FBI በኦርላንዶ ወደ ሮድ አይላንድ በረራ ላይ ያለውን ስጋት መርምሯል

ኤፍቢአይ በአሁኑ ጊዜ ከኦርላንዶ በረራ ላይ ድንገተኛ አደጋ በጃክሰንቪል ለማረፍ የተገደደውን ስጋት በማጣራት ላይ ነው። ክስተቱ የተከሰተው በሮድ አይላንድ ቲኤፍ ግሪን አለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በበረራ አየር መንገድ በረራ 717 ላይ ነው። ድንገተኛ ማረፊያው የተሳፋሪ ረብሻ በመነሳቱ ነው።
ብሬዝ ኤርዌይስ እንደዘገበው፣ ብጥብጡ የጀመረው በሁለት ተሳፋሪዎች መካከል በተፈጠረ ውዝግብ ቢሆንም በፍጥነት እየተባባሰ ሄዶ ለደህንነት አስጊ ነው ተብሎ ወደ ተነገረው። አየር መንገዱ የመንገደኞቻቸው ደህንነት ተቀዳሚ ተግባራቸው እንደሆነ እና ማንኛውንም አይነት ስጋት አክብደው እንደሚመለከቱት አፅንዖት ሰጥቷል። በጉዳዩ ላይ እየተካሄደ ባለው ምርመራ ከህግ አስከባሪ አካላት ጋር ሙሉ በሙሉ በመተባበር ላይ ናቸው።
መጀመሪያ ላይ፣ ጃክሰንቪል ውስጥ ሲያርፍ፣ FBI ህጋዊ የሆነ ስጋት እንዳለ የሚጠቁም ነገር እንደሌለ ተናግሯል። ነገር ግን አሁን የሚመለከታቸውን ተሳፋሪዎች ደህንነት ለማረጋገጥ ከአጋሮቻቸው ጋር በንቃት እየሰሩ ነው። የአደጋው ትክክለኛ ተፈጥሮ ወይም የረብሻው ዝርዝር ዝርዝር አልተገለጸም።
በተዘዋዋሪ በረራ ላይ ያሉ መንገደኞች የማታ ማረፊያ እየተሰጣቸው ሲሆን ብሬዝ ኤርዌይስ በማግስቱ ጠዋት ወደ ፕሮቪደንስ የሚበር በረራ አዘጋጅቷል። አየር መንገዱ መንገደኞቻቸውን ወደታሰቡበት ቦታ በሰላም እንዲጓዙ ለማድረግ ቁርጠኛ ነው።
ይህ በሂደት ላይ ያለ ምርመራ በመሆኑ በመጪዎቹ ቀናት ተጨማሪ ዝርዝሮች ሊወጡ ይችላሉ። በዜና ቻናል 8 በአየር ላይ በሚደረጉ ማሻሻያዎቻችን እና በነጻው WFLA News Channel 8 የሞባይል መተግበሪያ በዚህ ክስተት ላይ አዳዲስ ለውጦችን ይጠብቁ።