ተወካይ ግሌን “GT” ቶምፕሰን በፕሮስቴት ካንሰር ታወቀ

የፔንስልቬንያ ተወካይ ግሌን “ጂቲ” ቶምፕሰን በቅርቡ ልብ የሚሰብር ማስታወቂያ ሰጥቷል። በተለመደው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ወቅት ቶምፕሰን የፕሮስቴት ካንሰር እንዳለበት የሚገልጽ አስደንጋጭ ዜና ደረሰው። ይህ የምርመራ ውጤት ሊያስደንቅ ቢችልም፣ ቶምሰን አሁንም ተስፋ ያለው እና የፔንስልቬንያ 15ኛ ዲስትሪክት ሰዎችን ወክሎ ስራውን ለመቀጠል ቆርጧል።
ቶምሰን በዚህ ፈታኝ ጊዜ ለህክምና ቡድናቸው፣ ለቤተሰቡ እና ለስራ ባልደረቦቻቸው ላደረጉላቸው ድጋፍ ምስጋናውን ገልጿል። የእምነት ሰው እና ዘላለማዊ ብሩህ አመለካከት ያለው ሰው፣ ጠንካራ እምነቱ እና አዎንታዊ አስተሳሰቡ በህክምናው ጊዜ ሁሉ እንደሚመራው ያምናል።
የግብርና ምክር ቤት ኮሚቴ ሰብሳቢ እና የትምህርት እና የስራ ኃይል ኮሚቴ ከፍተኛ አባል እንደመሆኖ ቶምሰን ከግብርና እና ትምህርት ጋር የተያያዙ ፖሊሲዎችን በመቅረጽ ረገድ ንቁ ተሳትፎ አድርጓል። ምንም እንኳን ምርመራው ቢደረግለትም, ኃላፊነቱን እንደሚወጣ እና ይህንን የጤና ተግዳሮት ፊት ለፊት ይቋቋማል.
ቶምፕሰን በሕክምናው ወቅት የጸሎቶችን እና የግላዊነት አስፈላጊነትን አምኗል። በማገገም ላይ ያለው ብሩህ ተስፋ እና ከማህበረሰቡ የሚሰጠውን ድጋፍ ያደንቃል።
የፕሮስቴት ካንሰር በወንዶች ዘንድ በጣም ከተለመዱት የካንሰር ዓይነቶች አንዱ ነው። ለግለሰቦች በተለይም ከ 50 ዓመት በላይ የሆናቸው ወንዶች ምልክቶቹን እና ምልክቶችን እንዲያውቁ እና በሽታውን በጊዜ ለመለየት በየጊዜው ምርመራዎችን ማድረግ አስፈላጊ ነው. የቶምፕሰን ምርመራ ካንሰር ማንንም ሊጎዳ ይችላል፣ ቦታቸው እና ደረጃቸው ምንም ይሁን ምን ለማስታወስ ያገለግላል።
የእኛ ሀሳቦች እና መልካም ምኞቶች በዚህ ጊዜ ውስጥ ወደ ተወካይ ቶምፕሰን ይወጣሉ። የፔንስልቬንያ ሰዎችን በማገልገል ጠቃሚ ስራውን እንዲቀጥል ስኬታማ ህክምና እና ፈጣን ማገገም ተስፋ እናደርጋለን።