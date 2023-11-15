አዲስ አጋርነት የ PlayStation 5 ባለቤቶችን ነፃ የአፕል ሙዚቃ ምዝገባን ያቀርባል

የ PlayStation 5 ባለቤቶች አፕል እና ሶኒ ተባብረው እስከ ስድስት ወር የሚደርስ የነጻ አፕል ሙዚቃ ምዝገባን ያካተተ አስደሳች አዲስ ውል ለማምጣት ተባብረው በመስራት ላይ ናቸው። አዲስ ደንበኛም ሆኑ ተመላሽ ተመዝጋቢ፣ በዚህ የተወሰነ ጊዜ ቅናሽ መጠቀም ይችላሉ።
ቅናሹን ለማስመለስ በቀላሉ የአፕል ሙዚቃ መተግበሪያን በ PlayStation 5 ኮንሶልዎ ላይ ያውርዱ እና ያስጀምሩት። በአፕል መታወቂያዎ ይግቡ፣ እና የነጻ ወራት ቅናሹን የመቀበል አማራጭ ይቀርብልዎታል። በጣም ቀላል ነው!
ይህ አጓጊ ቅናሽ ዛሬ የተከፈተ ሲሆን እስከ ህዳር 15፣ 2024 ድረስ ይገኛል። ስለዚህ ጊዜው ከማለፉ በፊት ይህን እድል መጠቀምዎን ያረጋግጡ።
አንዴ ቅናሹን በ PlayStation 5ዎ ላይ በተሳካ ሁኔታ ከወሰዱ በኋላ በማንኛውም ተኳሃኝ መሳሪያ ላይ በአፕል ሙዚቃ አገልግሎት መደሰት ይችላሉ። ይህ ማለት በሄዱበት ቦታ የሚወዷቸውን ዜማዎች ይዘው መሄድ ይችላሉ።
አንድ አስደሳች ባህሪ PlayStation 5 ተጫዋቾች የሚወዷቸውን ጨዋታዎችን ሲጫወቱ ከበስተጀርባ ሙዚቃ ዥረት መደሰት መቻላቸው ነው። በቀላሉ በመቆጣጠሪያው ላይ የPS ቁልፍን በመጫን እና የሙዚቃ መቃኑን በመክፈት ተጨዋቾች የበስተጀርባ ሙዚቃ መልሶ ማጫወትን ማስጀመር ይችላሉ። ስርዓቱ እየተጫወተ ካለው ጨዋታ ጋር ተዛማጅነት ያላቸውን አጫዋች ዝርዝሮችን እንኳን ይመክራል።
እባክዎን ያስተውሉ፣ አፕል ልዩ ስምምነትን ለማቅረብ ከሶኒ ጋር ሲተባበር ይህ የመጀመሪያው አይደለም። ከዚህ ቀደም አፕል በ PlayStation ላይ ከአፕል ቲቪ+ ጋር ተመሳሳይ ማስተዋወቂያ ቢያደርግም ይህ ትብብር አፕል ሙዚቃ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲካተት ያሳያል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. ለነጻ አፕል ሙዚቃ ምዝገባ ብቁ የሆነው ማነው?
የ PlayStation 5 ባለቤት የሆኑ ሁለቱም አዲስ እና ተመላሽ ተመዝጋቢዎች በዚህ ቅናሽ መጠቀም ይችላሉ።
2. ቅናሹን እንዴት ማስመለስ እችላለሁ?
ቅናሹን ለመጠቀም በቀላሉ የአፕል ሙዚቃ መተግበሪያን በPlayStation 5 ኮንሶልዎ ላይ ያውርዱ እና ያስጀምሩት። በአፕል መታወቂያዎ ይግቡ፣ እና የነጻ ወራት ቅናሹ በስክሪኑ ላይ ይቀርብልዎታል።
3. አፕል ሙዚቃን ከ PlayStation 5 ውጪ ባሉ መሳሪያዎች መደሰት እችላለሁን?
በፍፁም! አንዴ ቅናሹን በ PlayStation 5ዎ ላይ ከወሰዱ በኋላ በማንኛውም ተኳሃኝ መሳሪያ ላይ በአፕል ሙዚቃ መደሰት ይችላሉ።
4. በ PlayStation 5 ጨዋታዎችን ስጫወት አፕል ሙዚቃን ማዳመጥ እችላለሁን?
አዎ፣ ትችላለህ! PlayStation 5 የበስተጀርባ ሙዚቃ ዥረት እንዲኖር ያስችላል፣ ይህ ማለት ጨዋታዎችን ሲጫወቱ አፕል ሙዚቃን ማዳመጥ ይችላሉ። በቀላሉ በመቆጣጠሪያዎ ላይ የPS ቁልፍን ይጫኑ፣የሙዚቃ ክፍሉን ይክፈቱ እና በሚወዷቸው ዜማዎች ይደሰቱ።
5. ቅናሹ የሚሰራው ለምን ያህል ጊዜ ነው?
ቅናሹ እስከ ህዳር 15፣ 2024 ድረስ የሚሰራ ነው።