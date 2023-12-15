በፓልም ስፕሪንግስ የማሪሊን ሞንሮ ሐውልት ዙሪያ ውዝግብ አለ።

በታዋቂው የማሪሊን ሞንሮ ሃውልት እጣ ፈንታ ላይ በፓልም ስፕሪንግስ ሞቅ ያለ ክርክር ተቀስቅሷል። እ.ኤ.አ. ሰኔ 2021 ወደ ከተማ ከተመለሰ ጀምሮ ባለ 26 ጫማ ርዝመት ያለው ቅርፃቅርፅ በነዋሪዎች እና በንግድ ባለቤቶች መካከል መለያየት ርዕሰ ጉዳይ ሆኗል።
አንዳንድ ግለሰቦች የሐውልቱን መገኘት ሲያከብሩ፣ ሌሎች ደግሞ አዶን እንደሚቃወመው እና የተሳሳተ ግንዛቤን እንደሚያበረታታ ይከራከራሉ። የተቃውሞ ሰልፎች ተካሂደዋል, እናም ሀውልቱ ከመሃል ከተማው እንዲነሳ ለማድረግ ክስ ቀርቧል.
በመጀመሪያ እቅዱ ማሪሊን አሁን ባለችበት ቦታ እስከ 2024 እንድትቆይ ነበር። ነገር ግን የፓልም ስፕሪንግስ ከተማ ምክር ቤት ሀውልቱ ወደፊት በሚደረገው ምርጫ የድምጽ መስጫ መለኪያ መሆን አለመቻሉን ለመወሰን ዛሬ ልዩ ስብሰባ አድርጓል።
በስብሰባው ላይም የተለያዩ አስተያየቶች ተነስተዋል። አንድ የንብረት ባለቤት ማሪሊን ላልተወሰነ ጊዜ አሁን ባለችበት ቦታ እንድትቆይ በስሜታዊነት ተከራክረዋል። ብዙ የሀገር ውስጥ የንግድ ባለቤቶች ሃውልቱ ለከተማው የሚያመጣው ተወዳጅነት እና ባህላዊ ጠቀሜታ አድንቀዋል።
በክርክሩ በሌላ በኩል አንዳንድ ነዋሪዎች ሃውልቱ ለፓልም ስፕሪንግስ አግባብነት የለውም ሲሉ ይከራከራሉ፣ በተለይም ሀገሪቱ በሴቶች ላይ የሚደርሱ ጾታዊ ጥቃቶችን ለመከላከል ከሰጠው ትኩረት አንፃር። ሃውልቱ ተነቅሎ በሚወክል ሃውልት መተካት አለበት ብለው ያምናሉ።
በመጨረሻም የፓልም ስፕሪንግስ ከተማ ምክር ቤት የፓልም ስፕሪንግስ ልዩ እቅድን ለማሻሻል እና የ'ዘላለም ማሪሊንን' ሃውልት አሁን ባለው ቦታ ላይ በቋሚነት እንዲቆይ ድምጽ ሰጥቷል። የውሳኔው ደጋፊዎች ሃውልቱ ከከተማዋ ልዩ ባህሪ ጋር የተጣጣመ እና የበለፀገ የባህል ቅርስ ምልክት ሆኖ ያገለግላል ሲሉ ይከራከራሉ።
ውዝግቡ እየበረታ ሲሄድ፣ ፓልም ስፕሪንግስ በዚህ ታሪካዊ ሃውልት መኖር የተከፋፈለ ከተማ ሆና ቆይታለች። አንዳንዶች እንደ ተወዳጅ ጥበብ ሲመለከቱት ሌሎች ደግሞ ጊዜ ያለፈባቸው እሴቶች ማረጋገጫ አድርገው ይመለከቱታል። ይህ አጨቃጫቂ ጉዳይ ወደፊት እንዴት እንደሚከሰት ጊዜ ብቻ ነው የሚናገረው።