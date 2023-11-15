አዲስ የኬብል መግለጫዎች ለ PCIe 5.0 እና 6.0 CopprLink ለዳታ ማእከሎች እና አገልጋዮች ያስተዋውቁ

PCI SIG, PCI Express (PCIe) በይነገጽ ስታንዳርድን የማዘጋጀት እና የመጠበቅ ሃላፊነት ያለው ድርጅት, ለ PCIe 5.0 እና 6.0 interfaces አዲስ የኬብል ዝርዝሮችን ለማስተዋወቅ ማቀዱን አስታውቋል. እነዚህ ዝርዝሮች፣ CopprLink በመባል የሚታወቁት፣ ዓላማቸው በቅደም ተከተል 32 GT/s እና 64 GT/s ከፍተኛ ፍጥነት ያለው የውሂብ ማስተላለፍ ተመኖችን ለማቅረብ ነው። የCopprLink 5.0 እና 6.0 ዝርዝር መግለጫዎች በ2024 የመጀመሪያ ሩብ ውስጥ ይለቀቃሉ ተብሎ ይጠበቃል።
በተለይ ለዳታ ማእከሎች እና አገልጋዮች የተነደፈ፣ CopprLink በእነዚህ አካባቢዎች ውስጥ የተለያዩ መተግበሪያዎችን ያገለግላል። ማዘርቦርዶችን ከኋላ ፕላኖች፣ ካርዶች ከኋላ ፕላኖች፣ ማዘርቦርዶችን ከማስፋፊያ ካርዶች፣ ከመደርደሪያዎች እስከ መደርደሪያ፣ በመደርደሪያ ውስጥ ካሉ ቦርዶች፣ እና ቺፕስ ከቺፕስ ጋር እንኳን ማገናኘት ያስችላል፣ ሁሉም በፈጣን PCIe ፍጥነት።
በኬብሎች ላይ ከፍተኛ ፍጥነት ያለው የውሂብ ዝውውር ፍጥነትን ለማግኘት ቁልፍ ከሆኑ ተግዳሮቶች አንዱ የድምፅ እና የምልክት ማጣት መኖር ነው። ነገር ግን፣ ባህላዊ PCIe ማገናኛዎች በታተሙ የወረዳ ሰሌዳዎች ላይ ውጤታማ በማይሆኑበት ወይም ለመመስረት በማይቻልባቸው አንዳንድ ሁኔታዎች የኬብል አጠቃቀም የማይቀር ይሆናል። እነዚህን ገደቦች ለማሸነፍ ተጨማሪ የመተጣጠፍ ችሎታን በመስጠት CopprLink የሚጫወተው እዚህ ነው።
የሚገርመው, "CopprLink" የሚለው ስም የኦፕቲካል ግንኙነቶችን ሳይሆን የመዳብ ገመዶችን አጠቃቀም ላይ ያተኩራል. አሁን ያለው የ PCI SIG መረጃ የደንበኛ ፒሲዎችን ወይም አውቶሞቲቭ አፕሊኬሽኖችን ባይጠቅስም, CopprLink ለወደፊቱ ወደ እነዚህ ጎራዎች ሊገባ ይችላል.
CopprLink በየቦታው ያለው PCIe በይነገጽ የማያቋርጥ ዝግመተ ለውጥ አንድ ምሳሌ ብቻ መሆኑን ልብ ሊባል ይገባል። እንደ Thunderbolt፣ USB4 እና OCuLink ያሉ ቴክኖሎጂዎችን የሚያካትት PCIe-based interconnects ቤተሰብን ይቀላቀላል። ፈጣን እና ቀልጣፋ የመረጃ ማስተላለፍ ፍላጎት እያደገ ሲሄድ እንደ CopprLink ያሉ የላቀ የኬብል መግለጫዎችን ማዘጋጀት አስፈላጊ ይሆናል።
በየጥ:
ጥ፡- በ PCI SIG የተገነቡት አዲሱ የኬብል መግለጫዎች ምንድናቸው?
መ: PCI SIG ለ PCIe 5.0 እና 6.0 በይነገጾች CopprLink በመባል የሚታወቀው የኬብል መግለጫዎችን በ32 GT/s እና 64 GT/s በቅደም ተከተል በማዘጋጀት ላይ ነው።
ጥ: ለ CopprLink የታለመው ገበያ ምንድነው?
መ: CopprLink በዋነኛነት የተነደፈው ለዳታ ማእከሎች እና አገልጋዮች ነው፣ ይህም በተለያዩ ክፍሎች መካከል ከፍተኛ ፍጥነት ያለው ግንኙነት እንዲኖር ያስችላል።
ጥ: CopprLink ምን ጥቅሞችን ይሰጣል?
መ: CopprLink ባህላዊ PCIe ማያያዣዎች በታተሙ የወረዳ ሰሌዳዎች ላይ ውጤታማ በማይሆኑበት ወይም ሊቋቋሙ በማይችሉባቸው ሁኔታዎች ውስጥ ተጨማሪ ተለዋዋጭነትን ይሰጣል። በዳታ ማእከሎች እና አገልጋዮች ውስጥ ፈጣን እና ቀልጣፋ የመረጃ ልውውጥ እንዲኖር ያስችላል።
ጥ፡ CopprLink በደንበኛ ፒሲዎች ወይም በአውቶሞቲቭ አፕሊኬሽኖች ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል?
መ: የአሁኑ መረጃ እነዚህን መተግበሪያዎች ባይጠቅስም, ምናልባት CopprLink ወደፊት ወደ እነርሱ መግባቱን ሊያገኝ ይችላል.
ምንጮች:
– [PCI SIG ይፋዊ ድር ጣቢያ](https://pciig.com/)