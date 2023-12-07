ተማሪዎች ከአዲስ አቀራረብ ወደ ትምህርት ቤት ካላንደር ተጠቃሚ ይሆናሉ

በፍሎሪዳ የሚገኘው የፓስኮ ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት የተማሪዎችን መገኘት ለማሻሻል እና የትምህርት ጊዜን መቋረጥን ለመቀነስ ለ2024-25 የትምህርት ዘመን ለት/ቤት የቀን መቁጠሪያ አዲስ አቀራረብን ተግባራዊ አድርጓል። የአምስት ቀን የትምህርት ሳምንት ከባህላዊ መርሃ ግብሩ ይልቅ፣ ድስትሪክቱ በዓመቱ ውስጥ የአራት ቀናት ቅዳሜና እሁድን ያቀርባል፣ ከነባር የበዓላት እረፍቶች ጋር።
እነዚህን “ትንንሽ እረፍቶች” ለማስተዋወቅ የወሰኑት ቤተሰቦች በትምህርት ቀናት ብዙ ጊዜ እረፍት ስለሚወስዱ የተማሪ መቅረት ያስከትላል በሚል ስጋት ነው። የዕረፍት ጊዜን ለማቀድ ተጨማሪ አማራጮችን በመስጠት፣ ድስትሪክቱ በተሰየሙት ረጅም ቅዳሜና እሁዶች የጉዞ መርሃ ግብር እንዲያዘጋጁ ለማበረታታት ዲስትሪክቱ ተስፋ ያደርጋል፣ ይህም በመደበኛ የትምህርት ቀናት ውስጥ መቅረትን ይቀንሳል።
የዲስትሪክቱ አማካይ የቀን መቅረት መጠን በአሁኑ ጊዜ 5% አካባቢ ነው፣ እና ሥር የሰደደ መቅረት እየጨመረ መጥቷል። የአዲሱ ካሌንደር ግብ እነዚህን ጉዳዮች መገኘት ቅድሚያ በመስጠት እና የተማሪዎችን የማስተማር ጊዜ በመጨመር መዋጋት ነው። ምንም እንኳን አጭር ሳምንት ቢሆንም፣ የተሻሻለው የቀን መቁጠሪያ አሁንም ከአሁኑ አመት የበለጠ ደቂቃዎችን ለትምህርቶች እንደሚሰጥ ድስትሪክቱ ያረጋግጣል።
የተማሪዎችን እና የመምህራንን ፍላጎት የበለጠ ለማሟላት፣ ወረዳው በቀን መቁጠሪያው ላይ ሌሎች ማስተካከያዎችን አድርጓል። ሙሉ ቀን ለመምህራን ስልጠና ለመስጠት በመጀመሪያው ሴሚስተር አራት የግማሽ ቀናት ተሰርዘዋል። በተጨማሪም፣ ዲስትሪክቱ ያመለጡ የትምህርት ጊዜን ለማስተናገድ ልዩ የአውሎ ነፋስ ሜካፕ ቀናትን አይመድብም።
በግንቦት ወር የመንግስት የፈተና መስኮት ከመከፈቱ በፊት የትምህርት ጊዜን ለማሳደግ የትምህርት አመቱ በጥንቃቄ የተዋቀረ ነበር። በክልል ህግ መሰረት ከተፈቀደው ቀን ጀምሮ፣ ድስትሪክቱ ያለውን ጊዜ ተጠቅሞ ለአስፈላጊ ግምገማዎች ተማሪዎችን ለማዘጋጀት አላማ አለው።
የፓስኮ ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት የተማሪዎችን የመገኘት እና የማስተማር ጊዜን ለማሻሻል አዳዲስ መንገዶችን ለመፈለግ ቁርጠኛ ነው። እነዚህን ለውጦች በትምህርት ቤት የቀን መቁጠሪያ ላይ በመተግበር፣ ድስትሪክቱ የተማሪን ውጤት ለማሻሻል እና የበለጠ ውጤታማ የትምህርት አካባቢ ለመፍጠር ተስፋ ያደርጋል።