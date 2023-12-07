በPATH ላይ ለመንካት እና ለሂድ ክፍያ አዲስ የTAPP ስርዓት ሙከራ ተጀመረ

TAPP (Total Access PATH Payment) የተሰኘ አዲስ የታሪፍ ክፍያ ስርዓት በሁለት ጣቢያዎች ሊሞከር ነው፣ ይህም ለአሽከርካሪዎች ቺፕ የታጠቀ ዴቢት ወይም ክሬዲት ካርዶችን ወይም ዲጂታል የኪስ ቦርሳዎችን በመጠቀም የመንካት እና ሂድ ክፍያዎችን ይሰጣል። የፓይለቱ መርሃ ግብር ማክሰኞ ከቀኑ 10 ሰአት ላይ ይጀምራል፡ በጀርሲ ሲቲ በጆርናል አደባባይ እና በማንሃተን 33 ኛ ጎዳና አምስት ማዞሪያዎች ይኖሩታል። በተለይም፣ ይህ አዲስ አሰራር በመጨረሻ PATH አሽከርካሪዎች ሲጠቀሙባቸው የነበሩትን የስማርትሊንክ ካርዶችን እና የሚከፈልባቸው ሜትሮ ካርዶችን ይተካል።
የTAPP ስርዓት ፈጣን፣ የበለጠ ተደራሽ እና ለተጓዦች የበለጠ ምቹ አገልግሎት ለመስጠት ያለመ ነው። አሽከርካሪዎች ካርዶችን የመሙላት አስፈላጊነትን በማስወገድ ስርዓቱ በተጣደፈ ሰአት ጠቃሚ ጊዜን ይቆጥባል እና የቦርድ ሂደቱን ለሁለቱም መደበኛ ተጠቃሚዎች እና የPATH ስርዓት ጎብኚዎችን ያመቻቻል።
የPATH ቃል አቀባይ ሴት ስታይን እንዳሉት የTAPP ስርዓት ትግበራ ቀስ በቀስ ከ12 እስከ 18 ወራት ባለው ጊዜ ውስጥ ይከናወናል። በዚህ የምዕራፍ መግቢያ ወቅት፣ ለአሽከርካሪዎች ምቹ ሽግግርን ለማረጋገጥ ነባሩ ስማርት ሊንክ እና ሜትሮካርድ መሳሪያዎች ስራቸውን ይቀጥላሉ።
የወደብ ባለስልጣን ሊቀመንበር ኬቨን ኦቶሌ የደንበኞችን የጉዞ ልምድ ለማሳደግ ድርጅቱ ያለውን ቁርጠኝነት ገልጿል። "ደንበኞቻችን የቧንቧ እና የጉዞ ክፍያ ስርዓትን ሲጠይቁ ቆይተዋል፣ እና የዚህ አዲስ ቴክኖሎጂ የPATH ፓይለት ለብዙ አሽከርካሪዎች የጉዞ አማራጮችን የሚከፍት እንከን የለሽ ተሞክሮ ለመፍጠር ይረዳል" ሲል ኦቶሌ ተናግሯል።
የPATH ዋና ስራ አስኪያጅ እና ዳይሬክተር ክላረል ዴግራፍ የTAPP ስርዓቱን ጥቅሞች አፅንዖት ሰጥተዋል, ይህም የታሪፍ ክፍያ ፈጣን እና ምቹ ያደርገዋል. የክልል ፕላን ማህበር የኒው ጀርሲ ዳይሬክተር ዞይ ባልድዊን የወደብ ባለስልጣን ጥረቶችን አድንቀው የስርዓቱን ጊዜ ቆጣቢ ገጽታ በማጉላት በተጣደፈ ጊዜ ዝቅተኛ ሚዛን የሚከሰቱ አደጋዎችን አሳፋሪ ሁኔታዎችን እንደሚከላከል ጠቁመዋል።
የTAPP ስርዓት መሞከር ሲጀምር፣ PATH አሽከርካሪዎች ቀልጣፋ እና ምቹ የሆነ የጉዞ ልምድን በማቅረብ ወደፊት የመንካት እና የጉዞ ክፍያን በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ። የወደብ ባለስልጣን በመጪዎቹ ወራት የTAPP ስርዓት-አቀፍ አተገባበርን እውን ለማድረግ ያለመ ሲሆን ይህም ለPATH አሽከርካሪዎች ዘመናዊ የክፍያ መፍትሄ ይሰጣል።