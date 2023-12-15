Misericordia University ለሴንት ሮዝ ተማሪዎች ኮሌጅ የህይወት መስመርን ይሰጣል

ማጠቃለያ፡ በፔንስልቬንያ የሚገኘው ሚሴሪኮርዲያ ዩኒቨርሲቲ በሴንት ሮዝ ኮሌጅ መዘጋት የተጎዱ ተማሪዎችን ለመደገፍ ገብቷል። የሚሴሪኮርዲያ ፕሬዝደንት ዳን ማየርስ ለነዚህ ተማሪዎች ሞቅ ያለ ግብዣ አቅርበውላቸዋል፣ በግቢው ውስጥ እንግዳ ተቀባይ እና ደጋፊ ማህበረሰብ እንደሚያገኙ ገልጸዋል። ይህ የቅዱስ ሮዝ ኮሌጅ በ2023-2024 የትምህርት አመት መጨረሻ ላይ በቋሚነት እንደሚዘጋ ከተገለጸ በኋላ ነው።
ሚሴሪኮርዲያ ዩኒቨርሲቲ፣ ከዊልክስ-ባሬ በስተሰሜን የምትገኝ ትንሽ የካቶሊክ ዩኒቨርሲቲ፣ ከሴንት ሮዝ ኮሌጅ ተማሪዎችን ለመውሰድ ፈቃደኛ መሆኑን ገልጿል። ወደ 2,600 የሚጠጉ የሴንት ሮዝ ተማሪዎች ስለወደፊታቸው የትምህርት ዕድል እርግጠኛ ባልሆኑበት፣ አማራጭ ትምህርት ቤቶችን መፈለግ እና ክሬዲቶችን ማስተላለፍ ተቀዳሚ ተግባራቸው ሆኗል።
የአልባኒ ከንቲባ ካቲ ሺሃን ለተጎዱ ተማሪዎች ድጋፏን ገልጻለች። ለስላሳ ሽግግርን ለማረጋገጥ ከሴንት ሮዝ ኮሌጅ መሪዎች ጋር በቅርበት መስራት አስፈላጊ መሆኑን ገልጻለች። ኮሌጁ ለመማር ማስተማር እቅድ እንዲኖረው እና የፕሮግራሞቻቸውን እና የግቢውን እጣ ፈንታ ለመወሰን በመካከለኛው ስቴት ህግ ይጠበቅበታል።
የሚሴሪኮርዲያ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዳን ማየር ለተማሪዎቹ በተቋማቸው ደማቅ አቀባበል እንደሚደረግላቸው አረጋግጠዋል። የቀድሞ የሴንት ሮዝ ተማሪዎች የሚሴሪኮርዲያን የዝውውር አስተባባሪ ሲያነጋግሩ በእሱ እንደመከሩ እንዲናገሩ አበረታቷቸዋል።
ይህ በሚሴሪኮርዲያ ዩኒቨርሲቲ እና በሴንት ሮዝ ኮሌጅ መካከል ያለው የትብብር ጥረት በአስቸጋሪ ጊዜያት ከፍተኛ ትምህርትን ለመደገፍ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። እርግጠኛ ባልሆነ ችግር ውስጥ ላሉ ተማሪዎች የህይወት መስመር በመስጠት፣ ሚሴሪኮርዲያ ዩኒቨርሲቲ ሽግግሩን ለማቅለል እና እነዚህ ተማሪዎች ደጋፊ እና አካታች በሆነ አካባቢ የትምህርት ጉዟቸውን እንዲቀጥሉ ለመርዳት ያለመ ነው።