ፓትሪክ ማሆምስ በአለቆች ኪሳራ ውስጥ በአወዛጋቢ ጥሪ ተበሳጨ

በካንሳስ ከተማ አለቆች ላይ በደረሰበት አሳዛኝ ኪሳራ፣ ሩብ አጥቂ ፓትሪክ ማሆምስ እሁድ እለት አወዛጋቢ ጥሪ በጨዋታው ውጤት ላይ ተጽዕኖ ካሳደረ በኋላ ብስጭቱን ገልጿል። በአሁኑ ጊዜ ኤኤፍሲ ምዕራብን በ8-5 ሪከርድ እየመሩ ያሉት አለቃዎች በቡፋሎ ሂሳቦች የ20-17 ሽንፈትን አስተናግደዋል።
በጥያቄ ውስጥ ያለው አቢይ ጨዋታ በጨዋታው እየቀነሰ በሄደው ሰከንድ ውስጥ ለካዳሪየስ ቶኔይ ላይ ኦፍሳይዶች ሲጠሩት የሚያስደስት ንክኪ ይኖረው የነበረውን ውድቅ አድርጓል። ጨዋታው ከትራቪስ ኬልሴ ወደ ቶኒ የተሻገረለትን ኳስ ያሳተፈ ሲሆን ዳኞቹ ግን ቶኒ ከጨዋታው መስመር ትንሽ በላይ እንደሆነ አድርገው ቆጥረውታል።
Mahomes, የገዢው NFL MVP እና Super Bowl MVP, ከጨዋታው በኋላ በቅንነት ተናገሩ, እሱ የቶኒ አቀማመጥ ጉዳይ እንዳልሆነ አጽንኦት ሰጥቷል, እሱ ተቀባዩ ከመስመር በላይ "በጭንቅ" መሆኑን አምኗል. በምትኩ፣ ማሆምስ አጸያፊ ተቃራኒዎችን በተመለከተ ከባለሥልጣናቱ በተፈጠረው አለመመጣጠን እና ማስጠንቀቂያ ላይ ትኩረት አድርጓል።
የአለቃዎቹ ሩብ ጊዜ አንድ ጥሪ የጨዋታውን ውጤት እንዴት እንደሚለውጥ እና በ NFL ውስጥ ከሚታየው የተለመደ ፕሮቶኮል ጋር እንዴት እንደሚቃረን በመግለጽ የተሰማውን ቅሬታ ገልጿል። ለሰባት አመታት የተጫወተው ማሆምስ በጨዋታው ያለ ምንም ማስጠንቀቂያ ይቅርና ከ Offsides የአጥቂዎች ጥሪ አይቶ እንደማያውቅ ተናግሯል።
ማሆምስም እንደ ደጋፊዎች አወዛጋቢ ጥሪዎች ጨዋታውን ከመወሰን ይልቅ በሜዳ ላይ ያሉ ተጫዋቾች ውጤቱን ሲወስኑ ማየት እንደሚፈልጉ አሳስበዋል። የዋና አሰልጣኙ አንዲ ሬይድ እንዲህ አይነት ጥሪ መደረጉ ለብሄራዊ እግር ኳስ ሊግ አሳፋሪ ሆኖ አግኝቶታል።
ዳኛው ካርል ቼፈርስ በተጫዋቹ ጽንፍ አቋም ምክንያት ምንም አይነት ማስጠንቀቂያ አስፈላጊ እንዳልሆነ በመግለጽ የባለሥልጣኖቹን የኳስ እይታ በማደናቀፍ ጥሪውን ተከላክለዋል።
ይህ በሂሳቡ ላይ የደረሰው ኪሳራ የ2 የውድድር ዘመን ከ3-2021 ሳምንታት በኋላ የአለቆቹን የመጀመሪያ የሽንፈት ጊዜ ያሳያል። የቡድኑ ትግል ከዚህ ጨዋታ አልፏል፣ ምክንያቱም ሁሉም-ፕሮ ጥብቅ ፍፃሜ ትራቪስ ኬልስ ባለፉት ስድስት ጨዋታዎች ከ 100 ያርድ በላይ ማሳካት አልቻለም። ከዚህም በላይ ሰፊው ተቀባይ ብዙ ውድ የሆኑ ስህተቶችን በመሥራት ለብስጭቱ አስተዋጽኦ አድርጓል።
አወዛጋቢው ጥሪ አለቆቹን እና ኮከባቸውን ሩብ ጀርባ ብስጭት አድርጓቸዋል ፣ ይህም ውሳኔዎችን በመምራት ላይ ወጥነት እና ግልፅነት አስፈላጊነትን ያሳያል ። የውድድር ዘመኑ እየገፋ ሲሄድ አለቃዎቹ እነዚህን መሰናክሎች ለማሸነፍ እና የአሸናፊነት ብቃታቸውን መልሰው ለማግኘት ይጥራሉ ።