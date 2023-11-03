ሶኒ በይነተገናኝ መዝናኛ iSizeን ያገኛል፣ በቪዲዮ ዥረት ውስጥ AI ፈጠራን ያሳድጋል

ሶኒ በይነተገናኝ ኢንተርቴይመንት (SIE) በጥልቅ ትምህርት በቪዲዮ አቅርቦት ላይ የተካነውን አይሴዝ የተሰኘ ዩኬ የሚገኘውን AI ኩባንያ ማግኘቱን አስታውቋል። ይህ ስልታዊ እርምጃ SIE በቪዲዮ ጨዋታ ኢንዱስትሪ ውስጥ ቴክኖሎጂን ለማራመድ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። ለቪዲዮ ጨዋታ ዥረት የመረጃ መስፈርቶችን በመቀነስ እና በ AI በኩል የዥረት ይዘትን ምስላዊ ጥራት በማሳደግ የአይሴዝ ቴክኖሎጂ ከSIE የወደፊት የጨዋታ እይታ ጋር በትክክል ይጣጣማል።
SIE Future Technology Group SVP Ueli Gallizzi ስለ ግዥው መደሰቱን ገልጿል፣ “ግዢው SIE የማሽን መማሪያን በቪዲዮ ሂደት ላይ በመተግበር ረገድ ከፍተኛ እውቀትን ይሰጣል፣ ይህም ለ R&D ጥረታችን እንዲሁም ለቪዲዮ እና የዥረት አገልግሎታችን ይጠቅማል። ” በማለት ተናግሯል።
እ.ኤ.አ. በ2016 የተመሰረተ እና በለንደን ላይ የተመሰረተው iSize በቀጥታ የፎቶግራፍ አመንጪ 2D/3D አምሳያ ቴክኖሎጂ ጎልቶ ይታያል። ይህ ልዩ አቅርቦት ኩባንያዎች መሳጭ የእይታ ተሞክሮዎችን እንዲፈጥሩ ያስችላቸዋል፣ የቪዲዮ ዥረት ይዘትን ይቀይራል። የማሽን መማሪያን እና AI ስልተ ቀመሮችን በመጠቀም፣ iSize የቪዲዮ ሂደትን የሚያሻሽሉ የሶፍትዌር መፍትሄዎችን አዘጋጅቷል፣ ይህም ከፍተኛ ጥራት ያለው ቪዲዮን በአነስተኛ ቢትሬት ያረጋግጣል።
የ Sony Interactive Entertainment የረጅም ጊዜ የክላውድ ጨዋታ ዕቅዶች በቅርቡ በዋና ስራ አስፈፃሚ ጂም ሪያን ጎልተው ታይተዋል፣ በዚህ ቦታ ላይ “አስጨናቂ እቅዶች” ቃል ገብተዋል። iSizeን በማግኘት፣ SIE አሁን ከዚህ እያደገ መስክ ጋር ተያይዘው የሚመጡ ቴክኒካል ተግዳሮቶችን በማለፍ የ iSizeን እውቀት በደመና ላይ በተመሰረተ ጨዋታ መጠቀም ይችላል።
የሶኒ ዋና ስራ አስፈፃሚ ኬኒቺሮ ዮሺዳ ዳመና ላይ የተመሰረቱ ጨዋታዎችን ቴክኒካል ውስብስቦች እውቅና ሲሰጡ ኩባንያው እነዚህን ተግዳሮቶች ለመቅረፍ ያለውን ቁርጠኝነት አፅንዖት ሰጥተው እንደ “አሳሳቢ” ነገር ግን አዋጭ ጥረት ሲሉ ገልፀውታል።
በየጥ:
ጥ: iSize ምንድን ነው?
መ: iSize በዩኬ ላይ የተመሠረተ AI ኩባንያ ለቪዲዮ አቅርቦት በጥልቅ ትምህርት ላይ ያተኮረ ነው። ለቪዲዮ ዥረት የመረጃ መስፈርቶችን የሚቀንሱ እና በ AI ስልተ ቀመሮችን በመጠቀም የእይታ ጥራትን የሚያሻሽሉ አዳዲስ መፍትሄዎችን ይሰጣል።
ጥ፡ Sony Interactive Entertainment iSizeን ከማግኘት እንዴት ይጠቅማል?
መ: SIE በቪዲዮ ማቀናበሪያ ላይ በተተገበረ የማሽን መማሪያ ላይ ከፍተኛ እውቀትን ያገኛል፣ ይህም ለምርምር እና ለልማት ጥረቶቻቸው እንዲሁም የቪዲዮ እና የዥረት አገልግሎቶቻቸውን ያሻሽላል።
ጥ፡ የሶኒ ለደመና ጨዋታ ዕቅዶች ምንድናቸው?
መ፡ ሶኒ በይነተገናኝ ኢንተርቴይመንት በደመና ጨዋታ ላይ ጠበኛ እድገቶችን ለማድረግ ያለውን ፍላጎት ገልጿል። የ iSize ን በማግኘት ፣ SIE በዚህ አካባቢ ቴክኒካዊ ችግሮችን ለማሸነፍ እና በገበያ ውስጥ ያለውን ቦታ የበለጠ ለማጠናከር ያለመ ነው።