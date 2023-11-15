Philips Hue Black Friday ሽያጭ፡ ቤትዎን በስማርት ብርሃን ለመቀየር ይዘጋጁ

በዚህ ጥቁር አርብ ለመጨረሻው የቤት ለውጥ ከ Philips Hue አስደናቂ ቅናሾች ጋር በስማርት ብርሃን ምርቶቻቸው ላይ ይዘጋጁ። ሌሎች ቸርቻሪዎች ቅናሾችን እየሰጡ ሳለ፣ Philips Hue ምርጥ ቁጠባዎችን እና አጓጊ ጥቅሎችን ለእርስዎ ለማቅረብ ከዚህ በላይ በመሄድ ላይ ነው።
በዚህ የተገደበ ጊዜ ሽያጭ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ የ Philips Hue gear ሲገዙ በ30% ቅናሽ መደሰት ይችላሉ። ይህ አቅርቦት ታዋቂ ለሆኑ የብርሃን ምርቶቻቸው ብቻ ሳይሆን ለድምፅ ማብራትም ይጨምራል፣ ይህም በሽያጭ ውስጥ እምብዛም አይካተትም። ቦታዎን በብሩህ እና ለግል በተበጁ የብርሃን መፍትሄዎች ለማሻሻል ፍጹም እድል ነው።
በዚህ ሽያጭ ውስጥ አንድ ታዋቂ ምርት Philips Hue Go ነው። በ$89.99 ብቻ የሚሸጠው ይህ ሁለገብ የአነጋገር ብርሃን፣ በቤትዎ ውስጥ የትኛውም ቦታ ላይ ፍጹም ምቹ ሁኔታን ለመፍጠር ያስችልዎታል። የቀለም ብልጭታ ወይም ስሜትን የሚያቀናብር ማእከል ከፈለክ፣Hue Go ሸፍኖሃል። እንደ ገለልተኛ ብርሃን ሊያገለግል ወይም አሁን ካለው ዘመናዊ የብርሃን ስርዓት ከHue Bridge ጋር ሊጣመር ይችላል።
ግን ስምምነቱ በዚህ ብቻ አያቆምም። የ Philips Hue's Black Friday ሽያጭ በአስፈላጊ የዕለት ተዕለት የመብራት መሳሪያዎቻቸው ላይ ቅናሾችን ያካትታል። ሁለት ወይም ከዚያ በላይ መለዋወጫዎችን ከማረፊያ ገጻቸው ላይ በማጣመር አስደናቂ 30% መቆጠብ ይችላሉ። ይህ ሰፋ ያለ አማራጮችን ያካትታል, ሁሉም መጠኖች እና የብሩህነት ደረጃዎች ካሉ አምፖሎች እስከ መገናኛዎች እና የብርሃን መቀየሪያዎች.
በ Philips Hue የላቀ ዘመናዊ የመብራት ቴክኖሎጂ ቤትዎን ለመለወጥ ይህን አስደናቂ እድል እንዳያመልጥዎት። ሽያጩን አሁኑኑ ይግዙ እና ከእያንዳንዱ ስሜትዎ እና አጋጣሚዎ ጋር የሚስማማውን ለግል የተበጀ የብርሃን አስማት ይለማመዱ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. የትኞቹ የ Philips Hue ምርቶች ለ 30% ቅናሽ ብቁ ናቸው?
የ30% ቅናሹ የአነጋገር መብራቶችን እና መለዋወጫዎችን ጨምሮ ማርሽ ለመምረጥ ይሠራል። ሙሉ የቅናሽ ዋጋ ያላቸውን ምርቶች ለማሰስ የ Philips Hueን ድህረ ገጽ ይጎብኙ።
2. ለቅናሹ ብቁ ለመሆን የተለያዩ ምርቶችን መቀላቀል እና ማዛመድ እችላለሁ?
በፍፁም! የቅናሹን መስፈርት ለማሟላት የተለያዩ የ Philips Hue ምርቶችን ማደባለቅ እና ማዛመድ ይችላሉ። ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ብቁ የሆኑ እቃዎችን ወደ ጋሪዎ ያክሉ፣ እና ቅናሹ በራስ-ሰር ተግባራዊ ይሆናል።
3. ሁ ብሪጅ ምንድን ነው እና ለምን ወደ ብልጥ የመብራት ስርዓቴ መጨመር አስብበት?
ሁ ብሪጅ የ Philips Hue ስማርት የመብራት መሳሪያዎችን ለመቆጣጠር እና ለማገናኘት የሚያስችል ማዕከላዊ ማዕከል ነው። Hue Bridgeን ወደ ስርዓትዎ በማከል የላቁ ባህሪያትን መክፈት እና በ Philips Hue መተግበሪያ በኩል መብራቶችዎን በርቀት መቆጣጠር ይችላሉ።
4. የ Philips Hue Black Friday ሽያጭ ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል?
የ Philips Hue Black Friday ሽያጭ የሚገኘው ለተወሰነ ጊዜ ብቻ ነው። ሽያጩ ከማብቃቱ በፊት እነዚህን አስደሳች ስምምነቶች መጠቀምዎን ያረጋግጡ!