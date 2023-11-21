የታዳሽ ኃይል ፕሮጀክቶችን እውነተኛ ዋጋ ማሰስ

ፎቶግራፍ አንሺው ስቲቨን ኖዋኮውስኪ ብዙ ጊዜ ችላ የተባሉትን የታዳሽ ሃይል ፕሮጀክቶችን በመያዝ ትልቅ ስራ ጀምሯል። በእርሳቸው መነፅር የንፋስ ሃይል ማመንጫዎች ግንባታ የሚፈጠረውን የመሬት መመንጠር እና መራቆት ብርሃን ፈንጥቋል። ከእንዲህ ዓይነቱ ፕሮጀክት አንዱ ከኬርንስ በስተ ምዕራብ የሚገኘው የካባን የንፋስ እርሻ ሲሆን 28 ትላልቅ ተርባይኖች በ1,300 ሄክታር ስፋት ላይ ተዘርግተው ይገኛሉ።
በቅርቡ ከስካይ ኒውስ አስተናጋጅ ክሪስ ኬኒ ጋር ባደረገው ውይይት ኖዋኮውስኪ ስለእነዚህ ታዳሽ የኃይል ፕሮጀክቶች ልማት እና በአውስትራሊያ አካባቢ ላይ ስላላቸው ከፍተኛ ተጽእኖ በጥልቀት ገብቷል። የእሱን ሰፊ ቀረጻ በማሳየት፣ ብዙውን ጊዜ የማይታወቁትን የእነዚህን ተነሳሽነቶች ትልቅ መጠን ለማጉላት ይሞክራል።
Nowakowski ያቀረበው ቀረጻ በኩዊንስላንድ የባህር ዳርቻ ላይ የታቀዱ ፕሮጀክቶች ሊያስከትሉ የሚችሉትን መዘዝ የሚገልጽ እንደ ምስላዊ ፖርታል ሆኖ ያገለግላል። እንደ የማንቂያ ጥሪ ሆኖ ያገለግላል፣ ይህም ተመልካቾች የዚህን አረንጓዴ ኢነርጂ ሽግግር እውነተኛ ዋጋ እንዲያስቡ ያደርጋቸዋል።
የታዳሽ ሃይል ጅምር የአየር ንብረት ለውጥን በመዋጋት ረገድ ወሳኝ ሚና የሚጫወተው ቢሆንም፣ ሁሉንም ተጽኖዎቻቸውን እውቅና መስጠት አስፈላጊ ነው። የእነዚህ ፕሮጀክቶች ስኬት ሰፊ የተፈጥሮ መኖሪያ ቤቶችን በማበላሸት ሊመጣ አይገባም.
የኖቫኮቭስኪ ስራ አዲስ የውይይት መንገድ ይከፍታል, በታዳሽ ሃይል ልማት ውስጥ ያለውን የንግድ ልውውጥ እንድንገመግም ያሳስበናል. በአካባቢያዊ ዘላቂነት እና በአስቸኳይ የንጹህ ኃይል ፍላጎት መካከል ያለውን ሚዛን እንድንጠብቅ ያስታውሰናል.
ዓለም ወደ ንጹህ የኃይል ምንጮች የመሸጋገር ፈታኝ ሁኔታን እየታገለች ስትሄድ፣ Nowakowski የሰጡት ግንዛቤዎች ይበልጥ አስፈላጊ እየሆኑ መጥተዋል። በፎቶግራፎቹ አማካኝነት ህብረተሰቡ አማራጭ መንገዶችን እንዲመረምር እና ከታዳሽ የኃይል ፕሮጀክቶች የበለጠ ግልጽነት እና ተጠያቂነት እንዲጠይቅ ያበረታታል.
በየጥ
ጥ፡- ታዳሽ ኃይል ምንድን ነው?
ታዳሽ ሃይል በተፈጥሮ ሊሞሉ ከሚችሉ ምንጮች የተገኘን ሃይል ማለትም የፀሐይ ብርሃን፣ንፋስ፣ውሃ እና የጂኦተርማል ሙቀት ያመለክታል።
ጥ፡ የንፋስ ኃይል ማመንጫዎች ለምን ይገነባሉ?
የነፋስ እርሻዎች የሚገነቡት የንፋስ ሃይልን ኤሌክትሪክ ለማመንጨት ነው። እንደ ንፁህ እና ታዳሽ የኃይል ምንጭ የንፋስ ሃይል የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን ለመቀነስ እና የአየር ንብረት ለውጥን ለመቋቋም ይረዳል።
ጥ፡- የታዳሽ ኃይል ፕሮጀክቶች በአካባቢ ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ ምንድን ነው?
የንፋስ ኃይል ማመንጫዎችን ጨምሮ ታዳሽ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች ሁለቱም አወንታዊ እና አሉታዊ የአካባቢ ተጽእኖዎች ሊኖራቸው ይችላል. የካርቦን ልቀትን ለመቀነስ አስተዋፅዖ ቢያደርጉም ብዙውን ጊዜ መሬት ማጽዳትን ይጠይቃሉ እና የመኖሪያ ቦታ መበታተን እና የዱር እንስሳት ፍልሰት ሁኔታን ሊያበላሹ ይችላሉ።
ጥ: የታዳሽ ኃይል ፕሮጀክቶችን ሙሉ ተፅእኖ ግምት ውስጥ ማስገባት ለምን አስፈላጊ ነው?
የታዳሽ ሃይል ፕሮጀክቶችን ሙሉ ተፅእኖ ከግምት ውስጥ በማስገባት ወደ ንፁህ ሃይል የሚደረገው ሽግግር ዘላቂ እና ኃላፊነት በተሞላበት መንገድ መከናወኑን ማረጋገጥ እንችላለን። ይህ አሉታዊ የአካባቢ ውጤቶችን መቀነስ እና በንጹህ ሃይል ማመንጨት እና የተፈጥሮ አካባቢዎችን በመጠበቅ መካከል ያለውን ሚዛን መጠበቅን ያካትታል።