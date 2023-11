በቀጣዮቹ እና በቅናሾች ላይ አዲስ ትኩረት፡ የዲጂታል ብሮስ ቡድን የቪድዮ ጨዋታ ገበያን ለመቀየር በምላሹ ይቀየራል።

እንደ Control: Ultimate Edition and Death Stranding PC በመሳሰሉት አርእስቶች የሚታወቀው የታዋቂው አታሚ 505 ጨዋታዎች ባለቤት ዲጂታል ብሮስ ቡድን በስትራቴጂው ላይ ከፍተኛ ለውጥ በመተግበር ላይ ነው። ኩባንያው ከዓለም አቀፉ የሰው ኃይል 30 በመቶውን ለማሰናበት እና ተከታታይ ጨዋታዎችን እና አዳዲስ ስሪቶችን ለማዘጋጀት ማቀዱን አስታውቋል። ይህ ውሳኔ የሚመጣው ለቪዲዮ ጌም ገበያ ምርጫዎች ምላሽ ነው፣ ይህም ዲጂታል ብሮስ ይበልጥ መራጭ እና ወደ ታወቁ አእምሯዊ ባህሪያት (IPs) ያዘነብላል።

በይፋዊ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ፣ ዲጂታል ብሮስ ሸማቾች በእነዚህ ርዕሶች ረዘም ላለ ጊዜ ለመሳተፍ እየመረጡ በደንብ ወደተመሰረቱ ጨዋታዎች እየጎተቱ መሆናቸውን አብራርቷል። ይህ የሸማቾች ባህሪ ለውጥ ኩባንያው በኢንዱስትሪው ውስጥ ተወዳዳሪ ሆኖ ለመቀጠል አካሄዱን እንዲያስተካክል አድርጎታል። በተከታታይ እና በነባር ስኬታማ አይፒዎች ላይ በማተኮር፣ ዲጂታል ብሮስ ዓላማው ተለዋዋጭውን የገበያ ተለዋዋጭነት ለመፍታት እና ግብዓቶችን ለፕሮጀክቶች በተረጋገጠ ይግባኝ ለመመደብ ነው።

ኩባንያዎች ዝቅተኛ ስጋት ስላላቸው ለቀጣይ እና ለድጋሚ ቅድሚያ መስጠቱ የተለመደ ባይሆንም፣ ይህ ስትራቴጂ ከ505 ጨዋታዎች ባለቤት ሲቀየር ማየት ያስደንቃል። 505 ጨዋታዎች Ghostrunner፣ Brothers: Story of Two Sons፣ Bloodstained: Ritual of the Night እና Abzu እና ሌሎችንም ጨምሮ የተለያዩ ጨዋታዎችን በማተም አድናቆት ተችሯል። እነዚህ የማዕረግ ስሞች በፈጠራቸው እና በመነሻነታቸው ይታወቃሉ፣ ይህም በአዲሱ ስትራቴጂ ውስጥ ባሉ የተመሰረቱ ፍራንቻዎች ላይ ካለው ትኩረት ጋር የሚቃረን ነው።

ከሥራ መባረርን ተግባራዊ ለማድረግ የተደረገው ውሳኔ የዲጂታል ብሮስን የሰው ኃይል ከተሻሻለው ትኩረት ጋር ለማጣጣም ከሚደረገው ጥረት የመነጨ ነው። ስራዎችን በማቀላጠፍ እና ሰራተኞችን በመቀነስ, ኩባንያው ሀብቶችን በብቃት ለመመደብ እና ለወደፊት ስኬት እራሱን ለማስቀመጥ ያለመ ነው. ነገር ግን፣ በ505 ጨዋታዎች ላይ ያለው ተጽእኖ ግልፅ አልሆነም፣ ምክንያቱም ዲጂታል ብሮስ ከስራ ቅነሳው በቅርንጫፍ ፅህፈት ቤቱ ላይ እንዴት እንደሚጎዳ የተለየ ዝርዝር መረጃ አላቀረበም።

የስትራቴጂክ ለውጥ ቢኖርም, ዲጂታል ብሮስ አዳዲስ ፕሮጀክቶች ሙሉ በሙሉ እንዳልተተዉ አፅንዖት ሰጥቷል. ኩባንያው የተለያዩ ፖርትፎሊዮዎችን ለመጠበቅ በተከታዮች እና በአዳዲስ ትላልቅ የበጀት ምርቶች መካከል ያለውን ሚዛን የመጠበቅን አስፈላጊነት ይገነዘባል።

በአጠቃላይ፣ የቪዲዮ ጌም ኢንደስትሪ መልክአ ምድሩ በዝግመተ ለውጥ ቀጥሏል፣ ተጫዋቾች ለታወቁ ፍራንቺሶች ምርጫን አሳይተዋል። ዲጂታል ብሮስ ለቀጣይ ቅደም ተከተሎች ቅድሚያ ለመስጠት እና ጉልህ የሆነ የስራ ኃይሉን ለማሰናበት የወሰደው ውሳኔ ኩባንያው እነዚህን ተለዋዋጭ የገበያ ለውጦች ለመላመድ ያለውን ቁርጠኝነት እና የረጅም ጊዜ ስኬት ለማግኘት እየጣረ መሆኑን ያሳያል።

ተደጋጋሚ ጥያቄዎች

1. ለምንድነው ዲጂታል ብሮስ ግሩፕ ሰራተኞችን ከስራ የሚያባርረው?

ዲጂታል ብሮስ ግሩፕ አዳዲስ ጨዋታዎችን በተመለከተ ይበልጥ መራጭ እየሆነ የመጣውን የቪዲዮ ጨዋታ ገበያ ምላሽ ለመስጠት ሰራተኞችን ከስራ እያሰናበ ነው። ኩባንያው ሸማቾች ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደ በሚገባ የተመሰረቱ የአእምሯዊ ንብረቶች (IPs) እየተመለሱ እና እነዚህን ጨዋታዎች ለረጅም ጊዜ እየተጫወቱ እንደሆነ ያምናል። በውጤቱም፣ ዲጂታል ብሮስ ስልቱን ለማስማማት ስልቱን ለማስተካከል ወስኗል ተከታታይ እና አዳዲስ ስሪቶች ቀደም ሲል የተሳካላቸው እና የተመሰረቱ ጨዋታዎች ላይ እንዲያተኩር፣ ይህም የሰው ሃይሉን እንደገና ማዋቀር አስፈልጓል።

2. ከሥራ መባረር በ505 ጨዋታዎች ላይ ምን ተጽእኖ ይኖረዋል?

ዲጂታል ብሮስ ግሩፕ ከሥራ መባረሩ በ 505 ጨዋታዎች ላይ እንዴት እንደሚሠራ የተለየ ዝርዝር መረጃ ባይሰጥም, የሰው ኃይል ቅነሳ በአሳታሚው ላይም ተጽዕኖ ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል. ይሁን እንጂ በ 505 ጨዋታዎች ላይ ያለው ተፅዕኖ መጠን በአሁኑ ጊዜ በእርግጠኝነት አይታወቅም.

3. ዲጂታል ብሮስ ቡድን አዳዲስ ፕሮጀክቶችን ሙሉ በሙሉ ይተዋል?

አይ, ዲጂታል ብሮስ ግሩፕ አዳዲስ ፕሮጀክቶች ሙሉ በሙሉ እንዳልተተዉ ተናግረዋል. የኩባንያው ትኩረት በዋነኛነት በተከታታይ ጨዋታዎች እና በተቋቋሙ ጨዋታዎች ላይ ቢሆንም፣ ሚዛኑን የመጠበቅን አስፈላጊነት ይገነዘባል እና ከተከታታይ ጥረቶቹ ጎን ለጎን አዳዲስ ትላልቅ የበጀት ምርቶችን ማድረጉን ይቀጥላል።