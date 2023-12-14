አዲስ ጥናት የሰው ልጆችን እንጂ የአየር ንብረትን ሳይሆን በትልልቅ አጥቢ እንስሳት ላይ ማሽቆልቆሉን ገልጿል።

ሳይንቲስቶች ባለፉት 50,000 ዓመታት ውስጥ ለትልቅ አጥቢ እንስሳት ቁጥር ከፍተኛ ውድቀት ምክንያት የሆነው የአየር ንብረት ወይም የሰዎች እንቅስቃሴ ነው ወይ ብለው ሲከራከሩ ቆይተዋል። በቅርቡ በአርሁስ ዩኒቨርሲቲ የተደረገ ጥናት የአየር ንብረት ብቸኛ ማብራሪያ ሊሆን እንደማይችል ማስረጃ ይሰጣል።
ከ100,000 ዓመታት በፊት ቀደምት ሰዎች ከአፍሪካ ተሰደዱ እና ከተለያዩ የአለም አቀማመጦች ጋር መላመድ ጀመሩ። አዳዲስ ቴክኒኮችን እና የጦር መሳሪያዎችን በመጠቀም ትላልቅ እንስሳትን በማደን እጅግ በጣም አደገኛ የሆኑ አጥቢ እንስሳትን እንኳን በተሳካ ሁኔታ መግደል ችለዋል። እንደ አለመታደል ሆኖ ይህ ስኬት በሌሎች ትላልቅ አጥቢ እንስሳት ላይ ዋጋ አስከፍሏል.
በሰው ልጅ ቅኝ ግዛት ዘመን በርካታ ትላልቅ ዝርያዎች ጠፍተው እንደነበር ይታወቃል። ከአርሁስ ዩኒቨርሲቲ የተደረገው አዲሱ ጥናት እንደሚያሳየው በሕይወት የተረፉት ትላልቅ አጥቢ እንስሳትም በከፍተኛ ደረጃ ማሽቆልቆላቸውን አሳይተዋል። ተመራማሪዎች የ139 ህይወት ያላቸው ትላልቅ አጥቢ እንስሳትን ዲ ኤን ኤ በማጥናት ከ50,000 ዓመታት በፊት ገደማ የእነዚህ ሁሉ ዝርያዎች ብዛት በከፍተኛ ሁኔታ ወድቋል።
የዴንማርክ ናሽናል ሪሰርች ፋውንዴሽን ለሥነ-ምህዳር ዳይናሚክስ በኖቭል ባዮስፌር ዋና ኃላፊ የሆኑት ጄንስ-ክሪስቲያን ስቬኒንግ እንደተናገሩት “ላለፉት 800,000 ዓመታት ዓለማችን በየ100,000 ዓመታት ገደማ በበረዶ ዘመን እና በግላጭ ጊዜ መካከል ይለዋወጣል። መንስኤው የአየር ንብረቱ ከሆነ ከ50,000 ዓመታት በፊት የአየር ሁኔታ ሲቀየር ከፍተኛ ለውጦችን ማየት አለብን። እኛ ግን አናደርግም። ስለዚህ ሰዎች ከሁሉም የበለጠ ማብራሪያ ይሆናሉ።
የትላልቅ አጥቢ እንስሳት መጥፋት ወይም ፈጣን ማሽቆልቆል ምክንያት የሆነው ክርክር ለበርካታ አስርት ዓመታት ቆይቷል። አንዳንድ ሳይንቲስቶች በአየር ንብረት መለዋወጥ ምክንያት እንደሆነ ሲገልጹ ሌሎች ደግሞ የሰው አደን ትልቅ ሚና ተጫውቷል ብለው ያምናሉ። ባለፉት 50,000 ዓመታት ውስጥ የተገኙ ቅሪተ አካላት በዘመናዊ ሰዎች ስርጭት እና በትላልቅ እንስሳት መጥፋት መካከል ጠንካራ ትስስር አሳይተዋል, ይህም የአየር ንብረት ዋነኛው ምክንያት እንዳልሆነ ይጠቁማል.
አዲሱ ጥናት ሳይጠፉ በሕይወት የተረፉ አጥቢ እንስሳትን ዲኤንኤ በመተንተን ተጨማሪ ማስረጃዎችን ያቀርባል። ተመራማሪዎቹ የእነዚህ እንስሳት ብዛት መቀነስ ከአየር ንብረት ለውጥ ይልቅ ከሰዎች መስፋፋት ጋር የተያያዘ ይመስላል።
የዲኤንኤ ቅደም ተከተል ቴክኖሎጂ እድገቶች የበርካታ ዝርያዎችን ጂኖም ለመቅረጽ አስችሏል. ተመራማሪዎቹ ይህንን መረጃ የ139 ትላልቅ አጥቢ እንስሳትን የዘረመል ታሪክ ለመተንተን ተጠቅመዋል። ዋና ተመራማሪው ረዳት ፕሮፌሰር ጁራጅ በርግማን “ዲ ኤን ኤ ብዙ መረጃዎችን ስላለፈው ጊዜ ይዟል… ሚውቴሽንን በማሰባሰብ እና የቤተሰብ ዛፍ በመገንባት የአንድ የተወሰነ ዝርያ ብዛት በጊዜ ሂደት መገመት እንችላለን።
ይህ ጥናት የትላልቅ አጥቢ እንስሳት ቁጥር መቀነስ ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና ሰዎች በሥርዓተ-ምህዳር ላይ ያደረጉትን ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳያል።