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የክፍያ ቀን 3፡ ለተወዳጅ ሄይስት ሲሙሌተር ትክክለኛ ተከታይ

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 12, 2023
የክፍያ ቀን 3፡ ለተወዳጅ ሄይስት ሲሙሌተር ትክክለኛ ተከታይ

በታዋቂው የስርቆት ማስመሰያ ተከታይ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው Payday 3 በቅርቡ ክፍት ቤታውን ያጠናቀቀ ሲሆን ተጫዋቾቹ በዚህ ወር መጨረሻ ላይ ሙሉ ለሙሉ እንዲለቀቁ ጓጉተዋል። በቀደመው የደመወዝ ቀን 2፣ የደመወዝ ቀን 3 ስኬት ላይ በመገንባት ተጨዋቾች ከጓደኞቻቸው ጋር ሰፋ ያለ ሂስ ማድረግ የሚችሉበት የተሻሻለ የትብብር ባለብዙ ተጫዋች FPS ልምድ እንደሚያቀርብ ቃል ገብቷል።

የ Payday 3 ጎልተው ከሚታዩ ባህሪያት አንዱ የተሻሻለው እንቅስቃሴ እና የጠመንጃ አጨዋወት መካኒኮች ነው። ተጫዋቾቹ አሁን እንደ ተንሸራታች ያሉ ዘመናዊ እንቅስቃሴዎችን የማከናወን ችሎታ ይኖራቸዋል ፣ ይህም ለጦርነት እና ለድብቅነት ጠቃሚ ሊሆን ይችላል። በተጨማሪም፣ በPayday 3 ውስጥ ያሉ መሳሪያዎች የበለጠ ተፅዕኖ እና እርካታ ይሰማቸዋል፣ ይህም ወደ አጠቃላይ መሳጭ ተሞክሮ ይጨምራል። የሲቪል ታጋቾችን እንደ ስጋ ጋሻ መጠቀሙም ጠላቶች ንፁሀን ላይ ጉዳት እንዳይደርስባቸው በጦር ሜዳ እንዲሳተፉ ማስገደድ ትልቅ ተጨማሪ ነገር ነው።

ነገር ግን፣ በ Payday 3 ውስጥ ያሉ ሁሉም ለውጦች በተመሳሳይ የጋለ ስሜት አልተሟሉም። አዲሱ የክህሎት ዛፍ ስርዓት በ Payday 2 ውስጥ የሚገኘውን የግንባታ ስራ ገጽታ ቀላል ያደርገዋል እና ተጫዋቾች ለእያንዳንዱ ሄስት አራት ጥቅሞችን ብቻ እንዲመርጡ ይገድባል። ያሉት ጥቅማጥቅሞች አሁንም ጥሩ እና ልዩ ችሎታዎችን የሚያቀርቡ ቢሆንም፣ ይህ ለውጥ በወንጀሉ ዘውግ ዋና ገጽታ የነበረውን ልዩ ሚናዎች በአንድ ቡድን ውስጥ ያስወግዳል። ከገጸ ባህሪይ ዳራ ጋር የተያያዙ ጥቃቅን ጥቅማጥቅሞችን የሰጠው የፐርክ ዴክስ መወገድ ለአንዳንድ ተጫዋቾችም ተስፋ አስቆራጭ ነው።

እነዚህ ትችቶች ቢኖሩም፣ Payday 3 ለድብቅ ሩጫዎች የተስፋፉ አማራጮችን እና መካኒኮችን ያቀርባል፣ ይህም ከቀድሞው የላቀ መሻሻል ነው። የድብቅ ተልእኮዎች አሁን ከጅምሩ የበለጠ ሊደረስባቸው የሚችሉ ናቸው፣ እና ተጫዋቾች የደህንነት እርምጃዎችን በማበላሸት እና የኤሌክትሪክ ስርዓቶችን በማጥፋት አማራጭ መንገዶችን ሊወስዱ ይችላሉ። የኪስ ጠባቂዎች፣ የአካባቢ ማባበያዎች፣ የተደበቁ ካሜራዎች እና የተሻሻሉ ጠላት AI መጨመሩ የድብቅነት ልምድን ይጨምራል።

በማጠቃለያው፣ Payday 3 ለተወደደው የባንክ ሂስት ቅዠት ብቁ ተከታይ ለመሆን እየቀረጸ ነው። በተሻሻሉ የጨዋታ አጨዋወት መካኒኮች እና ለሁለቱም የውጊያ እና የድብቅ አማራጮች፣ የተከታታዩ አድናቂዎች ሙሉ ጨዋታው ሲለቀቅ አስደሳች እና መሳጭ ተሞክሮን በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ።

ምንጮች:
– የምንጭ ጽሑፍ፡ ርዕስ፡ ደራሲ፡ ሕትመት፡ ቀን።
– የትብብር ባለብዙ-ተጫዋች FPS ፍቺ፡- በአንደኛ ሰው ተኳሽ ሁኔታ ውስጥ የቡድን ስራ እና ትብብርን የሚያጎላ የቪዲዮ ጨዋታ ዘውግ።
- የ heist simulator ትርጉም-ተጫዋቾቹ እንዲመስሉ እና ውስብስብ ሄስቶችን በማቀድ እና በመተግበር እንዲለማመዱ የሚያስችል የቪዲዮ ጨዋታ ዘውግ።

By ቪኪ Stavropoulou

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