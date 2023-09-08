በማርስ ላይ የመጀመሪያው ኦክስጅንን የሚያመርት ሙከራ ወደ ፍጻሜው ይመጣል

MOXIE (የማርስ ኦክሲጅን ኢን-ሲቱ ሪሶርስ አጠቃቀም ሙከራ) ተብሎ የሚጠራው በማርስ ላይ ኦክሲጅን ለማምረት የመጀመሪያው ሙከራ የናሳን የመጀመሪያ ግቦች ካለፈ በኋላ በተሳካ ሁኔታ ተጠናቀቀ። ይህ ወሳኝ ስኬት ወደፊት በቀይ ፕላኔት ላይ ለሚደረጉ የሰው ሰራሽ ተልእኮዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል።
በፐርሴቨራንስ ሮቨር ላይ የሚገኘው MOXIE ማይክሮዌቭ መጠን ያለው መሳሪያ የሮቨሩ ማርስ ላይ ካረፈ ከጥቂት አመታት በፊት ስራውን የጀመረው ከሁለት አመት በፊት ነው። ዓላማው የፕላኔቷን የተትረፈረፈ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ እስትንፋስ አየር በመቀየር ኦክስጅንን ማመንጨት ነበር።
በሙከራው ወቅት MOXIE በአጠቃላይ 122 ግራም ኦክሲጅን አምርቷል ይህም ትንሽ ውሻ በ10 ሰአት ውስጥ ከሚተነፍሰው መጠን ጋር እኩል ነው። በከፍተኛ ደረጃ መሳሪያው በሰአት 12 ግራም ኦክስጅን በንፅህና ደረጃ 98% እና ከዚያ በላይ ያመነጨ ሲሆን ይህም ናሳ ከጠበቀው በላይ ነው። ኦገስት 7፣ MOXIE 16ኛውን እና የመጨረሻውን ስራውን አጠናቀቀ፣ ሁሉንም መስፈርቶች አሟልቷል።
የMOXIE ስኬት አንድምታ ጉልህ ነው። በማርስ ከባቢ አየር 96% ካርቦን ዳይኦክሳይድን በማካተት ወደ ኦክሲጅን መቀየር በፕላኔታችን ላይ የሰውን ህይወት ለማቆየት አስፈላጊ ሊሆን ይችላል. በተጨማሪም፣ እንደ MOXIE ያሉ ቴክኖሎጂዎች የሚተነፍሰውን አየር በማቅረብ እና ወደ ምድር ለሚደረጉ ጉዞዎች የሮኬት ማራዘሚያ ምንጭ በመሆን ወደፊት ለሚደረጉ አሰሳ ተልእኮዎች ድጋፍ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል።
ከፍተኛ መጠን ያለው ኦክሲጅን እና ሮኬቶችን ከመሬት ወደ ማርስ ማጓጓዝ ፈታኝ እና ብዙ ወጪ የሚጠይቅ ስራ ነው። ጠፈርተኞች ከአካባቢያቸው ሃብቶችን እንዲያወጡ እና እንዲጠቀሙ የሚያስችል ቴክኖሎጂን ማዳበር እነዚህን ተልዕኮዎች በእጅጉ ያቃልላል እና አስፈላጊ ለሆኑ አቅርቦቶች ተጨማሪ ቦታ ይፈጥራል።
MOXIE በማርስ ላይ ኦክሲጅን ለማውጣት መንገዱን ቢከፍትም፣ ብዙ የሚመረመሩ ነገሮች አሉ። የሚቀጥለው እርምጃ የአሰሳ አቅምን የበለጠ ሊያሳድጉ የሚችሉ እንደ መሳሪያዎች እና የመኖሪያ ቁሳቁሶች ያሉ ሌሎች ቴክኖሎጂዎችን መሞከርን ያካትታል። ከ MOXIE የተማሩት ትምህርቶች ኦክስጅንን ለማፍሰስ እና ለማከማቸት የሚያስችል የኦክስጂን ጄኔሬተርን ያካተተ የተሟላ ስርዓትን ለማዳበር ይረዳሉ።
ይህ እጅግ አስደናቂ ስኬት የጠፈር ተመራማሪዎች የአካባቢውን ሃብቶች በመጠቀም በማርስ ላይ በዘላቂነት የሚኖሩበት እና የሚሰሩበት ወደፊት አንድ እርምጃ ይቀርበናል። በህዋ ቴክኖሎጂ ውስጥ በተደረጉ እድገቶች፣ የሰው ልጅ ቀይ ፕላኔትን ማሰስ የበለጠ ተጨባጭ እውነታ እየሆነ ነው።
ትርጓሜዎች
– MOXIE፡ የማርስ ኦክሲጅን ኢን-ሲቱ ሪሶርስ አጠቃቀም ሙከራ፣ በማርስ ላይ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ወደ ኦክሲጅን ለመቀየር ታስቦ በ Perseverance rover ላይ ያለ መሳሪያ።
– ጽናት ሮቨር፡ በናሳ የሚተዳደረው በማርስ ላይ ያለ ሮቦቲክ ሮቨር፣ ላይዩን ለማሰስ እና መረጃን ለመሰብሰብ።
– ናሳ፡ ናሽናል ኤሮናውቲክስና የጠፈር አስተዳደር፣ የዩናይትድ ስቴትስ የጠፈር ኤጀንሲ።
ምንጮች:
- CNN: [ምንጭ]
- ናሳ: [ምንጭ]