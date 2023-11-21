PlayStation Portal፡ የሁለተኛ ማያ ገጽ ልምድ ለPS5

የእርስዎን የ PlayStation 5 የጨዋታ ልምድ ለማሻሻል አዲስ መንገድ ይፈልጋሉ? ከ PlayStation ፖርታል በላይ አይመልከቱ። ይህ ፈጠራ መሳሪያ በፍጥነት በሶፋዎ ወይም በአልጋዎ ላይ ሆነው የሚወዷቸውን ጨዋታዎች እንዲጫወቱ የሚያስችልዎትን ሁለተኛ የስክሪን መፍትሄ በማቅረብ ለ PlayStation አድናቂዎች የግድ አስፈላጊ ነገር ሆኗል.
ለ PlayStation Portal የመጀመርያው ምላሽ መለስተኛ ሊሆን ቢችልም፣ የተገደበው የአክሲዮን ደረጃ በተጫዋቾች መካከል ግርግር ፈጥሯል፣ ሁሉም ሰው አሁን አንዱን በእጁ ለመያዝ ይጓጓል። የመሣሪያው ግምገማ ጠንካራ የሆነ 8/10 ደረጃ ይሰጠዋል፣ ይህም ለPS5 ሁለተኛ ስክሪን አጋዥ ያለውን ጠቀሜታ ጎላ አድርጎ ያሳያል። ይሁን እንጂ የብሉቱዝ እጥረት እና የበይነመረብ አሳሽ ከቤት ውጭ ያለውን ተግባር እንደሚገድበው ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው።
ግን አትፍሩ ፣ ምክንያቱም ሶኒ የ PlayStation ፖርታል ከኖቬምበር 22 ጀምሮ ወደ እንግሊዝ ተመልሶ እንደሚመጣ አረጋግጧል ይህ ዜና መገኘቱን በጉጉት ለሚጠባበቁት እፎይታን ሰጥቷል። ስለ የአክሲዮን ተገኝነት ዝማኔዎች፣ @IGNUKDeals በTwitter ላይ መከተልዎን ያረጋግጡ።
ስለዚህ የ PlayStation ፖርታል በትክክል ምንድን ነው እና የጨዋታ ተሞክሮዎን እንዴት ያሳድጋል? በ£199.99 RRP የተሸጠ፣ PlayStation Portal ለPS5 የተወሰነ ሁለተኛ ስክሪን መሳሪያ ነው። ቴሌቪዥኑ በሌላ ሰው ጥቅም ላይ በሚውልበት ጊዜ እንኳን የጨዋታ ክፍለ ጊዜዎን ያለችግር እንዲቀጥሉ ያስችልዎታል። በሶፋው ላይ እየተቀመጡም ሆነ በአልጋ ላይ እየተዝናኑ፣ ይህ የታመቀ እና ተንቀሳቃሽ መሳሪያ የጨዋታ ጀብዱዎችዎን በጭራሽ እንዳያመልጥዎት ያረጋግጣል።
የበዓላት ሰሞን ሲቃረብ የ PlayStation Portal በቅርብ ጊዜ በ PS5 ላይ ኢንቨስት ላደረጉ ሰዎች ተወዳጅ ምርጫ ሆኖ ብቅ ብሏል። ሁለገብነቱ እና ምቾቱ ለአዲሱ አንጸባራቂ ኮንሶልዎ ፍጹም ተጓዳኝ ያደርገዋል። በዚህ የበዓል ሰሞን የጨዋታ ደስታን ከፍ ለማድረግ አሁን አንዱን ይያዙ።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
የ PlayStation ፖርታል ዋጋ ስንት ነው?
የ PlayStation ፖርታል በዩኬ በ£199.99 RRP ተሽጧል።
የ PlayStation ፖርታል መቼ ነው ወደ ክምችት የሚመለሰው?
ሶኒ ከኖቬምበር 22 ጀምሮ የ PlayStation Portal ወደ ዩናይትድ ኪንግደም ተመልሶ እንደሚመጣ አረጋግጧል።
የ PlayStation Portal ብሉቱዝ እና የበይነመረብ አሳሽ አለው?
አይ፣ የ PlayStation ፖርታል ብሉቱዝ ወይም የኢንተርኔት ማሰሻ የለውም፣ ከቤት ውጭ አጠቃቀሙን ይገድባል።
የ PlayStation ፖርታል የት ነው መግዛት የምችለው?
በዩኬ ውስጥ ካሉ የተለያዩ ቸርቻሪዎች የ PlayStation ፖርታል መግዛት ይችላሉ። የቅርብ ጊዜ መረጃ ለማግኘት ከ@IGNUKDeals በTwitter ላይ የአክሲዮን ዝመናዎችን ይከታተሉ።