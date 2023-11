አብዮታዊ የ PlayStation ጨዋታ ካታሎግ ለኖቬምበር

የኖቬምበር የ PlayStation ጨዋታ ካታሎግ ሰልፍ በተሽከርካሪ ግርግር፣ ትርምስ፣ ድንቅ ጀብዱ እና ሌሎችም የተሞላ አጓጊ የጨዋታ ልምዶችን ያቀርባል። የዚህ ወር ምርጫ Teardown፣ Dragon's Dogma: Dark Arisen፣ Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On, Dead Island: Riptide Definitive Edition፣ Superliminal፣ Eiyuden Chronicle: Rising፣ Nobunaga's Ambition: Taishi፣ Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of ወርቃማው ጃዝ፣ ወንዝ ከተማ ሜሊ ማች!!፣ Grandia እና Jet Moto።

Teardown፣ አድሬናሊን ነዳጅ የማፍረስ ጀብዱ፣ ለ PlayStation Plus Extra እና ፕሪሚየም አባላት ብቻ ሲጀምር ማእከላዊ መድረክን ይይዛል። የፈጠራ ችግር ፈቺ፣ ጨካኝ ሃይል እና በዙሪያዎ ያሉትን ነገሮች ሙሉ በሙሉ በማይበላሽ እና በይነተገናኝ አካባቢ በመጠቀም ትክክለኛውን ሄስት ያቅዱ። ግድግዳዎችን በፈንጂ ወይም በተሸከርካሪ በማፍረስ አቋራጭ መንገዶችን ይፍጠሩ፣ነገሮችን በመደርደር፣አወቃቀሮችን በመገንባት እና ተንሳፋፊ ነገሮችን ለእርስዎ ጥቅም ይጠቀሙ። ግን እንዳትያዝ ተጠንቀቅ!

የድራጎን ዶግማ፡ ጨለማ አሪሴን ሰፊውን የግራንስሲስን ክፍት አለም ለማሰስ የሚያስደስት ፍልሚያን የሚያጣምር በጣም የተከበረ እርምጃ-RPG ነው። ከዘጠኝ የተለያዩ ሙያዎች ምረጥ እና ፓዉንስ በመባል ከሚታወቁ የኤአይአይ ባልደረቦች ጋር የራስህ ጀብዱ ጀምር። አፈታሪካዊ ጭራቆችን ለመያዝ ወይም ለቅርብ እና ለግል ጥቃቶች በእነሱ ላይ ለመውጣት አጥፊ ክህሎቶችን እና አስማቶችን ይጠቀሙ። ይህ የመጨረሻው የድራጎን ዶግማ ስሪት ቀደም ሲል የተለቀቁትን የሚከፈልባቸው DLCን ሁሉ ያካትታል።

የሞባይል ሱይት ጉንዳም፡ ጽንፍ ከ Maxi Boost On ጋር ጠንካራ 2-ለ2 የቡድን ውጊያን ወደ PlayStation ያመጣል። በታዋቂው የመጫወቻ ማዕከል ጨዋታ የቤት ኮንሶል ወደብ ውስጥ ከተለያዩ የ Gundam አርዕስቶች የሞባይል ተስማሚዎችን ይቆጣጠሩ። ከ180 የመጫወቻ ማዕከል አርዕስቶች ከ36 በላይ ልብሶችን ይጫወቱ፣ ከዚህ ቀደም የማይታዩ ሁለት ልብሶችን በመጨመር።

Dead Island፡ Riptide Definitive Edition የዞምቢ አፖካሊፕስ የህይወት ዘመን ልምድን ያቀርባል። ከዚህ ቀደም በተለቀቀው DLC ሙሉ በሙሉ በዚህ እንደገና በተዘጋጀው የመጀመሪያው ሰው ጀብዱ ውስጥ እራስዎን ያስገቡ። visceral melee ፍልሚያን በመጠቀም እና በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ባለ 4-ተጫዋች ትብብር ውስጥ በመሳተፍ በሞቃታማዋ ባኖይ ደሴት ላይ የተከሰተውን የዞምቢ ወረርሽኝ በሕይወት ተርፉ።

ሱፐርሊሚናል ተጫዋቾች ከሳጥኑ ውጭ በማሰብ እና ያልተጠበቀውን ነገር በመጠበቅ የማይቻሉ እንቆቅልሾችን እንዲፈቱ ይሞክራል። ይህ የመጀመሪያ ሰው የእንቆቅልሽ ጨዋታ በአመለካከት እና በእይታ ምኞቶች ላይ የተመሰረተ፣ የተዋረደ አለምን፣ አስገራሚ ትረካ እና በእውነት እንግዳ አካላትን ያሳያል።

የኢዩደን ዜና መዋዕል፡ መነሣት ከኢዩደን ዜና መዋዕል፡ መቶ ጀግኖች ጋር በተመሣሣይ ዓለም ውስጥ የተዘጋጀ ተግባር RPG ነው። እየተቸገረች ያለች ከተማ ከመሬት መንቀጥቀጥ በኋላ እንድትገነባ ስትረዱ ፈጣን ውጊያ እና ከተማን የሚያሻሽል መካኒኮችን ተለማመዱ። በጀብደኞች እና በአካባቢው ሰዎች መካከል አለመግባባቶችን ይፍቱ እና ከጨዋታው የተለያዩ ገጸ-ባህሪያት ጋር ትስስርዎን ያጠናክሩ።

የኖቡናጋ ምኞት፡ ታይሺ፣ በኮኢ ቴክሞ የስትራቴጂ ርዕስ፣ ተጫዋቾች ዳይሚዮ እንዲሆኑ እና ጎሳ እንዲያስተዳድሩ ያስችላቸዋል። በዚህ ታሪካዊ የማስመሰል ጨዋታ ላይ ለታላቅነት አላማ ስትሆን ሀገርህን በሲቪል አስተዳደር፣ በዲፕሎማሲ እና በወታደራዊ ሃይል አሻሽል።

ተለዋጭ ጄክ አዳኝ፡ ዳዳሉስ የጎልደን ጃዝ መነቃቃት በኒውዮርክ ከተማ የተዘጋጀ የወንጀል ትሪለር ምስላዊ ልብወለድ ነው። ሚስጥሮችን ይፍቱ፣ ተጠርጣሪዎችን ይጠይቁ እና ከዋና ገፀ ባህሪይ አያት ሞት ጀርባ ያለውን እውነት በዚህ አስገራሚ የግድያ ምስጢር ያውጡ።

ወንዝ ከተማ ሜሌ ማች!! ‘ተጋደልን!’ የሚለውን ይመልሳል። በ80ዎቹ መገባደጃ ላይ ባለው ስኬት የሚታወቀው የሬኔጋዴ/ወንዝ ከተማ ተከታታይ አካል። በ30 ቡድኖች፣ 180 ቁምፊዎች እና ከ250 በላይ የተለያዩ ልዩ እንቅስቃሴዎች ያሉት ይህ የተጎላበተ ስሪት አራት ተጫዋቾችን በአንድ ጊዜ እንዲወዳደሩ ያስችላቸዋል። ቀላል ቁጥጥሮቹ ጓደኞች እና ቤተሰብ መቀላቀል ቀላል ያደርጉታል፣ ወይም በመስመር ላይ ከመላው አለም የመጡ ተጫዋቾችን መቃወም ይችላሉ።

Grandia፣ የሚታወቀው PS1 RPG፣ እጅግ አስደናቂ በሆነው ስልታዊ የውጊያ ስርዓቱ ይመለሳል። እንደ ጀስቲን ወጣት ጀብዱ እና የጠፋውን ስልጣኔ ሚስጥሮች ግለጽ። በማሳየት፣ በመመለስ፣ በፈጣን ቆጣቢ እና በብጁ የቪዲዮ ማጣሪያዎች የተሻሻለ ይህ የ Grandia ስሪት የበለጠ መሳጭ ተሞክሮ ይሰጣል።

ጄት ሞቶ፣ የቀጣዩ ትውልድ ሞተርክሮስ PS1 እሽቅድምድም፣ ለአስደሳች ፈላጊዎች 10 ኃይለኛ ትራኮችን ያሳያል። መንጋጋ መጣል የሚችል የዱር አየር ብስክሌት ይቆጣጠሩ እና በተለያዩ ቦታዎች ላይ ካሉ 20 አሽከርካሪዎች ጋር ይወዳደሩ። በዚህ ባለከፍተኛ-octane የእሽቅድምድም ልምድ በመሬት፣ ባህር፣ በረዶ እና በረዶ ላይ ትልቅ አየር ይያዙ።

በእንደዚህ አይነት የተለያየ እና አስደሳች አሰላለፍ የኖቬምበር የ PlayStation ጨዋታ ካታሎግ ለእያንዳንዱ ተጫዋች የሆነ ነገር ያቀርባል። የጀብዱ ጀብዱዎች፣ RPGዎች፣ የእንቆቅልሽ ጨዋታዎች፣ ወይም ፈጣን እርምጃዎች ላይ ከሆኑ፣ ለእርስዎ ጣዕም የሚስማማ ርዕስ አለ። በ PlayStation ኮንሶልዎ ላይ ለአንድ ወር መሳጭ የጨዋታ ልምዶች ይዘጋጁ።

ተደጋጋሚ ጥያቄዎች

1. የ PlayStation Plus ተጨማሪ ወይም የፕሪሚየም አባል ካልሆንኩ Teardown መጫወት እችላለሁ?

አይ፣ Teardown ለ PlayStation Plus Extra እና Premium አባላት ብቻ ይገኛል።

2. ሁሉም DLC በ Dragon's Dogma: Dark Arisen ውስጥ ተካትተዋል?

አዎ፣ ሁሉም ከዚህ ቀደም የተለቀቁት የሚከፈልባቸው DLC በ Dragon's Dogma: Dark Arisen ውስጥ ተካትተዋል፣ ይህም የጨዋታው የመጨረሻ ስሪት ያደርገዋል።

3. በሞባይል ሱይት ጉንዳም፡ ጽንፍ ከ Maxi Boost On ምን ያህሉ ልብሶች መጫወት ይቻላል?

በመጫወቻ ማዕከል ሥሪት ውስጥ ከ180 አርእስቶች ከ36 በላይ አለባበሶች በሞባይል ሱይት ጉንዳም፡ ጽንፍ ከ Maxi Boost On ጋር መጫወት የሚችሉ ናቸው፣ ከዚህ በፊት በመጫወቻ ስፍራው ሥሪት ታይተው የማያውቁ ሁለት ተጨማሪ ተስማምተዋል።

4. Dead Island: Riptide Definitive Edition በትብብር ሁነታ መጫወት እችላለሁን?

አዎ፣ Dead Island፡ Riptide Definitive Edition በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ባለ 4-ተጫዋች ትብብር ለአስደሳች ባለብዙ ተጫዋች ተሞክሮ ያቀርባል።

5. ሱፐርሊሚናልን ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው?

ሱፐርሊሚናል በአመለካከት እና በአይን እይታዎች ላይ በመመስረት የማይቻሉ እንቆቅልሾች ያላቸውን ተጫዋቾች የሚፈታተን የመጀመሪያ ሰው የእንቆቅልሽ ጨዋታ ነው። የተዋረደ ዓለም፣ አስገራሚ ትረካ እና የተለመዱ ፍላጎቶችን የሚቃወሙ አካላትን ያሳያል።