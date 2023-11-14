አማዞን አፕል ስማርት ቁልፍ ሰሌዳ ለ10.2 ኢንች አይፓድ በማይመች ዋጋ አቅርቧል

አማዞን በአሁኑ ጊዜ ለ10.2 ኢንች አይፓድ በአፕል ስማርት ኪቦርድ አስደናቂ ቅናሽ እያደረገ ሲሆን ይህም ከመቼውም ጊዜ የበለጠ ተመጣጣኝ እንዲሆን አድርጎታል። ብዙውን ጊዜ በ159 ዶላር የሚሸጠው ተጨማሪ ዕቃ አሁን ከነጻ መላኪያ ጋር በ79 ዶላር ብቻ ይገኛል። ይህ ስምምነት እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ የ50% ቅናሽ ያቀርባል እና ባለፈው አመት በበዓል ሰሞን ከነበረው ዝቅተኛ ዋጋ $1 እንኳን ርካሽ ነው። እንዲሁም በነሐሴ ወር ካለፈው ቅናሽ በ37 ዶላር ያነሰ ነው። ይህ በታህሳስ ወር ባለ 10.2 ኢንች አይፓድ ስጦታ ለመስጠት ላቀደ ማንኛውም ሰው በጣም ጥሩ እድል ይሰጣል፣ ምክንያቱም አሁን ይህን አስፈላጊ ተጓዳኝ በከፍተኛ ቅናሽ ዋጋ መግዛት ይችላሉ።
የአፕል ስማርት ኪቦርድ በተለይ የተነደፈው 10.2 ኢንች አይፓድ አካላዊ የትየባ ልምድን በመስጠት ወደ ምቹ የስራ ቦታ ለመቀየር ነው። ይህ የፎሊዮ ስታይል ቁልፍ ሰሌዳ በአፕል ስማርት አያያዥ በኩል ከጡባዊ ተኮው ጋር ይገናኛል፣ ይህም ብሉቱዝን የመጠቀምን ወይም ተጨማሪውን የመሙላት ችግር ያስወግዳል። የአይፓድ ፕሮ ሥሪትን በእጃችን በመገምገም ደንበኞቻችን ስለ ባህሪያቱ እና አቅሞቹ የተሻለ ግንዛቤ ሊያገኙ ይችላሉ።
በዋነኛነት ለ10.2 ኢንች አይፓድ ጥበቃ ለሚፈልጉ እና የቁልፍ ሰሌዳ አሠራሩን ለማይፈልጋቸው፣ የአፕል ኦፊሴላዊ ስማርት ሽፋኖች እንዲሁ በሽያጭ ላይ ናቸው። የተለያዩ ቀለሞች በመኖራቸው እነዚህ ሽፋኖች ከ iPad ጀርባ መግነጢሳዊ በሆነ መልኩ ይያያዛሉ, በማይጠቀሙበት ጊዜ ማያ ገጹን ከመቧጨር ይጠብቃሉ. በተጨማሪም፣ እንደ ተግባራዊ አቋም ሆነው እንዲያገለግሉ መታጠፍ ይችላሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
በአማዞን ላይ ላለው 10.2 ኢንች አይፓድ በአፕል ስማርት ቁልፍ ሰሌዳ ላይ ያለው ቅናሽ ምን ያህል ነው?
በአማዞን ላይ ላለው 10.2 ኢንች አይፓድ አሁን ያለው የዋጋ ቅናሽ በአፕል ስማርት ኪቦርድ 50% ሲሆን ዋጋው ከተለመደው 79 ዶላር ወደ 159 ዶላር ዝቅ ብሏል።
የስማርት ቁልፍ ሰሌዳው ቅናሽ ከመቼውም ጊዜ ዝቅተኛው ዋጋ ነው?
አዎ፣ አሁን በአማዞን ላይ ያለው ቅናሽ ለስማርት ኪቦርድ ዝቅተኛው ዋጋ ነው፣ ባለፈው አመት በበዓል ሰሞን የነበረውን ዝቅተኛ ዋጋ እንኳን በ1 ዶላር ገዝቷል።
ለ10.2 ኢንች አይፓድ ምን ሌሎች መለዋወጫዎች በሽያጭ ላይ ናቸው?
ከስማርት ኪቦርድ ጋር፣ ለ10.2 ኢንች አይፓድ የApple ይፋዊ ስማርት ሽፋኖች በቅናሽ ዋጋም ይገኛሉ። እነዚህ ሽፋኖች ለአይፓድ ጥበቃ ይሰጣሉ እና እንደ ማቆሚያ ሊያገለግሉ ይችላሉ.