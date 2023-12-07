የተጫነ የሽጉጥ ክስተት በዘፍጥረት ምስራቅ ላይ ያለ ምንም ክፍያ ውጤቶች

ማጠቃለያ:
የዳቬንፖርት ፖሊስ ሰኞ ማለዳ ላይ ወደ ጀነሲስ ኢስት በመጣ የተጫነ ሽጉጥ ጋር በተያያዘ ምንም አይነት ክስ እንደማይመሰርት አረጋግጧል። ከሁኔታዎች ጋር የተያያዙ ዝርዝሮች ግልጽ ባይሆኑም, ባለስልጣናት ምንም አይነት ፈጣን ስጋት እንደሌለ ለህዝቡ አረጋግጠዋል.
ከTV6 ተመልካች ጥቆማ ሲደርሰው፣ KWQC News ክስተቱን መርምሮ ማብራሪያ እንዲሰጥ የዴቬንፖርት ፖሊስን አግኝቷል። የፖሊስ ባለስልጣናት ድርጊቱ የተፈፀመው ከጠዋቱ 1 ሰአት ላይ መሆኑን ገልፀው ነገር ግን ተጠያቂውን ግለሰብ እና አላማውን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ አልሰጠም።
የህዝቡን ደህንነት ስጋት ውስጥ የከተተው የአደጋው አይነት እስካሁን ይፋ አልሆነም። ሆኖም የዳቬንፖርት ፖሊስ ለሽብር ምንም ምክንያት እንደሌለ እና ምንም አይነት እስራት ሳይደረግበት ሁኔታው እንደተፈታ አሳስቧል።
እንደ አዳጊ ታሪክ፣ ተጨማሪ ዝመናዎች ስለ ክስተቱ ብርሃን እንዲሰጡ እና ተጨማሪ ዝርዝሮችን እንደሚሰጡ ይጠበቃል። የፖሊስ ዲፓርትመንት እና የጀነሲስ ኢስት ሆስፒታል አስተዳደር ጉዳዩን በጥልቀት በማጣራት ወደፊት ተመሳሳይ ሁኔታዎች እንዳይከሰቱ ለመከላከል ማንኛውም ፖሊሲ ወይም የደህንነት ፕሮቶኮሎች መከለስ እንደሚያስፈልግ ለማወቅ በመተባበር ላይ ናቸው።
ክስተቱ በሚያስደንቅ ሁኔታ ማንቂያ አስነስቷል፣ ሁኔታውን በፍጥነት ለመፍታት ፖሊስ የወሰደው ፈጣን እርምጃ እና ምንም አይነት ክስ አለመኖሩ ለዘፍጥረት ምስራቅ ሰራተኞችም ሆነ ለታካሚዎች ማረጋገጫ ይሰጣል። የፖሊስ ኃላፊዎች ህብረተሰቡ ነቅቶ እንዲጠብቅ እና ማንኛውም አጠራጣሪ ድርጊቶችን የህብረተሰቡን ቀጣይነት ያለው ደኅንነት እንዲያረጋግጥ ያበረታታሉ።
የቅጂ መብት 2023 KWQC. መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው.