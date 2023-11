ሶኒ አወዛጋቢ ጨዋታን ወደ PlayStation Plus ካታሎግ አክሎ

ሶኒ በቅርብ ወራት ውስጥ በ PlayStation Plus አገልግሎቱ ላይ በተጨመሩ የጎደሉት ርዕሶች ትችት ገጥሞታል። ሆኖም ኩባንያው ከፍተኛ ክርክር የተደረገበትን የቀለበት ጌታ፡ ጎልም በ2023 ካታሎግ ውስጥ በማካተት ድፍረት የተሞላበት እርምጃ የወሰደ ይመስላል።

ውሳኔው በተጫዋቾች መካከል የተለያየ ምላሽ ፈጥሯል። አንዳንዶች በመደመር ቅር የተሰኙ ሲሆኑ፣ ሌሎች ደግሞ በአወዛጋቢው ምርጫ ውስጥ ቀልድ ያገኛሉ። ከጥቂት ወራት በፊት በግንቦት የተለቀቀው የቀለበት ጌታ፡ ጎልም ተጫዋቾቹን በአስደናቂ ተልእኮዎቹ፣ በማይነቃቁ እይታዎች እና ተደጋጋሚ የጨዋታ አጨዋወት ማስደነቅ አልቻለም። በሚያስገርም ሁኔታ በአሁኑ ጊዜ በእንፋሎት ላይ "በአብዛኛው አሉታዊ" ደረጃን ይይዛል.

በጨዋታው ዙሪያ ያለው ትችት በጣም ከባድ ከመሆኑ የተነሳ ገንቢው ዴዳሊክ ኢንተርቴይመንት እንኳን ለጉድለቶቹ ይቅርታ የሚጠይቅ መግለጫ ለመስጠት ተገድዷል። ጨዋታው ከተለቀቀ በኋላ ብዙም ሳይቆይ የልማት ስቱዲዮው መዘጋቱን ገጥሞ በምትኩ በማተም ላይ ለማተኮር ወሰነ።

በ2023 የአመቱ ምርጥ ጨዋታ ተፎካካሪዎች የጨዋታውን ትዕይንት በማሞቅ፣ The Lord of the Rings: Gollum ምንም አይነት ሽልማት የማግኘት ዕድሉ አነስተኛ ነው። ደካማ አፈጻጸሙ እና አሉታዊ መስተንግዶው ከ PlayStation Plus ካታሎግ ጋር የማይታወቅ ተጨማሪ ያደርገዋል።

በተያያዘ ዜና ተጫዋቾች የቀለበት ጌታ፡ የሽሬ ተረት ተረት የተሰኘ የጀብዱ ጨዋታ በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ። እንደ ስታርዴው ቫሊ እና የተወደደው የመካከለኛው ምድር ዩኒቨርስ ካሉ ታዋቂ አርእስቶች አባላትን በማጣመር ይህ ጨዋታ በ2024 እንደሚለቀቅ ይጠበቃል። ተስፋ እናደርጋለን፣ ለቀለበት ጌታ ፍራንቻይዝ አድናቂዎች የበለጠ አጓጊ እና አስደሳች ተሞክሮ ይሰጣል።

ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች

1. የቀለበት ጌታ፡ ጎልም የተሰጠው ደረጃ ምንድን ነው?

የቀለበት ጌታ፡ ጎልም በአሁኑ ጊዜ በእንፋሎት ላይ “በአብዛኛው አሉታዊ” ደረጃ አለው።

2. የቀለበት ጌታ፡ ጎልም መለቀቅን በተመለከተ ውዝግብ ነበረ?

አዎ፣ ጨዋታው ምናባዊ ባልሆኑ ተልእኮዎቹ፣ ባዶ አካባቢዎች፣ ደካማ ግራፊክስ እና ተደጋጋሚ የጨዋታ አጨዋወት ትችት ደርሶበታል። ዴዳሊክ ኢንተርቴይመንት ገንቢው ለጨዋታው ጉድለቶች እንኳን ይቅርታ ጠየቀ።

3. ተጫዋቾች ከሽሬው ጌታ ምን ሊጠብቁ ይችላሉ-የሽሬው ተረቶች?

የቀለበት ጌታ፡ የሽሬ ተረቶች ከስታርዴው ሸለቆ እና ከመካከለኛው ምድር ዩኒቨርስ ያሉትን ንጥረ ነገሮች የሚያጣምር መጪ የጀብዱ ጨዋታ ነው። በ2024 ሊለቀቅ ነው፣ ይህም ለአድናቂዎች ልዩ የሆነ የጨዋታ ልምድን ይሰጣል።