በቅርብ ጊዜ በተለቀቀው ጋዜጣዊ መግለጫ፣ የፔሪፌራል አካል ኢንተርኮኔክ ልዩ ፍላጎት ቡድን (PCI-SIG) ለሁለቱም የውስጥ እና የውጭ PCIe ኬብሎች አዲስ የመጠሪያ ዘዴን ይፋ አድርጓል። አዲሱ ስያሜ "CopprLink" ተብሎ የሚጠራው በገበያው ውስጥ የእነዚህን ኬብሎች መለየት እና ልዩነት ቀላል ለማድረግ ነው. ከዚህ ማስታወቂያ ጎን ለጎን PCI-SIG በ 5.0 PCIe 6.0 እና PCIe 2024 ገመዶችን ለማስተዋወቅ ያለውን እቅድ አሳይቷል.
የ PCIe ኬብሎች በኮምፒዩተር ሲስተም ውስጥ የተለያዩ ክፍሎችን በማገናኘት ከፍተኛ ፍጥነት ያለው የመረጃ ልውውጥ እንዲኖር በማድረግ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። ይሁን እንጂ ቴክኖሎጂ እያደገ ሲሄድ ይበልጥ ቀልጣፋ እና አስተማማኝ ኬብሎች አስፈላጊነት በጣም አስፈላጊ ይሆናል. ይህንን በመገንዘብ የ PCIe ደረጃዎችን እና ዝርዝር መግለጫዎችን የማዘጋጀት ሃላፊነት ያለው ድርጅት PCI-SIG በ NVIDIA GeForce RTX 12 ተከታታይ ግራፊክስ ካርዶች ላይ ያለውን የ 40VHPWR ሃይል ማገናኛን ለማጣራት ወስኗል.
እንደገና የታሰበው ገመድ ያለፈውን ውስንነቶች ለመፍታት እና የተሻሻለ አፈጻጸም ለማቅረብ ያለመ ነው። የCopprLink ስያሜ እቅድ ከዚህ የተሻሻለው ንድፍ ጋር አብሮ ይመጣል፣ ይህም ለሚመጣው PCIe 5.0 እና PCIe 6.0 ኬብሎች ግልጽ መለያ ሆኖ ያገለግላል። የሚገርመው፣ “CopprLink” ከ “o” ይልቅ “e” በሚባልበት ጊዜ “CopprLink” የሚል የተሳሳተ አጠራር ጋር አንድ አስገራሚ ነጥብ ይነሳል። ይህ ተጫዋች ኳሪክ በኬብሉ ታዋቂ ስም ላይ እንዴት ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ጊዜው ይነግረናል።
በ PCI-SIG ሚና ላይ ብርሃን ለማብራት፣ በመደበኛው የፔሪፌራል አካል ኢንተርሴክሽን ልዩ ፍላጎት ቡድን በመባል የሚታወቀው ድርጅት፣ እንደ ኤሌክትሮኒክስ ኢንዱስትሪ ጥምረት ይሰራል። ዋና አላማው እንደ ፔሪፌራል ኮምፓንንት ኢንተር ኮኔክሽን (PCI)፣ PCI-X እና PCI Express (PCIe) የኮምፒዩተር አውቶቡሶችን መመዘኛዎችን ማዘጋጀት እና መግለጽ ነው። እነዚህን መመዘኛዎች በማዘጋጀት፣ PCI-SIG በተለያዩ የሃርድዌር ክፍሎች እና መሳሪያዎች ላይ ተኳሃኝነትን፣ አስተማማኝነትን እና ቀልጣፋ አፈጻጸምን ያረጋግጣል።
የCopprLink ስያሜ እቅድ ትንሽ ዝማኔ ቢመስልም፣ PCI-SIG የ PCIe ቴክኖሎጂን ለማራመድ ቀጣይነት ያለው ቁርጠኝነትን ይወክላል። በመጪው የ PCIe 5.0 እና PCIe 6.0 ኬብሎች በ2024 እንዲለቀቁ በታቀደላቸው መሰረት ኢንደስትሪው ፈጣን እና አስተማማኝ የመረጃ ዝውውሮችን መጠበቅ ይችላል ይህም እየጨመረ የመጣውን የዘመናዊ ኮምፒውቲንግ አፕሊኬሽኖች ፍላጎት ማሟላት ይችላል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ: PCI-SIG ምንድን ነው?
መ፡ PCI-SIG ማለት Peripheral Component Interconnect Special Interest Group ማለት ነው። እንደ PCI፣ PCI-X እና PCIe ያሉ የኮምፒውተር አውቶቡሶችን ደረጃዎችን የመለየት ኃላፊነት ያለው የኤሌክትሮኒክስ ኢንዱስትሪ ጥምረት ነው።
ጥ፡ በ PCI-SIG የተዋወቀው አዲሱ የስም አሰጣጥ ዘዴ ምንድን ነው?
መ፡ አዲሱ የስም አሰጣጥ ዘዴ “CopprLink” ይባላል። የ PCIe ኬብሎችን መለየት እና መለየትን ለማቃለል ያለመ ነው።
ጥ፡ የ PCIe 5.0 እና PCIe 6.0 ኬብሎች መቼ እንደሚለቀቁ መጠበቅ እንችላለን?
መ፡ በ PCI-SIG መሰረት PCIe 5.0 እና PCIe 6.0 ኬብሎች በሂደት ላይ ናቸው እና በ 2024 ውስጥ ለመልቀቅ የታለሙ ናቸው.
ጥ: አዲሱ የኬብል ዲዛይን ከቀዳሚው ጋር ምን ማሻሻያዎችን ያቀርባል?
መ: እንደገና የተሰራው የኬብል ዲዛይን ውሱንነቶችን ለመቅረፍ እና በቅልጥፍና እና በአስተማማኝነት የተሻሻለ አፈፃፀም ለማቅረብ ያለመ ነው።
ጥ፡ የ CopprLink መሰየሚያ ዘዴ የኬብሉን ተወዳጅነት እንዴት ይጎዳል?
መ: የ"CopprLink" ልዩ የፊደል አጻጻፍ ወደ አንዳንድ ተጫዋች የተሳሳቱ አባባሎች ሊመራ ይችላል። ይሁን እንጂ ይህ በኬብሉ ታዋቂ ስም ውሎ አድሮ እንዴት እንደሚነካው መታየት አለበት.