ለጥቁር ዓርብ እና ሳይበር ሰኞ ከፍተኛ የዲዛይን ቦርሳዎች፣ ትሪፖዶች እና መለዋወጫዎች ላይ ከፍተኛ ቅናሾች

በሳን ፍራንሲስኮ ላይ የተመሰረተ ፒክ ዲዛይን ለየት ባሉ የቦርሳዎች፣ ባለ ትሪፖዶች እና መለዋወጫዎች ዝነኛ ነው። በዚህ ጥቁር ዓርብ እና ሳይበር ሰኞ፣ ሁሉንም ፍላጎቶችዎን እና ምርጫዎችዎን የሚያሟሉ አንዳንድ ድንቅ ስምምነቶችን እያቀረቡ ነው። ከቤት ውጭ ጀብዱ፣ አስደናቂ ፎቶዎችን ያንሱ ወይም በቀላሉ ጠንካራ እና የሚያምር ቦርሳ ቢፈልጉ ለሁሉም ሰው የሚሆን ነገር አለ። በጣም አስደሳች የሆኑ አንዳንድ ቅናሾችን ዝርዝሮችን እንመርምር፡-
1. ቦርሳዎች፡- የቦርሳ ጨዋታዎን በፒክ ዲዛይን ሁለገብ እና ዘላቂ አማራጮች ያሻሽሉ። ከተዋጣው እና ከታመቀ የዕለታዊ ቦርሳ እስከ ሰፊው እና ባህሪ-የታሸገው የጉዞ ቦርሳ፣ ለአኗኗርዎ ፍጹም የሚመጥን ማግኘት ይችላሉ። በዚህ የተገደበ ጊዜ ሽያጭ በተመረጡ ቦርሳዎች ላይ ከፍተኛ ቅናሾችን ይደሰቱ።
2. የስልክ መያዣዎች፡- ውድ ስማርትፎንዎን በፔክ ዲዛይን ፈጠራ እና በሚያምሩ የስልክ መያዣዎች ይጠብቁ። ከፍተኛ ጥራት ባለው ቁሳቁስ እና ትክክለኛ ምህንድስና የተሰሩ፣ የስልካቸው መያዣዎች ውበትን ሳያበላሹ ከፍተኛ ጥበቃ ይሰጣሉ። ልዩ ቅናሾችን ይጠቀሙ እና ስልክዎ በቅጡ ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑን ያረጋግጡ።
3. የካሜራ ክሊፖች: ፎቶግራፍ አንሺዎች, ደስ ይበላችሁ! የፒክ ዲዛይን የካሜራ ክሊፖች ካሜራዎን ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ከቦርሳዎ ወይም ቀበቶዎ ጋር እንዲያያይዙት ይፈቅድልዎታል፣ ይህም ሲያስሱ ወይም በእግር ሲጓዙ በቀላሉ ተደራሽ ያደርገዋል። የተለያዩ የካሜራ ዓይነቶችን በሚያቀርቡ የተለያዩ ዲዛይኖች አማካኝነት ለፎቶግራፍ ፍላጎትዎ የሚስማማውን ተስማሚ ቅንጥብ ማግኘት ይችላሉ።
እነዚህ አስደናቂ ቅናሾች እንዳያመልጥዎት! የፒክ ዲዛይን ጥቁር ዓርብ እና የሳይበር ሰኞ ሽያጭ በኖቬምበር 27 ላይ ያበቃል። ሁሉንም ስብስባቸውን ለማሰስ እና እነዚህን አስደናቂ ቅናሾች ለመጠቀም የድር ጣቢያቸውን ይጎብኙ።
በየጥ:
ጥ፡ የፒክ ዲዛይን ጥቁር አርብ እና የሳይበር ሰኞ ሽያጭ የሚያበቃው መቼ ነው?
መ፡ ሽያጩ በኖቬምበር 27 ላይ ያበቃል።
ጥ፡ ቅናሾቹ የሚገኙት ለቦርሳዎች ብቻ ነው?
መ፡ አይ፣ Peak Design በባክ ቦርሳዎች፣ የስልክ መያዣዎች፣ የካሜራ ክሊፖች እና ሌሎች መለዋወጫዎች ላይ ቅናሾችን ያቀርባል።
ምንጮች:
- የፒክ ዲዛይን ድር ጣቢያ፡ [URL]