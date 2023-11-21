በ SUNY Oswego የተሻሻለ ፕላኔታሪየም አዲስ እድሎች ተገለጡ

SUNY Oswego's Shineman Planetarium በቅርብ ጊዜ ጉልህ የሆኑ ማሻሻያዎችን እና እድሳትን አድርጓል፣ይህም የተስፋፋ ቴክኖሎጂ፣የተሻሻለ የአጠቃቀም ቀላልነት እና ለአካለ መጠን ያልደረሱትን የስነ ፈለክ ጥናት ለሚከታተሉ ተማሪዎች የተሻሻለ የመማር እድሎችን አስገኝቷል። ከአንድ አመት በፊት የተጀመረው የማሻሻያ ሂደት የፕላኔታሪየም የቀድሞ የሶፍትዌር ስታርሪ ምሽት ውስንነቶችን ለመፍታት ያለመ ነው።
በ SUNY Oswego የፕላኔታሪየም ዳይሬክተር እና የፊዚክስ ረዳት ፕሮፌሰር ናታልያ ሌዋንዶውስካ መሪነት የማሻሻያ ጉዞው የተጀመረው በቻድ ፎርድ ፔንስልቬንያ ውስጥ በተደረገ አንድ ወርክሾፕ በመጎብኘት ነው። አውደ ጥናቱ ከስታርሪ ናይት ጀርባ ያለው ኩባንያ ስፒትስ ኢንክ በ Cosm በተባለው ሌላኛው የፕላኔታሪየም ኩባንያ መግዛቱንና ይህም የስታርሪ ናይት ማቋረጥ እና ዲጂስታር የተሰኘ አዲስ እና የተሻሻለ የሶፍትዌር ስርዓት መጀመሩን ይፋ አድርጓል።
ከሺንማን ኢንዶውድ ፈንድ ለተደረገው ለጋስ ስጦታ ምስጋና ይግባውና የፕላኔታሪየም ማሻሻያዎች አዳዲስ ሶፍትዌሮችን ብቻ ሳይሆን አስፈላጊውን የኮምፒዩተር ሃርድዌር እና የዘመኑ የዊንዶውስ ድግግሞሾችን ያጠቃልላል። ሌቫንዶውስካ እንዳብራራው መላው ፕላኔታሪየም አሁን ዲጂስታር 7ን በሚሄዱ ሁለት አዲስ በተተኩ ኮምፒውተሮች ላይ ይሰራል።
የዲጂስታር 7 ተቀባይነት ፈጣን የቴክኖሎጂ እድገትን ያሳያል። ቀጣይነት ያለው ማሻሻያው ፕላኔታሪየምን ከበይነመረቡ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ የማገናኘት ችሎታን ጨምሮ አዳዲስ ባህሪያትን እና ችሎታዎችን ያቀርባል። ይህ ግንኙነት ከSpitz Inc. የፕላኔታሪየም ሶፍትዌርን በመስመር ላይ በመድረስ ማናቸውንም ችግሮች ወይም ጉድለቶች በርቀት እንዲፈቱ ቴክኒሻኖችን ያበረታታል።
የመስመር ላይ ግንኙነቱ የፕላኔታሪየም ትርኢቶችን በመፍጠር ትብብር እና ውስብስብነትን ያመቻቻል። Digistar 7 በማህበረሰብ የተፈጠሩ ንብረቶችን እና ወቅታዊ አለምአቀፍ የስነ ፈለክ መረጃዎችን ደመና ላይ የተመሰረተ ዳታቤዝ መዳረሻን ያቀርባል፣ ይህም ተለዋዋጭ እና አዳዲስ አቀራረቦችን ይፈቅዳል። ተማሪዎች አሁን ሚልኪ ዌይን በተለያዩ የብርሃን ስፔክረምሮች፣እንደ ጋማ ጨረሮች፣የሰለስቲያል ክስተቶችን የበለጠ መሳጭ እና አጠቃላይ ግንዛቤን መፍጠር ይችላሉ።
እነዚህ እድገቶች ለ SUNY Oswego ተማሪዎች አዲስ የመማር እድሎችን ፈጥረዋል። በሚቀጥለው ዓመት የመኸር ወቅት የፕላኔታሪየም ትምህርትን ለማስተዋወቅ እቅድ ማውጣቱ ተማሪዎች የራሳቸውን ትርኢቶች የመፍጠር ውስብስብ ነገሮችን እንዲማሩ ያስችላቸዋል። ይህ ኮርስ በተለይ በሥነ ፈለክ ጥናት ውስጥ ለአካለ መጠን ያልደረሱ ልጆችን ለሚከታተሉ ጠቃሚ ይሆናል።
የ SUNY Oswego ፕላኔታሪየም ከ1960ዎቹ ጀምሮ የዩኒቨርሲቲውን ማህበረሰብ የማገልገል ትሩፋት ጠብቀዋል። እጅግ በጣም ዘመናዊ ቴክኖሎጂን በመቀበል እና በአስትሮፊዚክስ አድናቂዎች መካከል ትብብርን በማጎልበት፣ የተሻሻለው Shineman Planetarium ተማሪዎችን ወደ አዲስ የስነ ፈለክ ጥናት ድንበሮች እያገፋፋቸው ይህንን ወግ ይቀጥላል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
በ SUNY Oswego's ፕላኔታሪየም ጥቅም ላይ የዋለው የቀድሞው የሶፍትዌር ስርዓት ስም ማን ነበር?
በ SUNY Oswego's planetarium ይጠቀም የነበረው የሶፍትዌር ሲስተም ስታርሪ ናይት ይባል ነበር።
የተሻሻለው የሶፍትዌር ስርዓት ስም ማን ይባላል?
የተሻሻለው የሶፍትዌር ሲስተም ዲጂስታር 7 ይባላል።
በፕላኔታሪየም ላይ ምን ማሻሻያዎች ተደርገዋል?
ፕላኔታሪየም የሶፍትዌር፣ ሃርድዌር እና ስርዓተ ክዋኔ ማሻሻያዎችን ተቀብሏል፣ በዚህም ምክንያት የተስፋፋ ቴክኖሎጂ፣ የአጠቃቀም ቀላልነት እና የተሻሻሉ የመማር እድሎች።
ፕላኔታሪየም ከበይነመረቡ ጋር የተገናኘው እንዴት ነው ተቋሙን የጠቀመው?
የኢንተርኔት ግንኙነቱ ከSpitz Inc. ቴክኒሻኖች የፕላኔተሪየምን ሶፍትዌር በርቀት እንዲያገኙ እና መላ እንዲፈልጉ ያስችላቸዋል፣ ይህም ፈጣን እና ቀልጣፋ እገዛን ያስችላል።
ለተማሪዎች ምን አዲስ የመማር እድሎች ተፈጠሩ?
የተሻሻለው ሶፍትዌር ተማሪዎች የራሳቸውን ትርኢቶች እንዴት መፍጠር እንደሚችሉ የሚማሩበት የፕላኔታሪየም ኮርስ መግቢያ መንገድ ከፍቷል። ይህ እድል በተለይ ለአካለ መጠን ያልደረሱ ልጆችን በሥነ ፈለክ ጥናት ለሚከታተሉ ጠቃሚ ነው።