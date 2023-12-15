በPixel Recorder ውስጥ የተስፋፉ የጽሑፍ ግልባጮችን በማስተዋወቅ ላይ

ፒክስል መቅጃ፣ በጌሚኒ ናኖ የተጎላበተ ታዋቂው የግልባጭ መተግበሪያ፣ የመገልበጥ አቅሙን የሚያሰፋ ጉልህ የሆነ ዝማኔ አግኝቷል። የቅርብ ጊዜው የመተግበሪያው ስሪት 4.2.20231031፣ ተጠቃሚዎች በአሁኑ ጊዜ የቀጥታ ግልባጭ ባህሪ በማይደገፉ ቋንቋዎች ግልባጮችን እንዲፈጥሩ የሚያስችል “እንደገና ገልብጥ” የተባለ አዲስ ባህሪ አስተዋውቋል።
በድጋሚ ወደ ግልባጭ፣ ተጠቃሚዎች የድምጽ ቅጂዎቻቸውን ለመገልበጥ ሰፋ ያሉ ቋንቋዎችን ማግኘት ይችላሉ። ይህ እንደ ቤንጋሊ፣ ካናዳ፣ ቡልጋሪያኛ፣ ክመር፣ ማንዳሪን ቻይንኛ፣ ኮሪያኛ፣ ማላያላም፣ ቼክ፣ ዴንማርክ፣ ፖርቱጋልኛ፣ ደች፣ ራሽያኛ፣ እንግሊዝኛ (በተለያዩ ዘዬዎች እና ክልሎች)፣ ስዋቲ፣ ስፓኒሽ፣ ፊንላንድ፣ ስዊድንኛ፣ ፈረንሳይኛ፣ ታሚል ቋንቋዎችን ያጠቃልላል። , ጀርመንኛ, ሴትስዋና, ሂንዲ, ቱርክኛ, ሃንጋሪኛ, Tsonga, ኢንዶኔዥያ, ቬንዳ, ጣሊያናዊ, ቬትናምኛ, ጃፓንኛ, እና isiXhosa.
የጽሑፍ ግልባጭን እንደገና ለመጠቀም ተጠቃሚዎች በቀላሉ የድምጽ ቅጂቸውን ወደ Google አገልጋዮች መስቀል አለባቸው። መተግበሪያው ድምጹን በተመረጠው ቋንቋ ለመገልበጥ የጉግልን መደበኛ የጽሑፍ-ወደ-ንግግር ቴክኖሎጂ ይጠቀማል። በጽሁፍ ግልባጭ ሂደት ውስጥ ተጠቃሚዎች በመተግበሪያው ውስጥ ባለው "በማሰናዳት" ካርድ በኩል ሂደቱን መከታተል ይችላሉ።
እንደገና ግልባጭ የነባር ቅጂዎችን ጥራት ለማሻሻል ጥቅም ላይ ሊውል እንደማይችል ልብ ማለት ያስፈልጋል። ባህሪው በቀጥታ የጽሑፍ ግልባጭ በማይደገፉ ቋንቋዎች አዲስ ቅጂዎችን ለማመንጨት የተቀየሰ ነው።
የPixel Recorder የቀድሞ ዝማኔ ሌሎች በርካታ ጠቃሚ ባህሪያትን ወደ መተግበሪያው አምጥቷል። ይህ የመውደድ ወይም የኮከብ ቀረጻ ችሎታን፣ የድምጽ ሰርጥ ምርጫዎችን (ሞኖ ወይም ስቴሪዮ) እና ለተናጋሪ መለያዎች “ቋንቋን ፈልግ” ችሎታን ያካትታል።
የቅርብ ጊዜው የPixel Recorder ስሪት፣ ከሰፋ የመገልበጥ ችሎታዎች ጋር፣ አሁን ለመውረድ ይገኛል። የድምጽ ቅጂዎችን በተለያዩ ቋንቋዎች መገልበጥ ያስፈልግህ ወይም ከመተግበሪያው ሌሎች ባህሪያት ለመጠቀም ፒክስል መቅጃ ለጽሁፍ እና ለድምጽ አስተዳደር ጠንካራ መሳሪያ ሆኖ ይቆያል።