ PlayStation VR 2 ሙሉ ለሙሉ አዲስ የጨዋታ ልኬት መግቢያ ነው።