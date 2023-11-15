የ PlayStation ፖርታልን በማስተዋወቅ ላይ፡ አብዮታዊ የጨዋታ ጓደኛ

የሶኒ የቅርብ ጊዜ ፈጠራ፣ PlayStation ፖርታል ሲወጣ የጨዋታው ኢንዱስትሪ በዝቷል። ይህ ያልተለመደ በእጅ የሚያዝ የጨዋታ መለዋወጫ አሁን በአንድ ሱቅ ብቻ ቢሆንም ለግዢ ይገኛል። እንደ ተወዳጁ ፒኤስ ቪታ ካለው ራሱን የቻለ መሳሪያ ጋር ተመሳሳይ ቢመስልም የ PlayStation ፖርታል በእውነቱ ለ PlayStation 5 የተነደፈ እጅግ አስደናቂ የርቀት ተጫዋች ነው።
ከቀደምቶቹ በተለየ፣ PlayStation Portal ተጫዋቾች የሚወዷቸውን የPS5 ርዕሶች በቀጥታ ከኮንሶላቸው በWi-Fi ላይ እንዲያሰራጩ ያስችላቸዋል። በአስደናቂ ቴክኖሎጂው፣ ተጫዋቾች አሁን ከቤታቸው ውስጥ ከየትኛውም ቦታ ሆነው የሚወዷቸውን ጨዋታዎች የመጫወት መሳጭ ልምዳቸውን መደሰት ይችላሉ። በእርስዎ ሳሎን ውስጥ ካለው የተወሰነ ቦታ ጋር የታሰሩበት ቀናት አልፈዋል።
ባለ 8 ኢንች ኤልሲዲ ስክሪን በመኩራራት፣ PlayStation Portal እስከ 1080 ፒ ስክሪን ጥራት እና ለስላሳ የፍሬም ፍጥነት 60fps ያለው አስደናቂ የእይታ ማሳያ ያቀርባል። የእኛ ባለሙያ ገምጋሚዎች እንደተናገሩት ፣ የነቃው ስክሪን እና ergonomic ንድፍ ጨዋታውን ያሻሽላሉ ፣ ይህም እያንዳንዱ ዝርዝር ግልጽ ክሪስታል መሆኑን ያረጋግጣል። መሳሪያው ንዝረትን፣ ሃፕቲክ ግብረመልስን እና አስማሚ ቀስቅሴዎችን ጨምሮ የታዋቂውን የDualSense መቆጣጠሪያ ሁሉንም ባህሪያት እና ተግባራት ይይዛል።
የ PlayStation ፖርታልን በእውነት የሚለየው ጨዋታን ከቤትዎ ወሰን በላይ የማስፋት ችሎታው ነው። ጠንካራ የበይነመረብ ግንኙነት ላላቸው እና የእነርሱ PS5 በእረፍት ሁነታ ላይ፣ ዕድሎቹ ማለቂያ የለሽ ናቸው። በአስደናቂ ጀብዱ ላይ፣ እንቆቅልሾችን በመፍታት ወይም በጠንካራ ባለብዙ ተጫዋች ጦርነቶች ውስጥ እየተፎካከሩ፣ የPlayStation Portal የእርምጃው አንድም ጊዜ እንዳያመልጥዎት ያረጋግጣል።
የ PlayStation ፖርታል ወደር የለሽ የጨዋታ ልምድ ቢሰጥም፣ የPS5 ጨዋታዎችን በቤትዎ ውስጥ በWi-Fi ለማሰራጨት አማራጭ አማራጮች እንዳሉ ልብ ማለት ያስፈልጋል። የ Sony's PS Remote Play መተግበሪያ ተጠቃሚዎች የ PS5 ጨዋታዎቻቸውን በተለያዩ ከበይነ መረብ ጋር በተገናኙ እንደ ስልኮች፣ ታብሌቶች፣ ኮምፒውተሮች እና ኃያሉ የእንፋሎት ዴክ ላይ እንዲደርሱ ያስችላቸዋል። የኋለኛውን ለማሰስ በቂ ደፋር ለሆኑ፣ “ቺያኪ” መተግበሪያ ወደ Steam Deck ለመልቀቅ መፍትሄ ይሰጣል።
በማጠቃለያው የ PlayStation Portal ተጫዋቾች የሚወዷቸውን PS5 ርዕሶች የሚያገኙበትን መንገድ አብዮት ያደርጋል። በተንቀሳቃሽ አቅሙ፣ አስደናቂ ማሳያ እና እንከን የለሽ ውህደቱ፣ PlayStation Portal በእጅ የሚያዙ ጨዋታዎችን እንደገና ለመወሰን ተዘጋጅቷል። ይህን የፈጠራ ጓደኛ ይቀበሉ እና የ PlayStation 5 የጨዋታ ልምድዎን እውነተኛ አቅም ይክፈቱ።
በየጥ
ጥ፡ የ PlayStation ፖርታልን ከማንኛውም ሱቅ መግዛት እችላለሁ?
መ: በአሁኑ ጊዜ የ PlayStation Portal በአንድ ሱቅ ውስጥ ብቻ ይገኛል። ሆኖም፣ ወደፊት በብዙ ቸርቻሪዎች ሊቀርብ ይችላል።
ጥ፡ የ PlayStation ፖርታል ራሱን የቻለ የጨዋታ መሣሪያ ነው?
መ፡ አይ፣ PlayStation Portal ለ PlayStation 5 እንደ የርቀት ማጫወቻ ተዘጋጅቷል፣ PS5 በትክክል እንዲሰራ ይፈልጋል።
ጥ፡ የ PlayStation Portal ጨዋታዎችን እንዴት ነው የሚያሰራጨው?
መ: የ PlayStation ፖርታል ጨዋታዎችን በWi-Fi ከእርስዎ PS5 ኮንሶል ወደ የእጅ መሳሪያ ያሰራጫል፣ ይህም የ PS5 ጨዋታዎችን በቤትዎ ውስጥ ካሉ ከማንኛውም ቦታ እንዲጫወቱ ያስችልዎታል።
ጥ፡ የ PlayStation ፖርታል ከቤት ውጭ መጠቀም ይቻላል?
መ: እንደ ጠንካራ የበይነመረብ ግንኙነት እና የእርስዎን PS5 በእረፍት ሁነታ ላይ መተው ባሉ አንዳንድ ሁኔታዎች የ PlayStation Portal ከቤት ውጭ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።
ጥ፡ የPS5 ጨዋታዎችን ለመልቀቅ አማራጭ አማራጮች አሉ?
መ: አዎ፣ የ Sony's PS የርቀት ፕሌይ መተግበሪያ ተጠቃሚዎች የ PS5 ጨዋታዎችን ወደተለያዩ የበይነመረብ ግንኙነት መሳሪያዎች፣ስልኮች፣ታብሌቶች፣ኮምፒውተሮች እና የSteam Deckን ጨምሮ እንዲለቁ ያስችላቸዋል።