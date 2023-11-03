Payday 3 Patch በመጨረሻ ደርሷል፣ ጨዋታን የሚሰብሩ ጉዳዮችን እየፈታ

ለ Payday 3 በጣም በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው የመጀመሪያ መጠገኛ በመጨረሻ በገንቢ Starbreeze ተለቋል፣ ይህም ለተጫዋቾቹ ለጨዋታው በርካታ የእርጋታ እና የግንኙነት ጉዳዮች በጣም የሚያስፈልጋቸውን ጥገና አቅርቧል። በሴፕቴምበር ውስጥ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ፣ Payday 3 ችግር ባለው የእድገት ስርአቱ እና በመስመር ላይ ግኑኝነት ብቻውን ለመጫወት በመፈለጉ ምክንያት በተጫዋቾች ላይ ጉልህ የሆነ ምላሽ አጋጥሞታል፣ ይህም ወደ ተስፋ አስቆራጭ የግጥሚያ ችግሮች አመራ።
እነዚህን ችግሮች ለማስተካከል የመጀመሪያዎቹ ሙከራዎች አልተሳኩም፣ በዚህም ምክንያት እንደ Steam ባሉ የመሣሪያ ስርዓቶች ላይ የተጠቃሚዎች ደረጃ ቀንሷል፣ ይህም መጀመሪያ ላይ "በአብዛኛው አሉታዊ" ተብሎ ይገመታል. ነገር ግን፣ ለቅርብ ጊዜው ጠጋኝ ምስጋና ይግባውና የተጠቃሚው ደረጃ በ40% አዎንታዊ የተጠቃሚ ግምገማ መጠን ወደ “ድብልቅ” ተሻሽሏል—ለጨዋታው ትክክለኛ እርምጃ።
የቅርብ ጊዜው ጠጋኝ የተለያዩ የግንኙነት ችግሮችን ይመለከታል፣ የማህበራዊ ዝርዝሩ አለመሙላት፣ የፓርቲ መሪ ሲወጣ የግጥሚያ ችግሮች እና ከአይፒ አድራሻ ጋር የተያያዘ ብልሽትን ጨምሮ። በተጨማሪም፣ ለተጫዋቾች ቀለል ያለ ተሞክሮ በማቅረብ በርካታ የአደጋ ችግሮች ተፈትተዋል።
መለጠፊያው ወደ ትክክለኛው አቅጣጫ የሚሄድ እርምጃ ቢሆንም፣ አንዳንድ ተጫዋቾች ፕላስተሩ ለመለቀቅ በወሰደው ጊዜ እና ቀሪዎቹ ያልተፈቱ ጉዳዮች ቅሬታቸውን ይገልጻሉ። ስለጠፉ ሽልማቶች እና ከመስመር ውጭ ሁነታ አለመኖር ቅሬታዎች አሁንም ይቀራሉ። ሆኖም እነዚህ ስጋቶች ወደፊት በሚደረጉ ማሻሻያዎች እንደሚፈቱ ተስፋ ይደረጋል።
በ Payday 3 ላይ ያጋጠሙት ተግዳሮቶች ቢኖሩም፣ የዚህ ፕላስተር መለቀቅ ለጨዋታው አዲስ ፍላጎት ፈጥሯል፣ ይህም በተመሳሳይ የተጫዋቾች ቁጥር መጨመር ነው። ተጫዋቾቹ የፓቼውን ተፅእኖ ለማየት ጓጉተዋል እና አጠቃላይ የጨዋታ ልምድን በእጅጉ እንደሚያሻሽል ተስፋ ያደርጋሉ።
ፕላስተሩ በገባው ቃል መሰረት ካቀረበ፣ ለStarbreeze ዕድሎች ትልቅ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል እና በጨዋታው ውስጥ ለተጨማሪ መሻሻሎች መንገዱን ይከፍታል። በመካሄድ ላይ ያለውን የማጣራት ሂደት ለማገዝ ተጫዋቾች በማናቸውም ቀሪ ስህተቶች ላይ አስተያየት እንዲሰጡ ይበረታታሉ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. ለ Payday 3 የመጀመሪያው መጣፊያ መቼ ተለቀቀ?
ለ Payday 3 የመጀመሪያው መጣፊያ በቅርቡ ተለቋል፣ የመረጋጋት እና የግንኙነት ችግሮችን ለመፍታት።
2. ማጣበቂያው የትኞቹን ችግሮች ለመፍታት ይፈልጋል?
ማጣበቂያው በዋናነት ከግንኙነት ጋር የተያያዙ ችግሮችን በመፍታት ላይ ያተኩራል፣ ለምሳሌ ከማህበራዊ ዝርዝር ጋር የተያያዙ ጉዳዮች፣ የግጥሚያ ችግሮች እና ከአይፒ አድራሻዎች ጋር የተያያዙ ብልሽቶች።
3. የ patch ለክፍያ 3 የተጠቃሚውን ደረጃ አሻሽሏል?
አዎ፣ የክፍያ ቀን 3 ተጠቃሚው ደረጃ ከ"በአብዛኛው አሉታዊ" ወደ "ድብልቅ" እንደ Steam ባሉ መድረኮች ተሻሽሏል።
4. ልጣፉ ያልዳሰሳቸው ቀሪ ጉዳዮች አሉ?
አንዳንድ ተጫዋቾች ስለጠፉ ሽልማቶች፣ ከመስመር ውጭ ሁነታ አለመኖር እና የሂደት ስርዓቱ ስጋታቸውን ገልጸዋል። ይሁን እንጂ እነዚህ ስጋቶች ወደፊት በሚደረጉ ማሻሻያዎች ውስጥ መፍትሄ ያገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል።
5. የ patch ለ Payday 3 የተጫዋቾች ብዛት ጨምሯል?
የ patch መለቀቅ ለጨዋታው የታደሰ ፍላጎት በማሳየት በተያያዙ የተጫዋቾች ቁጥሮች ላይ ትንሽ እንዲጨምር አድርጓል። ተጫዋቾቹ በ patch የመጣውን ተጽእኖ እና ማሻሻያ ለማየት ጓጉተዋል።