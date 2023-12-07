የሀዘን ኬክ አስማትን በማግኘት ላይ

ማጠቃለያ፡ ከ1983 ጀምሮ በሉቦክ የሴቶች ክለብ ኩክ ቡክ ላይ የወጣው የድሮው ፋሽን አሰራር አሳዛኝ ኬክ በጣፋጭ አለም ውስጥ ስሜት ቀስቃሽ ሆኗል። የእሱ ቀላል ንጥረ ነገሮች እና ቀላል መመሪያዎች በቤት መጋገሪያዎች ዘንድ ተወዳጅ ያደርጉታል. የእራስዎን ሽክርክሪቶች እና ተተኪዎች በማከል የዚህ ክላሲክ ህክምና ልዩ ልዩነት መፍጠር ይችላሉ።
የውስጤ እንጀራ ጋጋሪን በአሳዛኝ ኬክ መልቀቅ
“አሳዛኝ ኬክ” የሚባል አስገራሚ የምግብ አሰራር ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ስደናቀፍ ወዲያውኑ ወደ አንጋፋው ውበት ስቧል። እሱን ለመሞከር መቃወም አልቻልኩም፣በተለይ በ2023 በቀላል የምግብ አዘገጃጀት ላይ በጣም ታዋቂው የጣፋጭ ምግብ አሰራር እንደሆነ ካወቅኩ በኋላ።
በመጀመሪያ “አሳዛኝ፣ አሳዛኝ ኬክ” የሚል መጠሪያ የተሰጠው ይህ የሬትሮ ህክምና ጥቂት መሰረታዊ ንጥረ ነገሮችን ብቻ ይፈልጋል፡- ቢስኪክ፣ እንቁላል እና ቡናማ ስኳር። እነሱን አንድ ላይ ማደባለቅ እና ዱቄቱን መጋገር ወደ ላይ የሚወጣ እና የሚወድቅ ኬክ ያስከትላል ፣ ይህም በሚያምር ሁኔታ የተሰነጠቀ ንጣፍ ያሳያል።
በወጥ ቤቴ ውስጥ ከቢስኪክ ጋር ስላደግኩኝ፣ እንደ የኮከብ ንጥረ ነገር ሳየው ጓጉቻለሁ። የእሱ ምቾት እና ናፍቆት ይህን የምግብ አሰራር የበለጠ እንዳደንቅ አድርጎኛል። በዱቄት፣ በማሳጠር፣ በጨው፣ በስኳር እና በዳቦ መጋገሪያ ዱቄት፣ ቢስኪኪ ለእያንዳንዱ ንጥረ ነገር ለብቻው የመድረስ ችግርን ይቆጥባል።
ምንም እንኳን በተለይ ኮኮናት ባልወደውም ፣ የተከተፈ ኮኮናት ወደ የምግብ አዘገጃጀቱ ለመጨመር የዋና አዘጋጅ ሳራ ቢርን ሀሳብ ለመከተል ወሰንኩ ። የሚገርመኝ፣ ኮኮናት በቤቱ ውስጥ ያሉ የኮኮናት ተጠራጣሪዎችን እንኳን የሚቀይር ተጨማሪ ጣዕም እና ሸካራነት አመጣ። ውጤቱም ትንሽ የካራሚል-y ኬክ ደስ የሚል የኮኮናት ንክሻ ያለው፣ የብሎንዲን የሚያስታውስ ነበር።
የውስጤ እንጀራ ጋጋሪን በአሳዛኝ ኬክ መልቀቅ
ይህን ኬክ ብዙ ጊዜ ከሰራሁ በኋላ፣ ሳድ ኬክ ለፈጠራ ሸራ እንደሆነ ተረዳሁ። ጠቃሚ ሆኖ ያገኘኋቸው አንዳንድ ጠቃሚ ምክሮች እና ዘዴዎች እዚህ አሉ
1. Bisquick የለም? ችግር የሌም. ለእያንዳንዱ የቢስኪክ ኩባያ አንድ ኩባያ ዱቄት ፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ የአትክልት ዘይት ፣ 1 1/2 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ እና 1/4 የሻይ ማንኪያ የኮሸር ጨው በማዋሃድ የራስዎን ምትክ ይፍጠሩ።
2. የምግብ አዘገጃጀቱን ማቃለል ቀላል ነው. ትልቅ ባች የማያስፈልግዎ ከሆነ እቃዎቹን በግማሽ ይቀንሱ እና በምትኩ ባለ 8×8 ኢንች ፓን ውስጥ ይጋግሩት። ኬክን ይከታተሉ እና በ25-ደቂቃው ምልክት አካባቢ ያለውን ዝግጁነት ያረጋግጡ።
3. ከተለያዩ ተጨማሪዎች ጋር ሙከራ ያድርጉ. የተከተፈ ጥቁር ቸኮሌት ከMounds candy bars ጋር ተመሳሳይ የሆነ ጣዕም ይሰጣል። እንዲሁም ጣፋጭ የተከተፈ ኮኮናት ጣፋጭ ባልሆነ መተካት ወይም የደረቁ ፍራፍሬዎችን ለደስታ ማጠፍ ይችላሉ. ለተቀመመ ጣዕም አንድ የሻይ ማንኪያ የተፈጨ ቀረፋ ወይም ካርዲሞም ወይም ለተጨማሪ ጥሩ መዓዛ ያለው ንክኪ የቫኒላ ማውጣትን ለመጨመር አያቅማሙ።
አሳዛኝ ኬክ ሁለገብነት እና ናፍቆት ማራኪነት ደስ የሚል ጣፋጭ አማራጭ ያደርገዋል። በእሱ ቀላል ንጥረ ነገሮች እና ማለቂያ በሌለው እድሎች ፣ ይህ የሬትሮ ህክምና ማንኛውንም ጣፋጭ የጥርስ ፍላጎት እንደሚያረካ እርግጠኛ ነው።