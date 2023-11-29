አዲስ የመከታተያ መፍትሄ ለፓቱ ዘላቂነት ጥረቶችን ያሻሽላል

በቅንጦት ኮንግሎመሬት LVMH ባለቤትነት የተያዘው የሴቶች ልብስ ብራንድ ፓቱ በወላጅ ኩባንያ የፍጥነት ማበልጸጊያ ፕሮግራም በኩል የተሰራውን እጅግ በጣም ጥሩ የመከታተያ መፍትሄን ተቀብሏል። በፓሪስ ላይ የተመሰረተው ፋሽን ቤት የላቀ የመከታተያ ትንተና ላይ ልዩ ከሆነው ፌርሊ ሜድ ከተባለው የፈረንሳይ ጀማሪ ጋር አጋርቷል።
Fairly Made 360°፣ የሶፍትዌር እንደ አገልግሎት (SaaS) መድረክ፣ በአራት ቁልፍ መስፈርቶች ላይ ተመስርተው ግምገማዎችን እና ደረጃዎችን ይሰጣል፡ ግልጽነት፣ የአካባቢ ተፅዕኖ፣ ማህበራዊ አፈጻጸም እና እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል። እነዚህ ደረጃ አሰጣጦች የምርት ስያሜዎች የእያንዳንዱን ልብስ በክምችታቸው ውስጥ ያለውን ዘላቂነት ለመገምገም፣ በእሴት ሰንሰለቱ ውስጥ ያለውን ጉዞ በመከታተል እና መሻሻል ያለባቸውን ቦታዎች እንዲለዩ ያስችላቸዋል።
በፓቱ እና ፌርሊ ሜድ መካከል ያለው ትብብር መጀመሪያ ላይ ያተኮረው በፓቱ ሌስ ኢሴንቲልስ መስመር ውስጥ ያሉ 64 ምርቶችን በመገምገም ላይ ሲሆን ይህም እንደ ነጭ ታንኮች፣ ጂንስ፣ የዲኒም ጃኬቶች እና ሱሪዎች ያሉ የልብስ ማስቀመጫዎችን ያካትታል። ፌርሊ ሜድ የመከታተያ መፍትሄን በመጠቀም፣ ፓቱ ለቅርሶቹ ታማኝ ሆኖ ሳለ አዳዲስ የኢንዱስትሪ ደረጃዎችን በዘላቂነት እና ግልጽነት ለማቋቋም ያለመ ነው።
በተለይም ፓቱ ፍትሃዊ የተሰራውን ስርዓት ለማዋሃድ ከ70 በላይ መለያዎች ካሉት ከ LVMH ሰፊ ፖርትፎሊዮ መካከል የመጀመሪያው ብራንድ ነው። ይህ አጋርነት Sandro፣ Maje፣ Claudie Pierlot ባለቤት SMCP Group፣ Galeries Lafayette፣ Ba&sh፣ Maison Kitsune፣ Balzac Paris፣ Asphalte፣ Aubade፣ The Kooples እና Rossignolን ጨምሮ ከ150 በላይ ብራንዶች እና የፋሽን ኩባንያዎች ጋር የተደረገውን ስኬታማ ትብብር ይከተላል።
ፌርሊ ሜድ በ2018 ወደ LVMH Maison des Startups አፋጣኝ ፕሮግራም ተወሰደ። በፓሪስ በሚገኘው የጣቢያ ኤፍ ጅምር ካምፓስ የተመሰረተው ይህ ፕሮግራም ለፋሽን እና ለቅንጦት ዘርፎች የተዘጋጁ የፈጠራ አገልግሎቶችን እና መፍትሄዎችን በጋራ መፍጠርን ያመቻቻል። በፕሮግራሙ ውስጥ ያሉ ስራ ፈጣሪዎች በLVMH ሰራተኞች የሚሰጡ የማሰልጠኛ፣ ወርክሾፖች እና የማማከር ክፍለ ጊዜዎችን ያገኛሉ። በተጨማሪም፣ እንደ ሉዊስ ቩትተን፣ Givenchy፣ Fendi፣ Sephora እና Le Bon Marché Rive Gauche ያሉ ታዋቂ ብራንዶችን ጨምሮ መፍትሄዎቻቸውን ለ LVMH ዋና መስሪያ ቤቶች የማቅረብ እድል አላቸው።
በፓቱ እና ፌርሊ ሜድ መካከል ያለው ትብብር የአቅርቦት ሰንሰለት ግልፅነትን ለማጎልበት እና የበለጠ የአካባቢ እና ማህበራዊ ኃላፊነትን ለማጎልበት የኤል.ኤም.ኤም.ኤች.ኤች.ኤች.ኤች.ኤች.ኤች.ኤች.ኤች.ኤች.ኤች.ኤች.ኤች.ኤች.ኤች.ኤች.ኤች.ኤች.ኤች.
በየጥ:
ጥ፡- በፍትሃዊነት የተሠራው ምንድን ነው?
መ፡ ፌርሊይ ሜድ የላቀ የመከታተያ ችሎታ ትንተና ላይ ያተኮረ የፈረንሳይ ጅምር እና ግልጽነት፣ የአካባቢ ተጽእኖ፣ ማህበራዊ አፈጻጸም እና እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል ላይ የተመሰረተ የአቅርቦት ሰንሰለቶች ደረጃዎችን የሚሰጥ ነው።
ጥ፡ ለፓቱ በፍትሃዊነት የተሰሩ ምርቶች የትኞቹ ናቸው?
መ፡ ፌርሊ ሜድ ከፓቱ ሌስ ኢሴንቲልስ መስመር 64 ምርቶችን ገምግሟል፣ እነዚህም ነጭ ታንኮች፣ ጂንስ፣ የዲኒም ጃኬቶች እና ሱሪዎችን ያካትታል።
ጥ፡ ፓቱ በLVMH ፖርትፎሊዮ ውስጥ ፍትሃዊ ሜዴድን የሚጠቀም ብቸኛው የምርት ስም ነው?
መ: አዎ፣ ፓቱ ፍትሃዊ የተሰራ የመከታተያ መፍትሄን ለመጠቀም ከLVMH ከ70 በላይ መለያዎች መካከል የመጀመሪያው የምርት ስም ነው።
ጥ፡ የLVMH Maison des Startups አፋጣኝ ፕሮግራም የት ነው የተመሰረተው?
መ፡ የ LVMH Maison des Startups አፋጣኝ ፕሮግራም በፓሪስ በሚገኘው የጣቢያ ኤፍ ጅምር ካምፓስ ይገኛል።
ጥ፡- ከFairly Made ጋር በመተባበር የትኞቹ ሌሎች ብራንዶች ናቸው?
መ: ፌርሊ ሜድ ከ150 በላይ ብራንዶች እና የፋሽን ኩባንያዎች ጋር ተባብሯል፣ እነዚህም ሳንድሮ፣ ማጄ፣ ክላውዲ ፒየርሎት ባለቤት SMCP Group፣ Galeries Lafayette፣ Ba&sh፣ Maison Kitsune፣ Balzac Paris፣ Asphalte፣ Aubade፣ The Kooples እና Rossignol።