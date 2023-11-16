አዲስ ዘገባ፡ አትሉስ ሻጋታውን ሰበረ ለጃፓን ሰራተኞች የደመወዝ ጭማሪ

አሁን ካለው የስራ ገበያ አካሄድ ጋር በተጋረጠ አስገራሚ እርምጃ ገንቢ እና አሳታሚ አትሉስ የጃፓን ሰራተኞቹን አመታዊ ደሞዝ በ15 በመቶ እያሳደገ መሆኑ ተዘግቧል። በጨዋታ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉ ሌሎች ኩባንያዎች ከሥራ መባረር እና የስቱዲዮ መዘጋት ሲታመሱ፣ አትሉስ ተሰጥኦን ለመሳብ እና ለማቆየት በሠራተኞቹ ላይ ኢንቨስት እያደረገ ነው።
አትሉስ፣ እንደ ፐርሶና እና ሺን ሜጋሚ ቴንሴይ ያሉ ተወዳጅ ጨዋታዎች ፈጣሪ፣ የአዳዲስ የዩኒቨርሲቲ ተመራቂዎችን መነሻ ደሞዝ ከ257,000 yen ወደ 300,000 yen ($1,981 ዶላር) በወር ለመጨመር ተዘጋጅቷል። በተጨማሪም ሁሉም ሰራተኞች ከኤፕሪል 15 ጀምሮ በዓመታዊ ደመወዛቸው ላይ የ2024 በመቶ ጭማሪ ያያሉ።ይህ እርምጃ አትሉስን በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ለማድረግ እና ሰራተኞች በተረጋጋ ገቢ የሚበልጡበትን ሁኔታ ለመፍጠር ያለመ ነው።
አትሉስን የበለጠ የሚለየው በዓለም አቀፍ ደረጃ በተገኘ ትርፍ የተደገፈ የአፈጻጸም ጉርሻ ለመክፈል ማቀዱ ነው። ኩባንያው እንደ ኤትሪያን ኦዲሲ ኔክሰስ እና ፐርሶና 5 ባሉ ጨዋታዎች ያስመዘገበው ስኬት የማካካሻ መዋቅሩን ለማሻሻል እና የጨዋታ ልማትን እና የሽያጭ አፈፃፀሙን የበለጠ ለማሳደግ ኢንቨስት ለማድረግ እውቅና እና የገንዘብ ዘዴ ሰጥቶታል።
በጨዋታ ኢንደስትሪ ውስጥ እየታየ ያለው አዝማሚያ ከሥራ መባረር እና የስቱዲዮ መዘጋት ታይቷል፣ ኢኮኖሚያዊ ችግሮች እና ሌሎች ሰበቦች እየተከሰሱ ነው። ሆኖም፣ አትሉስ ለሰራተኞቹ ቅድሚያ ለመስጠት እና ትርፉን ወደ ደህንነታቸው ለማደስ መወሰኑ የተለየ አካሄድን ያሳያል። ደጋፊ እና የሚክስ የስራ አካባቢ መፍጠር ምርታማነትን መጨመር እና በመጨረሻም ስኬትን ያመጣል።
በጃፓን ውስጥ የጨዋታ ገንቢ ደሞዝ በዩናይትድ ስቴትስ ካሉት ጋር ሲነፃፀር ዝቅተኛ መሆኑን ልብ ሊባል ይገባል። እንደ ሥራ መከታተያ Glassdoor፣ የጃፓን ጌም ገንቢ አማካኝ ደሞዝ 5,230,356 yen ነው፣ ይህም ከአንድ የአሜሪካ ገንቢ አማካይ ደሞዝ በእጅጉ ያነሰ ነው። ይህም ሆኖ አትሉስ ፍትሃዊ ካሳ ለመክፈል ያለውን ቁርጠኝነት እያሳየ እና ለስኬቶቹ አስተዋፅኦ ያላቸውን ግለሰቦች ዋጋ እየሰጠ ነው።
አትሉስ ለጃፓን ሰራተኞቻቸው የደመወዝ ጭማሪ ለማድረግ ያሳለፈው ውሳኔ በትክክለኛው አቅጣጫ የሚያስመሰግን እርምጃ ነው። በኢንዱስትሪው ውስጥ ያሉ ሌሎች ኩባንያዎች በሠራተኞቻቸው ላይ መዋዕለ ንዋይ ማፍሰስ ለረጅም ጊዜ ስኬት እና እድገት አስፈላጊ መሆኑን ተገንዝበው ያስተውሉ እና ይከተላሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የምንወዳቸውን ጨዋታዎች እንዲቻል ለሚያደርጉት ደህንነት እና እርካታ ቅድሚያ የምንሰጥበት ጊዜ ነው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ: ለምን አትሉስ የጃፓን ሰራተኞቹን ደሞዝ ይጨምራል?
መ: አትሉስ ዓላማው ዓለም አቀፋዊ ተሰጥኦዎችን ለመሳብ እና ለማቆየት, የበለጠ ተወዳዳሪ የሥራ አካባቢን ይፈጥራል. የደመወዝ ጭማሪው ሰራተኞቻቸው አቅማቸው በፈቀደ መጠን እንዲሰሩ የተረጋጋ ገቢ ያስገኛል።
ጥ፡ አትሉስ የጨዋታ ልማትን እና የሽያጭ አፈጻጸምን የበለጠ ለማሳደግ እንዴት እያቀደ ነው?
መ፡ አትሉስ የፋይናንሺያል ስኬቱን ወደ ንግዱ መልሰው በማፍሰስ በአለምአቀፍ ትርፍ የተደገፈ የአፈጻጸም ጉርሻዎችን ለመክፈል አቅዷል።
ጥ፡ በጃፓን ውስጥ ያሉ የጨዋታ ገንቢ ደሞዞች ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር እንዴት ይነጻጸራሉ?
መ: በጃፓን ውስጥ የጨዋታ ገንቢ ደሞዝ ከዩናይትድ ስቴትስ በጣም ያነሰ ነው። የጃፓን ጨዋታ ገንቢ አማካይ ደሞዝ በግምት 5,230,356 yen ነው፣ ይህም ከአማካይ የአሜሪካ ገንቢ ደሞዝ በእጅጉ ያነሰ ነው።
ጥ፡- በሠራተኞች ደህንነት ላይ ኢንቨስት ማድረግ በኩባንያው ምርታማነት ላይ ምን ተጽእኖ ይኖረዋል?
መ: ደጋፊ እና የሚክስ የስራ አካባቢ መፍጠር ለአንድ ኩባንያ ምርታማነት እና አጠቃላይ ስኬት ሊያመጣ ይችላል። ደስተኛ ሰራተኞች ብዙውን ጊዜ የበለጠ ውጤታማ እና የተቻላቸውን ለማድረግ ይነሳሳሉ።