ጊዜ እና ትዕግስት፡ አዳኝ ውሻን መፈወስ

የአራት እግር ጓደኞቻችንን እንኳን ሳይቀር ጊዜ ሁሉንም ቁስሎች ይፈውሳል። ወረርሽኙ በተከሰተበት ወቅት ቤተሰቦቼ አርኪ የተባለውን ቢጫ ላብራዶርን ሲያሳድጉ፣ እሱ አንዳንድ መታከም ያለባቸው የአካል እና የአዕምሮ ህመሞች እንደነበረው እናውቃለን። ጭንቀቱን ማከም ቀላል ባይሆንም፣ የጊዜ እና የውሻ ፕሮዛክ ጥምረት በደህንነቱ ላይ ትልቅ ለውጥ አምጥቷል።
አርኪ ብቻውን ለመተው ከባድ ጊዜ አሳልፏል። ያለማቋረጥ ይጮኻል፣ የቤት እቃው ላይ ይወጣና ወጥ ቤት ውስጥ አጥፊ ይሆናል። ምንም እንኳን በወረርሽኙ ምክንያት ብዙ ጊዜ ባንወጣም፣ ስንወጣ ከእሱ ጋር የሚሆን ሰው መቅጠር ነበረብን። በእኛ የእንስሳት እና የተፈጥሮ ምርቶች የታዘዙ መድሃኒቶች ብዙም ውጤት ያላመጡ አይመስሉም፣ እና በአንድ አጋጣሚ አርኪ አንድ ሙሉ የCBD ማኘክ ከረጢት በመብላቱ ደስ የማይል መዘዝ አስከትሏል።
ሆኖም፣ ጊዜ እያለፈ ሲሄድ፣ በአርኪ ባህሪ ላይ ለውጥ አስተውለናል። የተለየ አቀራረብ ለመሞከር ወሰንን - ባለቤቴ ሩት የሰጠችውን የማጉላት ንግግር መቅዳት እና በማይታይበት ጊዜ በንግግር ምስል ፍሬም ላይ መጫወት። የሩት ምስል እና ድምጽ ማየቱ ለአርሲ የመጽናናት ስሜት የሚሰጥ ይመስላል። እንቅስቃሴውን ለመከታተል በቤቱ ውስጥ የሪንግ ካሜራዎችን አዘጋጀን፤ ይህ ደግሞ ትንሽ እየተዘዋወረ እንደሚሄድ እና ቀረጻው በሚታይበት የጥናት በር አጠገብ እንደሚቀመጥ ታወቀ።
ምንም እንኳን በመንገዱ ላይ እንደ አርኪ የጥናት በርን እንደገፋች ያሉ ጥቂት እብጠቶች ቢኖሩም በተለመደው ሁኔታ ቀጠልን። እንደ ቆሻሻ መጣያውን መጠበቅ እና የምግብ ባንኮኒዎችን ማጽዳት ያሉ ማናቸውንም ብልሽቶች ለመከላከል በቤቱ ላይ ለውጦችን አድርገናል። በተጨማሪም፣ አዳዲስ አካባቢዎችን እና መስተጋብርን እንዲለማመድ በመፍቀድ አርቺን በትንንሽ ስራዎች ከእኛ ጋር መውሰድ ጀመርን።
አርኪ አሁንም አንዳንድ የሚዘገዩ ጭንቀቶች እና ጥርጣሬዎች ሊኖሩት ቢችልም፣ ፈውስ ለሰውም ሆነ ለእንስሳት ጊዜ እንደሚወስድ ተምረናል። እርሱን ለመቀበል ያደረግነውን ውሳኔ አንዳንድ ጊዜ ተጠራጥረን ነበር፣ ነገር ግን በመጨረሻ እርሱን የቤተሰባችን አካል በማግኘታችን አመስጋኞች ነን። እኛን በማግኘታችንም አመስጋኝ የሆነ ይመስላል።
ጊዜ፣ ትዕግስት፣ እና የፈጠራ መፍትሄዎችን ማግኘት እንደ አርኪ ያሉ አዳኝ ውሾች ላይ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል። ፈውስ ሁል ጊዜ ቀጥተኛ ሂደት እንዳልሆነ የሚያስታውስ ነው፣ ነገር ግን በፍቅር እና በቁርጠኝነት፣ ፀጉራም አጋሮቻችን ያለፉትን ጉዳቶች እንዲያሸንፉ እና በአዲሱ ቤታቸው እንዲበለጽጉ መርዳት እንችላለን።