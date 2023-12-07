PlayStation ተጠቃሚዎችን በነጻ ልዩ መሰብሰብያዎችን ያስደስታቸዋል።

ሶኒ ለተጫዋቾች የተመረጡ ጨዋታዎችን እንዲጫወቱ ልዩ የመሰብሰቢያ ዕቃዎችን ስለሚሸልላቸው የPlayStation አድናቂዎች በዚህ ዲሴምበር ላይ ይገኛሉ። ምርጥ ክፍል? እነዚህ ዲጂታል ዋንጫዎች እና ሞዴሎች የ PlayStation Plus ምዝገባ ሳያስፈልጋቸው ሊገኙ ይችላሉ።
የPlayStation Trophies ከ Xbox ወይም Steam ስኬቶች ጋር የሚነጻጸር ቢሆንም፣ ይህ ልዩ ስጦታ የተወሰኑ ተግባራትን በማጠናቀቅ ወይም በጨዋታ ውስጥ የተወሰነ የጨዋታ ጊዜ ወሳኝ ምዕራፍ ላይ በመድረስ የተከፈቱ 3D ሞዴሎችን ያካትታል። አንድ ለየት ያለ ሽልማት የ Sony's ተንቀሳቃሽ ኮንሶል ፣ PlayStation Portal ፣ አስደሳች ዲጂታል ትርጉም ነው። ምንም እንኳን የመጀመሪያ ጥርጣሬ ቢኖርም ፣ ይህ በጣም የተፈለገው እቃ በይፋ ከመጀመሩ በፊት ተሽጧል ፣ የአድናቂዎችን ተስፋ በመቃወም እና ተወዳጅነቱን ያረጋግጣል።
በስጦታ ላይ ያሉ ሌሎች ሊሰበሰቡ የሚችሉ የቅርብ ጊዜ ተወዳጅ በሆኑት የ PlayStation 4 እና PlayStation 5 ጨዋታዎች አነሳሽነት ናቸው። ከDestiny 2 እንደ የእርስዎ ዲጂታል ስብስብ አካል ወይም ከአድማስ፡ የተከለከለ ዌስት ቆንጆ ቆንጆ ሜካኒካል ዳይኖሰር እንደ ጥሩ የከዋክብት መርከብ እንዳለዎት አስቡት። የበለጠ አስቂኝ ነገር ለሚፈልጉ ተጫዋቾቹ ጁሳንት፣ ዋይልድሜንደር፣ ውጫዊ ዊልድስ ወይም ስካብማ - ስኖውፎል በመጫወት በሚያማምሩ ጥንቸል ጆሮዎች ያጌጡ ደብዛዛ ዲጂታል ሊሰበሰቡ የሚችሉ ካልሲዎችን ሊጠይቁ ይችላሉ። ፈታኝ ሁኔታዎችን ለሚያሸንፉ በጣም ደፋር ተጫዋቾች የጨዋታው የመጀመሪያ አለቃ የፓሬድ ማስተር የሚሰበሰብ ይጠብቃል።
ቅድመ-ሁኔታዎች እስከተሟሉ ድረስ እነዚህ አስደናቂ ሽልማቶች ሙሉ በሙሉ ከክፍያ ነፃ ሊጠየቁ ይችላሉ። የ PlayStation Plus አባልነት አያስፈልግም፣ ይህም ለሁሉም የPlayStation ተጠቃሚዎች ሁሉን ያካተተ አቅርቦት ነው።
ስለዚህ፣ የእርስዎን ዲጂታል ስብስብ ለማሻሻል እና የጨዋታ ስኬቶችዎን ለማስታወስ ይህን አስደናቂ እድል እንዳያመልጥዎት። አሁን ወደ PlayStation Portal ይሂዱ እና የጨዋታ ችሎታዎን ሽልማቶችን ያግኙ።